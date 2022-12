Entrevista con Alberto Andrade, el hombre del escenario del Parque Clauzolles 

Nacido en aquella lejana villa de Libertad en 1941 Alberto Andrade Grillo tuvo hace una semana la que destacó como “la mayor emoción” de su vida al ser reconocido por la comunidad que lo vio nacer, crecer y formarse, que le puso su nombre al escenario del Parque Clauzolles. “Sabía sí que me harían un reconocimiento, pero pensé que sería como el que me hicieron mis amigos el Día de la Música en El Asador, esperaba alguna placa o similar”, dijo como primer comentario el músico.

Apoyado en el relato de sus mayores y las mil versiones que se han gestado en el desarrollo de Libertad sobre personajes, hechos y anécdotas, Andrade compuso a principios de los años 80 del siglo pasado, el tema “Cosas de Pueblo” que ha inmortalizado el Grupo Vivencias y que muchos consideran un himno de Libertad, aunque oficialmente no prosperara la gestión que iniciara con ese fin el entonces primer alcalde de la ciudad Sergio Valverde.

“Lo que pasa que para ser un himno formalmente debe reunir ciertas características que este tema no tiene” dijo Andrade y agregó que “nunca fue compuesto con tal pretensión”.

EMOCIÓN | En diálogo con este medio el músico dijo que el pasado domingo 11 fue al Festival del Parque “sabiendo que me harían un homenaje, supuse que se me entregaría alguna placa o diploma, pero lo del nombre del escenario fue una absoluta sorpresa” y agregó que “no soy demasiado expresivo y tal vez no se pudo percibir el impacto que me significó, fue la mayor emoción de mi vida y me sentí muy honrado por ello”.

Andrade ya había sido reconocido en el pasado mes de octubre en el Día de la Música celebrado en el Club Social El Asador con un grupo de bandas locales de diferentes épocas. Comentó que “ese acto comenzó siendo bastante reservado y luego tuvo alguna difusión previa pero era más que nada fue algo que organizaron mis amigos músicos”.

TRAYECTORIA | Andrade, al hablar de su trayectoria, dijo que lleva “64 años en actividad” y con envidiable memoria recordó que “empecé a tocar en la primera orquesta en 1958, el grupo se llamaba Jazz Bahía” y tras consultarle quiénes eran sus compañeros en aquella “orquestita” como la llamó respondió sin dudar que “estaban Aníbal Gagneux, Haroldo Mattos, Walter González, Waldemar “Sacarola” Álvarez -que últimamente estaba viviendo en Santa Lucía y falleció hace pocos meses-, Walter Álvarez, que jugó en Ventarrón y era peluquero en el Bar El Chano” y agregó que en ese grupo también participó en algún momento Carlos Reyes. Eso fue en 1958 hasta 1959”.

En 1959 Andrade pasó a integrar orquestas de tango que por esos años “tenían una gran actividad. Durante unos 10 años toqué en cuatro orquestas diferentes que variaban sus nombres pero muchos componentes se repetían”.

Alternando con esa incursión por el género tanguero el músico conformó otra banda de jazz en Libertad, “integrada por Humberto Fernández, un señor Chagas que anduvo por esa época por Libertad, Raúl Denis, Gerardo Mattos”.

DOCENCIA | Pero Alberto Andrade le ha dedicado muchos años de su vida a la docencia. Contó que “en 1964 comencé en el Liceo de Libertad como suplente de Constanza Barbato de Barrios que había sido fundadora del liceo en la materia Música y también había sido mi primera profesora de piano”. De su memoria surgen otros datos, como que “era la esposa de Evaristo Barrios, un payador muy reconocido y que fue citado por Abel Soria como uno de sus referentes por la poética gauchesca humorística que manejaba muy bien”.

Por aquellos años, Andrade estudiaba en la Facultad de Ciencias Económicas y ello le permitió dictar clases de matemáticas en la UTU Libertad y explica que “ya ahí abandoné la carrera de Ciencias Económicas e ingresé a la Escuela Municipal de Música en Montevideo, ya dedicado a la música por entero”.

En cuanto a sus instrumentos preferidos Andrade dijo que “lo primero que estudié fue piano y después en la Escuela Municipal también estudié fagot. De allí salí egresado, el resto de los instrumentos que he tocado los fui aprendiendo sobre la marcha de forma autodidacta y siguiendo algunos consejos. El primer instrumento de viento que estudié fue trompeta y no me gustó como salía y probé saxofón, también guitarra cuando surgió el furor del folclore, el acordeón fue un poco por extensión del piano. Con un poco de todo eso armé en algún momento la Banda de la UTU que tocó entre 1968 y 1973 y llegó a tener unos 20 componentes”.

A pesar de algunas deficiencias técnicas que Andrade reconoce de aquella banda “algunos armaron sus grupos en el género tropical con saxos y trompetas y a uno de ellos le sugerí que siguiera estudiando en Montevideo porque tenía muchas condiciones y las posibilidades para hacerlo que fue Gumersindo Rodríguez que era el clarinete de la banda de UTU y en la Escuela Municipal aprendió saxofón”.

De aquellos alumnos surgieron también “otros que volvieron a tocar ahora hace poco tiempo como el Toto Sellanes y Raúl Silva junto a Gumersindo con el saxo y yo en el piano”.

COMPOSITOR | Andrade destacó que en su formación estudió “armonía musical, que tiene que ver con los acordes y la forma de enlazar las voces tanto humanas como instrumentales. Son aspectos técnicos fundamentales en la composición, nunca estudié composición y lo que he compuesto son canciones populares, al principio de corte folclórico, luego en Los Ermitaños algo más melódico, bailables, también en Los Ángeles hice algunos temas y hace 20 y pico de años cuando surgió el Grupo Vivencias hice otros temas, algunos de los cuales hemos estado interpretando ahora con motivos de los festejos por el aniversario de Libertad”.

Cosas de Pueblo es precisamente uno de esos temas que mucha gente considera “el himno de Libertad”. Andrade se apresura a responder que “no es oficialmente un himno y nunca fue hecho con la pretensión de tal cosa, un himno seguramente requeriría características más solemnes” y explicó que “de pronto himno popular como se ha declarado en algún momento a La Cumparsita o A don José. El primer Alcalde de Libertad Sergio Valverde lo quiso proponer como himno e inició un trámite que no prosperó”.

Andrade dijo que Cosas de Pueblo “la escribí hace como 25 años y ya era sobre temas viejos, no de mi época, se nombran dos viejas maestras, dos curas, cuatro comerciantes más o menos representativos de los distintos ramos o sectores, salones bailables como el Club Progreso que ya en mitad del siglo pasado había desaparecido al igual que los dos cuadros como Pampero y Unión que tenían sus canchas ubicadas una frente a la otra. La de Pampero donde está hoy la de Campana y la de Unión donde está el Liceo”.

Andrade también es el autor de Gloriosa Verde, ese sí conocido institucionalmente como el himno de Juventud Unida con quien el músico ha estado ligado a lo largo de su vida tanto como dirigente como simpatizante de todas las horas.

Los homenajes y reconocimientos cobran mayor relevancia cuando se hacen en vida de la persona para que sientan el cariño y el respeto de su gente por sus trayectorias y por las huellas indelebles que han sabido dejar en su vida. Muy oportuna entonces la decisión de quienes eligieron el nombre de Alberto Andrade para designar al escenario del Parque Clauzolles.

Imagen: archivo Fiesta del Parque (S. Parentelli).

Por Jorge Gambetta.