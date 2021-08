Entrevista a Fernando «Paco» Pintos de «La Triple Nelson», que se presenta el sábado en el Macció

Enero de 1998, tres amigos conversando en algún lugar, uno de ellos quiere “irse a la mierda” porque “acá no hay trabajo”. Los tres trabajaban, pero querían ganarse la vida como músicos y uno propuso ir a Punta del Este a probar suerte y allá fueron, se tomaron un bondi y partieron detrás de su pasión, de sus sueños juveniles.

En la península tocaron donde pudieron, bajo la denominación de “Popeye”, Christian Cary (guitarra y voz), Fernando “Paco” Pintos (bajo y coros), y Ruben Otonello (batería), comenzaron aquel viaje queriendo hacer la música que les gustaba, en tiempos aún conmovidos con la separación de Peyote Asesino. En el ambiente sonaban Buitres o, La Abuela Coca, La Tabaré; La Vela era aún un embrión en gestación, pocos intentaban por el lado del blues.

Cinco años después ya La Triple Nelson había logrado abrir un espacio bien identificado. Otonello salió del grupo, pasó “Mape” Bossio y después ingresó Rafael Ugo (que había pasado por Falta y Resto a sus 15 años). Bastante más tarde el trío se convertiría en el formato actual de cuarteto, con la incorporación de Manuel Contrera (piano y teclados).

EL ORIGEN | La charla con “Paco” Pintos comenzó viajando en el tiempo, buscando saber si en aquel verano, mientras viajaba con sus amigos en un Copsa con destino a Punta del Este imaginaban que hoy iban a estar transitando más de 23 años de trayectoria y permanencia musical. El músico se ríe y responde que “no, la verdad es que en aquel momento el grupo lo armamos con Christian y Rubén Otonello que era el baterista, lo armamos para sobrevivir en aquel año 1998. Se armó en un día, porque había poco laburo en Montevideo y nos fuimos a Maldonado a tocar, porque seguramente allá encontraríamos chicas, fama y dinero (risas), no encontramos nada de eso pero la banda sigue hasta hoy”.

Pintos agregó que “indudablemente la experiencia fue buenísima y nos fue forjando hasta poder subir a un escenario y que la gente aprecie lo que hacemos y nos empieza a seguir y todo eso es muy bueno”.

La Triple ha ido madurando en su proceso. Ha llenado el Solís varias veces y también recorrió el país, moviendo las mesas de algún bar para poder armar la batería. Tuvo su ciclo de “power trío” que arrancaba sus presentaciones con toda la fuerza de su música desafiando al público a mantenerse en lo alto hasta el final, y presenta hoy un estilo más calmo, pero igualmente prodigioso.

Pintos dijo que “cada uno en lo personal ha ido afianzándose en el instrumento y hemos tocado no sólo con la banda sino también con otros músicos y proyectos que nos han ido enriqueciendo” y agregó que cada uno “a medida que pasan los años va entrando en un viaje artístico en el que va confiando más en el otro y en la banda y la banda va consiguiendo cosas, a veces se gana, a veces se pierde y las perdidas muchas veces son mucho mejores cuentos que las ganadas y se va generando una especie de mística entre nosotros que se va retroalimentando disco a disco y en cada show”.

Los integrantes de La Triple no son de los artistas que más recorrido hacen por los grandes medios, tal vez en los días previos de algún show, pero poco más, sin embargo su permanencia es innegable. Al respecto Pintos dice que “no nos llaman mucho de los medios, tal vez no seamos muy interesantes. A nosotros nos gusta hacer música, tocar sobre un escenario y que la gente lo reciba, obviamente que la difusión de los medios es importante, pero no es algo que sea el centro de nuestra vida, nos interesa hacer un buen disco y buenos shows”.

Tal vez lo que transmite la banda en vivo es el disfrute y el entusiasmo de sus integrantes. “La gente nos dice que se emociona mucho en nuestros toques, obviamente que la voz de Christian define un poco la ecuación de la banda, eso la gente lo recibe mucho, él se te mete en la piel cuando canta. A veces me paro a verlo y me emociona lo que hace, así que creo que igual le pasa a la gente al otro lado”, dijo.

Sobre la supervivencia en tiempos pandémicos Pintos dijo que “ha sido un tiempo difícil, para nuestros técnicos, sonidista, iluminadores, el fletero. Ha sido muy difícil, hemos aprovechado cada apertura que se ha producido para tocar, si bien la pandemia tiene ya un año y medio, tuvimos un retorno bastante bueno entre setiembre y diciembre. En febrero también tocamos bastante y después paramos, cada vez que paramos es una tristeza enorme, tal vez lo más parecido sea una frase que dijo Maradona: ‘me cortaron las piernas’ o algo así”.

EL MACCIÓ | Sobre lo que será su toque del próximo sábado en el Teatro Macció, Pintos dijo que “vamos a presentar el disco nuevo, aunque cuando tocamos en diciembre ya hicimos tres o cuatro temas, ahora lo vamos a hacer completo y recomiendo a la gente que lo escuchen, como preparándose para lo que vamos a hacer. También haremos algunos clásicos del rock and roll y de nosotros más algunas sorpresitas, que siempre hay”.

Pintos agregó que “trataremos de brindarles lo mejor de nosotros a la gente de San José que siempre nos brinda mucho cariño cada vez que vamos. Es una ciudad a la que vamos desde que comenzamos, nuestro primer manager fue Mauricio Martínez, que es de allí, y Ana Kurz que es de Libertad, y nuestras primeras salidas fueron a Libertad y San José y tenemos muchos amigos allí”.

Al consultarle a Fernando “Paco” Pintos sobre el “pase verde” o “pase responsable” para acceder a determinados espectáculos públicos -que no es el caso del show de La Triple el próximo sábado-, dijo que “me parece que es una medida que no tiene mucho pie ni cabeza. Es una medida que separa a la gente en vez de unirla y lo que precisamos es unir a la gente, me parece que no está bueno que yo le diga a la gente que no vaya a un show porque no está vacunada, porque a la vez por qué se preocuparían los que están vacunados si supuestamente están protegidos (se ríe), así que creo que ese tipo de medidas que carecen de lógica vale más ignorarlas y hagamos un show apto para todo público y que vaya el que quiera. Si alguien tiene alguna restricción y prefiere no ir que no dependa de nosotros, que no le digamos vos no podés ir, que sea la gente la que libremente decida, que cada uno haga de su culo un pito”.

Para el sábado aún quedan algunas localidades, la platea está agotada, hay disponibles Cazuela y Paraíso a 450 y 550 pesos, respectivamente, además de unos pocos palcos laterales a 650 pesos. Solamente está habilitada la venta a través de la plataforma tickantel.com.uy y no se exige “pase responsable”.

MI BIEN | Así se titula el nuevo disco de La Triple Nelson, un trabajo que se grabó en 2019 con nueve temas, con composiciones de Christian Cary y Fernando Pintos, en el que participan como invitados Sebastián Teysera y la murga Agarrate Catalina.

La banda había decidido editar en forma independiente el disco, financiarlo con sus toques en vivo, pero llegó la pandemia y los toques fueron suspendidos, así que rápidamente adoptaron el método crowdfunding. A través de las redes y medios alentaron al público a apoyar el trabajo a cambio de entradas para futuros shows, remeras y artículos de su merchandising. Asimismo, el disco es de formato digital para el público en general a través de las diferentes plataformas, pero tiene un soporte físico limitado exclusivo para sus colaboradores.

Mi Bien es presentado por la propia banda como “algunas melodías, probablemente prestadas, algunas palabras heredadas y rearmadas en quién sabe qué lugar de la desmemoria. Mi Bien es ahora también Tu Bien. Porque aunque parece poco, es todo lo que tenemos para dar, y este es un momento para darlo todo”.

Los temas que se incluyen en el disco son en su orden Mi Bien (Cary-Pintos), Hay Días (Cary-Pintos), Espiga de trigo (Cary-Pintos), Del Parral (Cary-Pintos) con la participación de Sebastián Teysera y Agarrate Catalina, Del Mar (Cary), Crecer (Cary-Pintos), Por mis días (Cary), La Asombrosa historia de la niña viento (Pintos), y Buenos días, buenas noches (Cary-Pintos).

Por Jorge Gambetta.