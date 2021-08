En setiembre se estrena «El planeta perfecto», la nueva obra de Querubín dirigida por Aldo Pérez

En setiembre vuelve el teatro a la Sala María Búa de Casa de la Cultura de Libertad, de la mano del Grupo Querubín. Todos los sábados y domingos a partir de las 17 horas se presentará “El planeta perfecto”, escrita y dirigida por Aldo Pérez, con la actuación de cuatro actores y cuatro actrices, que integran el colectivo artístico libertense.

El director, Aldo Pérez, que preside la institución cultural, al hablar sobre su nueva creación mencionó que “El planeta perfecto -y las 100 vidas de Bonzo-“, es “una obra para niños que en realidad la veníamos ensayando desde principios del año con la expectativa de estrenarla en vacaciones de julio”, pero que por la pandemia no pudo ser.

RETORNO | La incertidumbre ante la pandemia, las aperturas limitadas no generaron las condiciones. “No sabíamos bien lo que iba a pasar, en algún momento la pensamos también para hacerla al aire libre, en verdad dependía todo de la situación sanitaria”, comentó Aldo Pérez.

Finalmente ahora que en el último tiempo “estamos en una reapertura de actividades, se subió el aforo de sala y decidimos que fuera un retorno a las actividades de la sala, estamos muy contentos de poder volver a trabajar en el escenario”, comentó el Director.

En cuanto a la obra, Aldo Pérez dijo que es la tercera obra para niños que hace y “es como siempre retornar. Siempre bromeamos entre nosotros que es como una trilogía, porque se mantienen algunos personajes y el tono, volvemos a trabajar con ciertos elementos, hay variantes por supuesto, pero hay códigos similares, nos entusiasma volver a disfrutar de esas cosas”.

LA OBRA | A diferencia de la anterior obra, “El niño invisible”, que se desarrollaba en un monólogo de Agustín Benzano, en esta ocasión serán ocho los integrantes del elenco. Sobre esta diferencia, dijo Pérez que “el proceso estuvo muy bueno. Son cuatro actores y cuatro actrices en escena; después de laburar con uno solo, trabajar con ocho fue como un poco más pesado pero está buenísimo por la diversidad de cosas que se pueden lograr”.

“El planeta perfecto” tiene un personaje central que es “el payaso Bonzo, es como el articulador de la historia y en realidad es una estructura clásica de aventuras, un personaje que se encuentra con un nudo y busca el desenlace”, explicó Pérez y agregó luego que “hay como una presentación de personajes, el nudo y el desenlace”.

Aldo Pérez dijo que en sus textos intenta no subestimar la inteligencia del público infantil. “El lenguaje para niños me gusta trabajarlo con el criterio de que no signifique que los temas a tratar sean sencillos, aunque el lenguaje sea más amigable, está hecha para todo público”.

El autor y director de la obra explicó que “hay una expectativa de un público mayormente infantil, pero es totalmente disfrutable para todas las edades aunque el tono lúdico uno pueda interpretarlo más para un espectáculo para niños, pero sería sólo eso”.

Pérez se siente cómodo escribiendo obras infantiles. “Escribir para niños habilita ciertas libertades que de pronto otra obra con parámetros más adultos no permite, como ir por lugares de juego como puede haber en esta obra”, comentó.

Prosiguió explicando que “eso nos permite también como una fuga hacia lo cómico en temas que según el abordaje pueden ser más densos, pasa mucho con la ciencia ficción o la fantasía en general, que abordan temáticas pesadas que son muy cotidianas y muy humanas pero al abordarlas desde lo fantástico lo atenúan en cierto modo”.

SINOPSIS | Muy resumidamente la trama de “El planeta perfecto” podría explicarse diciendo que, escapando de la Tierra, Bonzo y Capitán Foco se estrellan en un planeta desconocido. Alli´ se encuentran con los “Topos”, un grupo de criaturas expulsadas y condenadas a vivir bajo tierra por no encajar en el estado de felicidad reinante en la superficie. Bonzo ayudará a sus nuevos amigos a encontrar su lugar en este planeta y sobre todo, a seguir respirando.

En medio de esa trama hay, por supuesto, aventuras y situaciones muy graciosas. Aldo Pérez explicó que “esa trama se va desarrollando a través de los diferentes personajes; hay uno que es pseudo-espiritual que gobierna el planeta y que tiene su asistente publicitario que es el que dirige su campaña para que ese reinado de la felicitad perdure entre los habitantes del planeta”. Cualquier interpretación de similitudes con la realidad correrá por cuenta de los espectadores.

Las otras dos obras de Aldo Pérez fueron “Los muñecos inútiles” en 2017 y “El niño Invisible” en 2018.

FICHA TÉCNICA | El elenco de “El planeta perfecto”, obra escrita y dirigida por Aldo Pérez está integrado por Agustín Benzano, Sofía Hernández, Sebastián Torres, Verónica Pereda, Rafael Soliwoda, Israel Guerra, Agustina Martelo y Yanina Benzano.

La música es de Sebastián Torres, la canción original “La última aventura” es de Manuel Galanes, las ilustraciones son de Aldo Pérez, la Iluminación está a cargo de Fabia´n Bonilla, el sonido es de Aldo Pérez y el diseño de Martín Schwager.

Pérez confirmó que las funciones serán todos los sábados y domingos de setiembre a las 17 horas, pero “con el aforo del 70% en la sala estimamos que podremos tener un máximo de 60 personas en cada función, considerando las separaciones entre espectadores. Si hay una buena respuesta quizás en las vacaciones de setiembre podríamos llegar a fijar una doble función para algún fin de semana”.

Las localidades se venden exclusivamente por reserva previa a través del 098 362 435, 091 082 829 o al Instagram de la obra.

“El planeta perfecto” puede ser una buena opción para regresar al teatro, para apoyar a los artistas tras un año muy difícil y a la vez para disfrutar -sin preconceptos respecto a las edades-, de un montón de historias y situaciones graciosas y divertidas. Incluso podría hasta hacernos reflexionar sobre cuánto falta en nuestro planeta para ser el mundo ideal.

Por Jorge Gambetta.