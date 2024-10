El sábado en la Casa de la Cultura se presenta Gonzalo Borgunder con el espectáculo «Canciones de Dunas»

El próximo sábado 19 a las 20 y 30 horas, Casa de la Cultura de Libertad presenta “Canciones de Dunas”, un espectáculo musical de Gonzalo Borgunder que estará acompañado por músicos invitados, que lo acompañarán para presentar un repertorio fundamentalmente de la última etapa solista del músico libertense y algunos temas en los que ha participado en diferentes proyectos.

Borgunder en diálogo con La Semana adelantó que en el espectáculo le acompañará un importante número de artistas invitados y que será “una presentación que tiene como hilo conductor canciones compuestas por mí o en coautoría con amigos”.

INVITADOS | Continuó comentando que el repertorio cuenta “con una canción que compusimos con Sofía León que es cantante y compañera de facultad que me ha invitado a componer algunos temas y a participar en alguno de sus toques”.

Además, agregó el músico, “haremos alguna canción que hicimos con Andrés Rodríguez, integrante de Conectados y también voy a presentar algunas canciones de otros autores que me han acompañado en el último tiempo”.

El fonoaudiólogo y músico explicó que “van a participar algunos músicos con los que estoy tocando actualmente o con los que hemos tenido algún vínculo en los últimos tiempos. Me acompañará Nómades, Conectados, Sofía León y también estará Elniñoquetocafuerte, José Luis (El Chicharra) Plácido, que fue profesor mío cuando tenía 8 o 9 años y que ha sido una persona muy importante porque me ha motivado permanentemente en todas mis etapas musicales”.

Asimismo “me acompañarán tres integrantes de la comparsa Son del Sur y José Pérez entre los invitados, así que voy a estar muy bien acompañado durante todo el espectáculo”, contó Borgunder.

TEMÁTICA | El músico comentó que la selección musical del próximo sábado contiene “más que nada temas introspectivos que me han servido de aliento a mí mismo, han sido como un bálsamo en algún momento”.

Agregó Gonzalo Borgunder que “mis composiciones también van por ese lado, como una forma de alcanzar el equilibrio ante determinadas situaciones”.

En el espectáculo se presentarán algunos temas inéditos de Gonzalo Borgunder. “Hay canciones que interpretaré por primera vez en vivo porque han surgido más recientemente, hay otras que ya se han lanzado en las plataformas como Youtube y Spotify”, contó.

Sobre el título del espectáculo agregó que “’Canciones de dunas’ fue un título que surgió en la búsqueda de similitudes entre las canciones que vamos a presentar, porque todas refieren a la naturaleza, al agua, al viento, al mar y por eso me gustó esa imagen que transmite el nombre del espectáculo”.

Borgunder dijo que su profesión de fonoaudiólogo y su carrera artística “siento que en mi caso se retroalimentan” y sobre sus proyectos grupales con Conectados y Nómades afirmó que “le agradezco a los componentes de esas otras bandas que me permitan al mismo tiempo llevar mi proyecto solista, porque algunos temas que interpretaremos son también de Conectados, pero la idea es que puedan convivir los grupos”.

En ese aspecto, agregó que “la idea de este show es como un compromiso conmigo mismo para dedicarle más tiempo a la música porque al fijar una fecha para una presentación me impongo la responsabilidad de trabajar todas las semanas para llegar bien a esa fecha”.

Agregó que “no estaba encontrando esa posibilidad antes de tener un día fijado porque aparecían otras obligaciones y otras prioridades y no podía hacer música que a mí me hace mucho bien, cuando sentí que esa energía me faltaba decidí concretar la fecha y ponerme a trabajar con fuerza”.

REFERENCIAS | En cuanto al armado del espectáculo Borgunder dijo que “me ha ayudado mucho Adrián Smith en ese proceso y en la producción del espectáculo. También he tenido la posibilidad de contactarme con Joaquino Merino, un músico de argentina que me ha dado muchas herramientas porque es alguien que me gusta mucho como compone”.

El músico ha procurado adquirir conocimientos por distintos medios y explicó que “hace un tiempo hice un curso virtual con Alexis Díaz Pimienta, un autor y repentista cubano que le ha dado clases a músicos muy destacados como Julieta Venegas, Natalia Lafourcade, Juanes, Drexler”.

A través de esas instancias “he podido tener cierta interacción con esos alumnos suyos y fue impresionante porque tuve la oportunidad de escuchar durante dos horas a Julieta Venegas explicando cómo compone y cómo se motiva para componer y eso fue un momento maravilloso para mí”, contó Borgunder.

Esas clases virtuales “surgieron en pandemia y luego se mantuvieron y se trata de varias clases, con Julieta Venegas, con Natalia Lafourcade, con Andrés Calamaro y otra con un músico español que se llama Marwán y cada uno me aportó muchísimo”.

Finalmente Borgunder hizo la invitación al público para que le acompañe en la presentación del próximo sábado 19. “Al público le diría que se acerque porque van a tener una gran variedad de géneros musicales, con muchos artistas invitados, habrán temas murgueros, candombes, folclore, bossa nova y todos los temas invitan a buscar un espacio de calma y autocompasión en esa búsqueda de la calma emocional que todos nos merecemos”, dijo.

La cita es a las 20 y 30 horas, las entradas tienen un costo de 400 pesos las generales y para los socios de Casa de la Cultura 350 pesos. Las reservas pueden realizarse por el celular 098 362 435.

Imagen cedida por el artista.

Por Jorge Gambetta.