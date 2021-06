El presupuesto previsto para cultura representará el 4.59% del gasto total de la Intendencia

La Junta Departamental de San José está analizando el presupuesto remitido días pasados por la Intendenta Ana Bentaberri para el período 2021-2025. En lo que respecta a la Dirección de Cultura y Educación el monto anual proyectado oscila entre $105.400.000 en 2021 y $111.600.000 en 2025.

Para este año el monto proyectado en Cultura y Educación significa el 4,59% del presupuesto total de la Intendencia, lo que le muestra por encima de otras áreas como Deportes (2,32%), Turismo (1,14%) e incluso superior a las partidas asignadas a cada uno de los cuatro municipios y a la Junta Departamental.

No obstante ello cabe destacar que del total asignado a Cultura el 76,33% corresponde a Servicios Personales (salarios), 2,30% a Bienes de Consumo, 11,91% a Servicios no Personales, 0,48% a Bienes de Uso y 8,99% a Transferencias.

Lamentablemente el proyecto no permite saber qué partidas se prevén para cada una de las líneas de acción. Será esa seguramente tarea de los ediles y edilas, ya que a priori se podría decir que en conjunto se trata de una política cultural ambiciosa, pero ella no sería sino una buena reseña de intenciones si no se determinan los recursos materiales necesarios para hacerla realidad, más allá de los complejos planillados de un presupuesto quinquenal y sus múltiples ítems.

DESCENTRALIZACIÓN | La nueva administración se propone cinco planos de acción u objetivos principales en materia cultural y educativa: Descentralización y desconcentración de actividades culturales; Dependencias culturales; Promoción artística, apoyo y coordinación con otras instituciones culturales; Actividades especiales y Educación.

Para llegar al objetivo de la descentralización se establecen algunas líneas de acción entre las que destaca “la creación de cuatro nodos culturales, en coordinación con los Municipios, consolidando puntos estratégicos locales para favorecer el acceso a la cultura”.

Los cuatro nodos culturales estarán centralizados en Ciudad del Plata, Libertad, Ecilda Paullier y Rodríguez. Respecto a Ciudad del Plata el detalle que figura en el proyecto de presupuesto quinquenal establece que “se destinarán los rubros necesarios para seguir impulsando las actividades culturales y de capacitación, en base a la planificación acordada entre la Dirección General de Cultura, su representante en la zona y el Municipio local. Se pretende establecer un circuito cultural en el amplio territorio, que beneficie a diversos sectores, estimulando la participación, formación y socialización a través de actividades culturales, incluyendo talleres artísticos y de oficios, alfabetización digital, elaboración de proyectos culturales, murales, esculturas, difusión de artistas, apoyo al Núcleo Orquestal y Coral, entre otras propuestas”.

En Libertad se establece que “jerarquizando y valorando la trayectoria de la Casa de la Cultura y en coordinación con el Municipio, se suscribirá acuerdo para destinar apoyo económico mensual para el funcionamiento de la institución y conformación de agenda cultural consensuada. Se le aportan al Municipio rubros presupuestales para que le sea posible gestionar la agenda cultural que sea acordada. Se apoyará al Municipio en la organización de actividades como la Fiesta del Parque y actividades de carnaval”.

En este sentido se conoce el acuerdo alcanzado con la Casa de la Cultura de Libertad que estaría recibiendo una partida de 100 mil pesos por única vez y un aporte mensual de 45 mil hasta diciembre de 2021 inclusive con opción de renovación a partir de enero 2022, pero no se ha explicitado de qué monto será el aporte al Municipio para la gestión de “la agenda cultural que sea acordada”.

En tercer lugar, para Ecilda Paullier se detalla que “se conformará, en coordinación con el Municipio, un espacio a ser destinado a capacitación y actividades culturales, aportando horas docentes y rubros presupuestales para el desarrollo de las mismas, impulsando, en coordinación con instituciones y organizaciones locales actividades como la Fiesta del Queso, Fiesta de las Colectividades y actividades de carnaval”.

Finalmente el cuarto nodo cultural será en Ciudad Rodríguez y el proyecto de presupuesto establece que “en coordinación con el Municipio, se conformará una agenda cultural que permita acompañar el desarrollo de actividades y de instituciones locales, destinando horas docente para capacitación y rubros presupuestales para desarrollar propuestas como la Fiesta de la Uva y el Vino, desfile de carnaval, apoyar a artistas locales, autocine, apoyar la refacción de la Casa de la Cultura, muestras fotográficas, concursos y cursos de descentralización cultural brindados a través de horas docentes”.

AGENDA | Además de la creación de los cuatro nodos culturales se detallan otras líneas de acción como “Impulsar la conformación de agendas culturales locales”, “Impulsar la capacitación cultural mediante talleres y cursos” y “Difundir el trabajo de los artistas locales”.

La propuesta descentralizadora es, como ya dijimos, ambiciosa y está claramente detallada en sus objetivos y planes de acción, pero sería fundamental que durante su tratamiento la Junta Departamental pueda verificar el financiamiento necesario y conocer el desglose más fino de las partidas que se asignarán cada año a la ejecución del proyecto. El sector cultural requerirá un fuerte empuje estatal para reiniciar sus actividades en cuanto las restricciones sanitarias vayan siendo superadas.

ESPACIOS CULTURALES | En cuanto a los objetivos estratégicos sobre sus propios espacios culturales el presupuesto quinquenal del Gobierno Departamental propone la jerarquización del Teatro Macció en lo que refiere a su “infraestructura, gestión y agenda cultural”. Asimismo, entre otras cosas, se prevén trabajos de “mantenimiento general del edificio, pintura, reposición de luminarias, mantenimiento de baños y espacios comunes”.

También se plantea la “creación de un archivo que contenga la historia del Teatro Macció, edición de libro, recopilación de fotografías y anécdotas de artistas, personalidades, funcionarios y vecinos vinculados al Teatro”.

Entre los eventos culturales se prevé “continuar desarrollando actividades específicas como la Semana del Tango, el Festival de la Cultura y apoyando actividades como el Encuentro de Teatro Independiente y Encuentro Internacional de Danzas Folclóricas”, asimismo se pretende crear un sistema de transmisión vía Streaming.

El presupuesto también detalla la continuidad de actividades en Casa de la Cultura (San José de Mayo), el Espacio Cultural, la Biblioteca Departamental, la participación de San José en el Mundial Poético, una “actividad específica de poesía, que permita desarrollar la poesía y su expresión más vanguardista, a través de la realización conjunta con la ciudad de Montevideo, a desarrollarse en diferentes escenarios de San José”.

Sobre actividades de promoción artística se plantea que se incentivará y respaldará “el desarrollo y la promoción de propuestas artísticas en todas las ramas de actividad y apoyar a instituciones departamentales vinculadas a la cultura, en la concreción de sus objetivos”.

FONDO | En este sentido se anuncia la creación de “un Fondo Cultural Concursable de 100 mil pesos por año, para respaldar propuestas culturales a ser promocionadas en barrios y localidades del departamento”.

Respecto a la Feria de Promoción de la Lectura y el Libro el presupuesto de la Intendencia detalla que se buscará “planificar, coordinar y llevar a cabo todas las actividades necesarias para la puesta en práctica de la Feria, con modalidad bienal, desde el ejercicio en que la situación sanitaria lo permita. Mantener su carácter internacional, de acceso gratuito, educacional y participativo; planificar su realización en un plazo no mayor a cinco días”.

Otro de los objetivos que se plantean en el proyecto presupuestal es el fomento de la Fotografía a través de San José Foto, que pretende coordinar con “instituciones vinculadas al tema, como el CDF (Centro de Fotografía de Montevideo), y el Instituto Nacional de Fotografía” para la realización de un “festival de fotografía, con carácter bienal, internacional, en diferentes localidades del departamento”, integrando a sus actividades espectáculos “de música, cine o teatro”.

CARNAVAL | El presupuesto compromete el apoyo e impulso de “la fiesta popular y patrimonio de nuestra cultura, combinando actividades en diversas zonas del departamento” y para ello propone “planificar, coordinar y llevar a cabo las actividades relacionadas con los festejos manteniendo su carácter gratuito”, en coordinación con las autoridades de las localidades.

También se propone la realización de “talleres de capacitación, como forma de acunar nuevas agrupaciones y conjuntos carnavaleros”, así como la creación “de un museo de carnaval, a efectos de exhibir y poner en valor esta tradición en San José”.

Finalmente en materia educativa el presupuesto anuncia acciones para el “desarrollo de cursos de nivel terciario y nuevos cursos técnicos” y respaldar la propuesta de UTEC.

También se incluye la colaboración “para propiciar el traslado de estudiantes de zonas rurales, con problemas de locomoción, a centros educativos” y participar “en Campañas de Alfabetización, apuntando a la inserción y/o reinserción de los usuarios en el sistema de enseñanza”.

Hasta acá lo principal del proyecto de presupuesto quinquenal que propone el Ejecutivo Departamental al legislativo, suponemos que ediles y edilas procurarán conocer los recursos económicos que cada propuesta tendrá para que todo pueda ejecutarse de manera adecuada.

Por Jorge Gambetta.