El MEC y los aportes que realizó en el año 2020 a los artistas, que dejan sabor a poco ante todo lo perdido

Prácticamente no hay un solo sector de actividad que no haya sido, en mayor o menor medida, afectado por los efectos de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de COVID-19. En particular desde este espacio hemos abordado durante el último año las dificultades que han tenido distintos artistas y colectivos.

Desde el Gobierno Nacional se han continuado algunas políticas que ya eran habituales y se han promovido pequeñas variantes a otras que en cierto grado mitigan la realidad de un reducido número de trabajadores y colectivos del área cultural. El MEC continuó durante 2020 con las convocatorias a diferentes recursos materiales pero en general en los colectivos queda siempre sabor “a poco”. Algunos proyectos reciben fondos interesantes, otros apenas una ayuda en los costos de producción, montaje y distribución de espectáculos.

En particular la presentación y circulación de contenidos se han visto notoriamente afectadas. El aforo del 30% de las salas significa un durísimo obstáculo para los espacios reducidos cuando los espectáculos públicos no han estado –como ahora–, directamente suspendidos.

A las salas les resulta tremendamente oneroso ese 70% de butacas vacías por imposición sanitaria. El Estado, en sus diferentes niveles debió de alguna manera aportar alguna solución; si bien hubo desde el MEC una “compra anticipada de entradas”, no todas las producciones quedaron comprendidas y muchas puestas en escena quedaron a pocos días de sus estrenos cuando comenzaron a regir las restricciones.

FONDOS| Según ha publicado el MEC, dentro del tipo fondos, en 2020 a los Fondos Concursables para la Cultura (FCC) se inscribieron 469 personas como titulares de proyectos, de las cuales 55 (11,72%), resultaron seleccionadas con un apoyo total de $14:836582.

Para el Fondo de Estímulo a la Formación y Creación Artística (FEFCA), los inscriptos fueron 376 titulares; de ellos 110 (29,25%), resultaron seleccionados y se distribuyó un monto total de $9:996.000. Las becas de creación Justino Zavala Muníz fueron otorgadas a un total de 18 creadores (4,78%). Las becas de formación Eduardo Víctor Haedo este año se reformularon hacia un “estímulo a formadores” que se volcó a instituciones y a personas, otorgándose un total de 92 fondos (32 a instituciones y 60 a personas físicas).

Los Fondos Regionales por su parte recibieron la postulación de 179 personas titulares de proyectos, de las cuales 49 (27, 37%) resultaron seleccionadas con un total distribuido de $5:776.698.

El Fondo para el Desarrollo de Infraestructuras en el Interior del País que está dirigido a obras de remodelación, refacción y equipamiento de espacios culturales recibió 63 propuestas y se seleccionaron 15 (23,8%), por un total de $9:300.000. Hubo este año una mención especial a un proyecto de equipamiento.

Finalmente al Fondo de Fomento – ICAU, destinado a cine y audiovisuales, en 2020 se presentaron 379 proyectos audiovisuales en diferentes modalidades de llamados (concursables, no concursables y de difusión de contenidos), de los cuales 74 (19,52%) resultaron seleccionados para su financiación por un monto global de $45:699.813.

En el resumen general, sobre un total de 1466 proyectos inscriptos a las diferentes modalidades de llamados para fondos para la cultura, se seleccionaron 304 proyectos (20,73%) con un monto total de $85:609.093, lo que significa que en 2020 accedieron a fondos estatales del MEC uno de cada cinco proyectos presentados.

PREMIOS| Respecto al llamado para los Premios Nacionales, las modalidades fueron cuatro: al Premio Nacional de Artes Visuales se inscribieron 256 artistas a la convocatoria 2020, de ellos, 6 (2,34%) fueron premiados por un total de $900.000.

Al Premio Nacional de Ilustración se presentaron 126 artistas postulados, sólo 4 (3,17%) fueron premiados por un total de $340.000. A los Premios Nacionales de Música: se otorgaron 27 (6,66%) premios sobre 405 artistas inscriptos a la convocatoria 2020 y se distribuyó por este concepto $1:440.000.

Por último a los Premios de las Letras, sobre un total de 506 personas que respondieron la convocatoria 2020, 35 (6,91%) fueron premiadas por un total de $1:200.000.

En total se postularon para los Premios Nacionales en sus diferentes áreas 1293 artistas, resultando premiados 72 (5,56%) con un monto global de $3:880.000 distribuidos.

VARIOS| En el tipo “Otras convocatorias” se incluyen el llamado concurso para audiocuentos Julio C. Da Rosa en el marco de los 100 años de su nacimiento. De 95 inscriptos se seleccionaron 10 (10,52%) como ganadores para grabar los cuentos con un aporte estatal de $300.000.

En el llamado a concurso de ilustraciones Mario Benedetti sobre “Poemas de la Oficina” de Mario Benedetti en el marco de la conmemoración por los 100 años del nacimiento del escritor, se inscribieron 85 ilustradores y resultaron 5 (5,88%), ganadores que recibieron en conjunto $150.000. En total se evaluaron 180 postulaciones y 15 (8,33%) resultaron premiadas con un total de $450.000.

MELOGNO| El Fondo Solidario Cultural Rubén Melogno realizó cuatro modalidades. El llamado a concurso para diseño y realización de 3000 tapabocas utilizando motivos gráficos basados en obras y piezas nacionales que integran las colecciones del Museo Nacional de Artes Visuales, Museo Figari, Museo Zorrilla y Museo de Artes Decorativas. Se inscribieron 14 propuestas de las cuales se seleccionaron 6 (42,85%), con un monto total otorgado de $300.000

Por su parte para la Compra de Entradas anticipadas a espectáculos de teatro, títeres, circo, danza y música el Comité Evaluador del Fondo resolvió comprar entradas anticipadas a distribuirse entre los bachilleratos artísticos de todo el país y otras instituciones. Se trata de 11.700 entradas adquiridas en total. Por esta modalidad se asignó un total de $2:340.000 en una escala entre un mínimo de $10.000 y un máximo de $100.000 por espectáculo. Así fueron seleccionados 98 proyectos que se dividen entre 69 personas físicas y 29 colectivos, organizaciones y/o instituciones.

También se realizó un Nuevo Aporte para artistas, productores y técnicos: esta acción fue dirigida a esos grupos de las artes escénicas y la música. Se contempló especialmente a quienes tienen como principal fuente de subsistencia su actividad en el área de la cultura, representando ésta el 50% o más de sus ingresos. Se distribuyeron $2:952.000 entre 189 proyectos, con un promedio de $15.619.

Finalmente el programa Cultura en casa.uy financió 500 clases virtuales, dictadas por 100 artistas, técnicos y/o docentes, a las que se puede acceder online en “Cultura en Casa”.

Todas las semanas se publicaron cursos y talleres gratuitos con contenidos diversos, como talleres literarios, cursos de música sobre técnicas de improvisación e interpretación, cursos y talleres de artes visuales, dibujo, fotografía, arte urbano y formación en artes escénicas, circo, danza, performances y prácticas teatrales.

Cada una de las 100 personas seleccionadas percibieron, por dictar los cursos, la suma de $10.000.

En total estos aportes varios alcanzaron a 393 proyectos y/o personas por un monto total de $6.592.000 lo que da un promedio unitario de $16.773

RESUMEN| En épocas difíciles un monto total de $96:531.093 distribuido entre 784 propuestas puede parecer mucho, el promedio es de $123.126, pero si analizamos el cuadro que acompaña esta nota se puede ver que los promedios de cada ítem son muy variados y van desde los $10.000 para las clases online hasta un máximo de $617.565 para el fomento de cine y audiovisuales.

Por otra parte nos permitimos agregar al cuadro el total de propuestas inscriptas en cada caso, así se puede tener una idea más clara del universo de la creación artística y todo lo que ha ido quedando por el camino sin apoyos oficiales.

Aunque en el informe del MEC no aparecen los totales de postulantes para los ítems Compra de Entradas, Aportes Nuevos y Clases en Línea, en los demás llamados se presentaron 5892 postulantes, individuales o colectivos. De ellos sólo 784 fueron seleccionados, lo que representa apenas el 13,3% del total de la producción artística nacional que se presentó a los llamados.

SUBSIDIOS| Además de los aportes realizados por el MEC, también el MTSS instauró el año pasado un subsidio para artistas y otros trabajadores del sector cultural. El beneficio fue por tres meses y según lo trascendido en diversos portales y sitios de colectivos artísticos y culturales tal programa de apoyos se repetiría en 2021 aunque no aún no está publicado el decreto correspondiente.

La noticia sobre este subsidio surgió el pasado 26 de marzo en una charla virtual mantenida entre el ministro de Trabajo Pablo MIeres y la Federación Uruguaya de Músicos. En la oportunidad Mieres habría afirmado tener la certeza respecto a la aprobación del subsidio para el corriente año, pero le habría pedido a la gremial, según comunicado de FUDEM publicado en su página oficial, que no se hiciera pública la noticia hasta que no se verificara la firma del decreto correspondiente.

En su sitio web, La Diaria publicó el 30 de marzo que “se lanzó un nuevo subsidio para trabajadores del sector cultural que no estén percibiendo ingresos” y se agrega que “la ayuda será de $6.800 por mes durante tres meses y hay tiempo hasta el 14 de abril para postularse”.

Al igual que ocurriera en 2020 con el Decreto 93/020, la medida ampara a trabajadores del sector cultural que no estén percibiendo ningún ingreso a excepción de asignaciones familiares o pensiones alimenticias o por discapacidad.

La ayuda sin dudas servirá aunque mínimamente a muchos trabajadores del sector, pero ya cuando se establece que los beneficiarios “no podrán estar percibiendo ningún ingreso” queda la sensación de que se está dando por descontado que alguien en estas circunstancias pueda sobrevivir con una única entrada mensual de $6.800, lo que escapa a cualquier análisis.

Por Jorge Gambetta.