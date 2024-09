El domingo 29 habrá encuentro de coros de adultos mayores en COVI-LIBER I

En su mayoría son abuelas y tal vez guardaron durante años sus ganas de cantar; por alguna razón se empezaron a juntar en “lo de Maruja” y hace un año Marta Vera comenzó a dirigirlas en las primeras letras, se fueron entusiasmando y aquellos encuentros comenzaron a hacerse más prolongados y regulares.

Pasaron de un tango de Gardel a alguna canción folclórica que sin dudas también habían escuchado muchas veces. La guitarra de Adrián Smith tiene en su madera más de un ritmo de murga, así que casi con vida propia el instrumento sorprendió con alguna vieja retirada y sin que las cantoras se dieran cuenta, el repertorio ya estaba como para salir a sacudir los tablones y alegrar los corazones propios y ajenos.

Así más o menos podría resumirse el proceso de formación del Coro Reencuentro que dirige la profesora Marta Vera García, que también dirige al Grupo Compromiso del que ya se ha escrito en estas páginas.

Hasta el momento las integrantes del Coro Reencuentro son Alba Ibarra, Ana Jauregui, Ana Luzardo, Beatriz Floriani, Beatriz Moreira, Lourdes López, Maruja Ramos, María Victoria Ramos, Milba Bertín, Marta Lasa, Nilda Lasa, Rosa Trujillo. Guitarra y voz de Adrián Smith y Dirección de Marta Vera.

PROCESO | La Directora del Coro Reencuentro explicó que “es un coro de adultas mayores que comenzó a juntarse por mayo o junio del año pasado, luego se nos unió Adrián. Al principio sólo buscábamos el encuentro como terapia, para pasar un momento lindo, nos reunimos en casa de Maruja Ramos, un poco porque su esposo Arturito Vide siempre había querido formar un coro así, y nos pareció que ese debía ser nuestro lugar de encuentro”.

Pero aquel grupo inicial quería cantar en público y “para fin de año hicimos una invitación a los hijos e hijas y allí cantamos para ellos. En este año retomamos en marzo y se sumaron cuatro o cinco nuevas integrantes, por ahora no se han sumado varones, sólo Adrián que además de tocar la guitarra participa a veces con su voz. También es un valorazo además como persona y está totalmente integrado al grupo a pesar de la diferencia de edades porque la mayor tiene 89 años”.

ACTUACIONES | El Coro Reencuentro se presentó hace unos días en el evento organizado por el Coro Fénix “que realizó un encuentro acá en Libertad y cuando salimos de allí nos dijimos que podríamos hacer nosotras también un encuentro, así fue que comencé a contactar a otras directoras de coros de adultos mayores y logramos la confirmación de cinco coros invitados para participar en nuestro primer encuentro que será el domingo 29 de setiembre a las 16 horas en el Salón Comunal de COVILIBER I”.

En esa oportunidad, “los coros que participarán son el Coro Ceibal Pontevedrés y el Seguimos pa’ Delante que dirige María Luisa La Porta que vendrán de Montevideo; también vendrá el Coro del Centro Diurno de San José de Mayo dirigido por la profesora Manuela Petrosino; el Coro Corpo Di Canto de San José y el Coro Fénix de Libertad ambos dirigidos por Susana Yebra y por supuesto también actuaremos nosotros. En todos los casos son coros de personas adultas mayores”.

Y no importa que setiembre siga frío, “el pasado domingo 15 de setiembre fuimos invitados también al Encuentro Los Años Dorados que se realizó en la Sociedad Italiana de San José de Mayo donde llegaron coros de Canelones, Colonia y por supuesto de San José”, contó Marta Vera.

REPERTORIO | El Coro Reencuentro le invita a recorrer un repertorio variado. “A mí me gusta alternar diferentes géneros para que no quede algo aburrido, no hemos definido qué canciones, pero hay algún tango de Gardel, una canción de Aníbal Sampayo, el Candombe para José y terminamos con la Despedida de Asaltantes con Patentes de 1961, así que serán bien variados todos los temas”.

La cita con estas abuelas será el próximo domingo 29 de setiembre, a partir de las 16 horas en el Salón Comunal de COVILIBER I.

Por Jorge Gambetta.