El Coro Libertad celebra sus 27 años con un Festival Internacional Virtual de Coros este sábado 5

Creado por la profesora Ana Laura Rey y en principio como el “Coro de la UTU”, pronto se transformó en el Coro Libertad y fue convirtiéndose en un ícono representativo de la ciudad y el departamento. El grupo celebra 27 años de permanencia a lo largo de los cuales ha tenido la oportunidad de viajar en varias oportunidades fuera de fronteras y generar lazos fraternos con coros de diversas nacionalidades.

El año pasado el Coro Libertad fue invitado a participar de un encuentro virtual organizado por la municipalidad de Avellaneda en la Provincia de Buenos Aires y la idea quedó latente en Luisa La Porta, Directora y Arregladora musical del grupo libertense, quien explicó a La Semana que “en realidad es un festejo que teníamos pendiente, porque esta actividad que vamos a hacer el 5 de junio era en principio nuestra celebración de los 25 años y por diversas razones lo tuvimos que ir corriendo y al fin llegó para celebrar los 27 años”.

LA IDEA | La Porta, que está al frente del coro desde el año 2008, dijo que “nuestro sueño era poder recibir a los coros que nos habían recibido en el exterior años atrás en nuestros viajes, pero esta situación tan particular de la pandemia nos obliga a hacerlo virtualmente”.

Sobre cómo recibe el grupo este nuevo aniversario, la Directora contó que “los 27 años del coro los recibimos con mucha ilusión, con mucha energía y ganas de hacer cosas. El año pasado nos sirvió mucho el encuentro de Avellaneda, fue como un estímulo para hacer cosas nuevas y seguir trabajando. Este año habíamos comenzado con ensayos presenciales hasta que se vino otra vez el aumento de los contagios y tuvimos que suspender”.

El coro preparó virtualmente una actuación especial que “este año se podrá ver al final del programa del Festival. Es un video que acabamos de hacer con un tema que será el cierre del festival y que pretendemos que sea un regalo para todos”, dijo reservándose detalles para que sea una sorpresa para el público.

La idea de la celebración a través de un programa especial en el canal para abonados local surgió “el año pasado, cuando nosotros participamos en un encuentro virtual en Avellaneda (Argentina), y de ahí quedamos bastante enganchados con la propuesta para hacerla nosotros y finalmente se dio. Ya el año pasado hablamos con Fernando Marrero, de CLDTV para hacer la parte técnica de montaje y edición, que a nosotros se nos hacía imposible”, explicó La Porta.

El trabajo “ya está para editarse, los coros participantes nos fueron enviando el material y se fue armando en el formato de un programa de televisión más que un encuentro coral”, explicó la directora y agregó que “en este caso se armaron cuatro bloques del programa. Hemos intentado darle variedad, y cada coro va a participar en los cuatro bloques, para darle cierta agilidad”.

PARTICIPANTES | A modo de adelanto se anuncia la participación de siete grupos corales, uno de Chile, otro de Argentina, cuatro brasileños y el coro anfitrión. Luisa La Porta hizo una presentación de cada uno de ellos.

Sobre el Coro Polifónico Municipal de Avellaneda (Buenos Aires) dijo que está “dirigido por la maestra, docente y directora Ailén Basimiani. El coro está cumpliendo 50 años, nosotros lo conocimos en 2018 cuando viajamos a Federación, tiene integrantes muy jóvenes y nos gustó mucho y vale destacar que su directora asumió en época de pandemia y ha logrado mantener el grupo”.

Respecto a la representación chilena la directora dijo que “el Coro Polifónico Ars Nobile de la municipalidad de Ñuñoa de Santiago de Chile está dirigido por el maestro Francisco De La Lastra Azúa, integrado básicamente por adultos mayores. Hace un trabajo de música sacra, música popular, su director fue formado por maestros alemanes. Desde niño se ha dedicado a la música. Este grupo seguramente cuando pase la pandemia vendrá a acompañarnos a nosotros en algún festival en vivo porque tienen muchas ganas y tenían todo pronto para venir en setiembre del año pasado y no pudo ser”.

Respecto a los cuatro grupos brasileños, La Porta dijo que “Coral Atrás da nota PCRJ es un grupo de la Prefectura de la ciudad de Río de Janeiro, lo dirige Mário Assef y Beatriz Rodrigues, tiene una música y una estética preciosa que es como estar en Río de Janeiro”.

Los otros tres coros que participarán virtualmente desde Brasil tienen la particularidad de estar todos ellos dirigidos por un uruguayo. “Son tres coros de Porto Alegre, Coral Tramontina que es un grupo de la fábrica homónima con operarios de la empresa, el Grupo Vocal Sem Contraindicaçao que es un grupo de profesionales médicos y Expresso 25 un grupo creado en 1964 con reconocimiento internacional. Todos dirigidos por el maestro, docente, compositor uruguayo Pablo Trindade Roballo que nos recibió en el Instituto Metodista del Sur en Porto Alegre cuando estuvimos allí”.

Esta celebración del Coro Libertad tendrá una ausencia. La Porta explicó que “también habíamos invitado a un grupo de Paraguay pero la pandemia les ha jugado una muy mala pasada. Es un grupo que conocimos cuando viajamos allá, pero lamentablemente ha sufrido muchas bajas por el Covid y no pudieron participar, nuestra idea era que participaran todos los países a donde hemos viajado”.

DIRECTORES | En el programa especial “también estarán presentes los directores que han pasado por el Coro Libertad, Ana Laura Rey, Alberto Andrade, Fernando Maddalena, Carlos Villanueva. Luego volvió Ana Laura por un tiempito y después en 2008 llegué yo”, explicó María Luisa La Porta.

En la primera parte del programa se podrá apreciar “un trabajo que preparó Julián Schwager contando la historia de los 27 años y tiene el gran mérito de resumir en unos minutos mucho material de los inicios con los primeros directores”.

Sobre la preparación del repertorio del Coro Libertad para esta ocasión y las dificultades por la emergencia sanitaria La Porta dijo que “el tema que preparamos no es de una polifonía muy compleja, sólo son tres voces, yo les grabé las voces con un técnico de sonido, se los mandé a todos por Whatsapp. Cada uno fue grabando su parte, me mandaban su grabación, yo les corregía en un trabajo de persona a persona, cuando estuvo todo el material se lo dimos a Santiago Costa, que es ese técnico de acá de Montevideo, él se encargó de la edición de sonido. Yo hice la guitarra y Cristian Hugo, un compañero, le agregó la acordeón y le dio un plus al trabajo”.

CONTENIDOS | Los materiales que se han compaginado para el programa especial por los 27 años del Coro Libertad consisten en algunos trabajos que los grupos ya tenían grabados y otros realizados en los últimos meses. La Porta dijo que “el coro chileno mandó un material que tenía grabado en vivo en actuaciones anteriores, el coro de Avellaneda mandó el material que preparó el año pasado para su propio festival virtual”.

Sobre el coro de Río de Janeiro explicó que “también mandó cinco videos que tenía grabados, uno fue creado con motivo de las Olimpíadas de Río, el nombre Atrás da Nota tiene un doble significado, uno es buscar atrás de la nota para poder afinar y el otro apunta a anunciar o denunciar cosas y hechos, entonces otro trabajo refiere a la negritud de Río en el Día de la Raza, otro tiene que ver con el mundo indígena y tiene cantos de aldeas, otro es sobre el día del funcionario municipal y en el último presentan a su nueva Directora y ese fue grabado durante la pandemia y fue preparado para este festival”.

En cuanto a “lo que nos mandó Pablo Trindade fue grabado totalmente en pandemia en forma virtual con la compaginación del director de los tres grupos de Porto Alegre”.

OBJETIVOS | A través de este trabajo que se verá el próximo sábado, el grupo se propone diversos objetivos: “por un lado por supuesto que es nuestra fiesta de cumpleaños, al no poder hacerla in situ es el modo que elegimos para festejar, por otro lado es un agradecimiento a la gente de Libertad, mostrándoles lo que hemos hecho en estos 27 años gracias a su apoyo incondicional en cada uno de nuestros eventos. Nuestros viajes han sido posibles gracias al apoyo de la gente, es una especie de devolución”.

Por otra parte La Porta expresó que “también queremos llegar culturalmente. Creo que en este tiempo de pandemia poder regalar un par de horas, que es lo que más o menos durará el programa, con una actividad cultural distinta en un tiempo que es muy difícil para todos y vamos a tener la posibilidad de tener un concierto en casa, poder verlo y escucharlo en familia y eso me parece muy buena cosa. Queremos que la gente disfrute lo que nosotros hemos disfrutado cuando hemos salido del país”.

La directora dijo que “dudamos mucho cuando le buscamos el nombre al evento, teníamos claro que no sería un encuentro, finalmente resolvimos que sería Festival Internacional Virtual 27º Aniversario del Coro Libertad pensando que será el último en estas circunstancias y que los próximos sean realmente encuentros con el contacto cercano entre nosotros y el público, eso es lo que nos alimenta cuando estamos pasando de un tema a otro sobre el escenario”.

La cita es el próximo sábado a las 20 horas a través del canal de cable local y en las redes sociales del Coro Libertad, lleguen a los integrantes del grupo y sus ex directores el saludo afectuoso desde estas páginas. El camino ha sido largo y fecundo, por muchos años más.

Por Jorge Gambetta.