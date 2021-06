El coordinador Pablo Zouian, brindó detalles sobre los Fondos Concursables del MEC

Tal como hemos informado en ediciones anteriores, se encuentran abiertos los llamados a los Fondos Concursables para la Cultura bajo los lineamientos de la Dirección Nacional de Cultura. El próximo 28 de junio vence el plazo para la postulación de proyectos del Fondo Concursable de alcance nacional y el 2 de agosto cierra la inscripción para el Fondo Regional.

Dichos fondos fueron establecidos por la Ley 17.930 de diciembre de 2005 en sus artículos 238 y 250 y tienen como objetivo principal “democratizar la cultura, así como el acceso -en igualdad de oportunidades- a los bienes culturales, estimulando la desconcentración y descentralización de las actividades culturales”. Cada año se realiza una convocatoria pública dirigida a artistas y hacedores de la cultura, para postular proyectos artísticos y culturales que son evaluados por jurados externos al MEC.

Pablo Zouain es el Coordinador de este programa desde hace varios años y en la noche del lunes ofreció una charla virtual para evacuar consultas de los postulantes o interesados a postular proyectos en la Región Centro Sur, que incluye a los departamentos de Florida, Durazno, Flores y San José.

CATEGORÍAS | La Semana dialogó con Zouain el pasado viernes y el funcionario explicó que “como todos los años la Dirección de Cultura hace el llamado a los Fondos Concursables, que fueron establecidos por ley como forma de estimular la creación artística” y agregó que “en el caso del Fondo Regional es una voluntad política de la DNC que exista, no de ahora, es algo que ya tiene su trayectoria. Como todos los años se ha hecho el llamado, mantenemos los montos del año pasado, cada una de las regiones del país, que son seis, tiene asignado 1:200.000 pesos para financiar proyectos artísticos o culturales en cinco categorías. Particularmente en este fondo las categorías son Artes Visuales, Danza, Memoria y Tradiciones, Música y Teatro incluyendo al Circo, Títeres”. En el marco de los Fondos Regionales “cada proyecto puede solicitar hasta 120 mil pesos para llevarlo adelante”.

En cuanto al Fondo Concursable, Zouain explicó que “vuelve a estar dotado de 17 millones de pesos. En este caso algunas categorías son iguales a las del Fondo Regional, pero hay otras que cambian, tenemos Videojuegos, Propuestas Editoriales, Fotografía, que aparece como una categoría sola, mientras que en el Fondo Regional está dentro de Artes Visuales”. El monto máximo para cada proyecto en esta convocatoria es de 300 mil pesos.

Mientras que el Fondo Regional es para los postulantes residentes dentro de cada región específica, “el Fondo Concursable es de alcance nacional, están autorizados a postularse todos los ciudadanos mayores de 18 años, uruguayos o extranjeros con residencia legal en Uruguay”, agregó el funcionario.

PLAZOS | Zouain agregó que el plazo para las postulaciones “es hasta el 28 de junio para los Fondos Concursables y hasta el 2 de agosto para los Fondos Regionales. En estas charlas que estamos haciendo fundamentalmente estamos apostando a difundir en el interior del país el Fondo Regional, también el Concursable, pero el Regional entiendo que la ciudadanía debe apropiarse de esta herramienta y lamentablemente, por diversos motivos muchas veces tenemos categorías desiertas, sobran dineros en las regiones”.

El funcionario dijo que “eso tiene que ver con una suerte de resabio, como cierto temor a la hora de postular. Percibimos que hay mucha gente que teniendo ideas y ganas de hacer cosas, o bien no sabe que existe la herramienta o no sabe bien cómo hacer un proyecto y por ahí se achica y no lo intenta, entonces las charlas tienen como el objetivo de despejar dudas, motivar la postulación y orientar y ayudar a quienes ya están encaminados”.

En ese sentido Zouain explicó que “lo que sí noto en el interior, y lo reconozco como justo el reclamo, es que a veces se dice que no se tienen las herramientas para armar proyectos como de pronto tienen en Montevideo”, en virtud de la profesionalización más acentuada en la elaboración de proyectos.

INEQUIDADES | Al respecto el funcionario agregó que “es cierto, hay inequidades estructurales que atraviesan la cultura y atraviesan el país todo, ciertamente que las metrópolis, Montevideo, Canelones, Maldonado, lugares que ciertamente concentran recursos en ese sentido, pero más allá de algunos espacios puntuales es cierto que los recursos culturales o formativos muchas veces se concentran en la capital”.

Zouain dijo que “en el caso de la formulación de proyectos, tenemos que la carrera de Gestión Cultural no existe a nivel público, la ofrece el CLAEH en Montevideo, por eso esto de armar proyectos siempre es difícil y un reclamo del interior hacia los Fondos Concursables siempre ha sido que les ayudemos a hacer el proyecto, el cómo se hace, pero no le podemos pedir al fondo que resuelva todos los problemas si no los resuelve el sistema educativo”.

Sin embargo el funcionario explicó que “sí hemos encontrado a través de la Red de Directores de Cultura que a través de las direcciones de las intendencias cada día estén un poco más sensibilizadas en esta problemática y algunas han implementado programas interesantes de apoyo, entonces por ejemplo contratan algún Gestor Cultural para que de alguna manera ayude a los postulantes del departamento para presentar proyectos. Ahí hay una pequeña acumulación”.

El funcionario agregó que “de todos modos nosotros hemos simplificado nuestros formularios y nuestras bases al máximo y evidentemente presentar una idea de una manera correcta no siempre va a ser sencillo, hay capacidades comunicacionales que hay que desarrollar, hay que saber utilizar herramientas tecnológicas, hay complejidades, pero la gente de a poco le va agarrando la mano”.

Zouain dijo que “lo peor que nos puede pasar es que demos marcha atrás porque siempre ganan los mismos, eso no cambiaría nada, también es cierto que la experiencia de muchos concursantes con poca experticia en la formulación de proyectos para Fondos Concursables ha sido mala. En general no les va bien porque el nacional es un Fondo muy profesionalizado, cada vez más hay artistas importantes que además tienen gestores que les hacen los proyectos, entonces de ahí sale un buen producto, un proyecto redondito; es difícil desde el llano remar en contra de eso”.

REGIONAL | Agregó que “en el Fondo Regional, es donde la cosa se empareja más, porque salen del concurso un montón de carros del Chaná, las realidades locales se asemejan mucho en todo el territorio, ahí la cosa cambia, porque las chances aumentan bastante porque los proyectos compiten dentro de una región con iguales en cuanto a las posibilidades de acceso a estas cosas, por eso entendemos que para el interior tenemos un fondo del que hay que apropiarse”.

El funcionario expresó que “no puede ser que en una convocatoria sí y en otra también haya cantidad de categorías desiertas porque en algunas regiones nadie postula y yo eso no me lo creo. Está lleno de artistas visuales o de músicos en el interior, levantás una piedra y aparece un músico, no puede ser que no se presente ningún proyecto o sólo se presenten dos proyectos en una región de cuatro departamentos”.

Al hacerle notar las significativas diferencias entre los máximos de cada propuesta Zouain admitió que “sí, en términos económicos sin dudas que el Fondo Concursable es más atractivo y permite otro alcance del proyecto, otro desarrollo, eso es cierto, siempre hemos intentado desde el Fondo de dotar al Fondo Regional de más dinero”.

PRESUPUESTO | Agregó que confía “que con un área de Gestión Territorial a cargo de Juan Carlos Barreto hay un trabajo importante con la Red de Directores de Cultura, yo quiero creer que los directores de Cultura van a ganar un poco más de peso al interior de sus Intendencias”.

Sin dudas todo pasa por el valor que se le asigne a la cultura en el esquema presupuestal tanto nacional como departamental, Zouain admitió que “el tema siempre es con cuántos recursos cuenta la Cultura. Desde la DNC creo que tanto la directora Mariana Wainstein como Juan Carlos Barreto comparten la idea de que al Fondo Regional deberíamos dotarlo de más dinero en la medida de lo posible, si miramos el histórico del dinero de los fondos en general, estamos con el mismo dinero desde 2012 y todos sabemos que una cosa era esta plata en 2012 y otra es hoy. Lamentablemente en la ley no se previó que las partidas se ajustasen de alguna manera, mediante algún tipo de indicador para evitar la depreciación de los montos”.

Un aspecto importante que surgió en la entrevista con Pablo Zouain es que “quien tenga un proyecto puede presentarlo al Fondo Concursable, y después se puede presentar el mismo proyecto escalado, ajustado al Fondo Regional, porque nada impide que se postule en los dos llamados”.

En ese sentido el funcionario agregó que “no hay chances de ganar los dos fondos con el mismo proyecto, porque desde el Estado no podemos financiar dos veces el mismo proyecto, pero como Fondos Concursables falla primero, ya sabemos si un proyecto ganó o no, si ganó, lo bajamos del Fondo Regional, pero puede suceder, y ha sucedido, que alguien que reside en el interior gane en el fondo concursable y en el regional. El año pasado sin ir más lejos un muchacho que reside en Tacuarembó presentó un proyecto para realizarse en Tacuarembó con un colectivo de fotógrafos locales para realizarse en su departamento y postuló un proyecto parecido, con otras lógicas en Fondos Concursables, para realizarlo en Canelones me parece, eran distintos proyectos, y ganó en ambos llamados, seguramente ese caso sea una mosca blanca, pero puede pasar”.

PANDEMIA | La situación que impuso la pandemia en marzo de 2020 ha impedido que algunos ganadores de fondos de 2019 y 2020 hayan podido aún realizar sus proyectos. Zouain dijo que “no han podido ejecutarse porque fueron pensados en otro mundo y se nos han planteado cambios para incorporar algunas cosas vía Streaming. Desde nuestro lugar hemos tratado de que las normas que nos damos se cumplan, pero también desde nuestra gestión cultural debemos ser sensibles a las nuevas problemáticas que están planteadas y que no responden a voluntades de los artistas sino a una situación que está instalada”.

Agregó que “muchos proyectos se encuentran hoy con colectivos que consideraron un proyecto para determinado momento, también hay que ver que en este proceso han sufrido cierta desagregación, con otros compromisos asumidos. Desde nuestra oficina tenemos el mayor de los cuidados y la mayor apertura posible en la búsqueda de soluciones, cuidando la calidad cultural, pero tratando de que esos proyectos puedan concretarse, porque los procesos creativos y de investigación muchas veces van mutando en su desarrollo”.

Toda la información sobre Fondos Concursables y otras convocatorias abiertas del MEC, así como las bases y formularios de postulación se encuentran disponibles desde el sitio https://www.gub.uy/ministerio-educacion-cultura/comunicacion/noticias/convocatorias-abiertas-2021

Por Jorge Gambetta.