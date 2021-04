Edil del FA propuso que Espacio Cultural de la ISJ se llame Hugo Nantes; Yolanda de León, una de sus alumnas. habló del maestro

El pasado lunes 12, en la media hora previa de la sesión de la Junta Departamental el edil frenteamplista Damián Romero mocionó para que el Espacio Cultural de la Intendencia de San José, frente a la Plaza de los Treinta y Tres en la capital del departamento, sea designado con el nombre del artista plástico Hugo Nantes, de quien el pasado 10 de marzo se cumplieron 12 años de su fallecimiento.

EL PLANTEO | La propuesta de Romero, que además rescata un proyecto de decreto presentado por su fuerza política ante la Junta Departamental en octubre de 2017, establece que Nantes “fue uno de los artistas plásticos de mayor trayectoria que haya dado nuestro departamento en los últimos años” y lo describe como “polifacético en las artes plásticas y agudo crítico de la sociedad en que vivimos” y agrega que “supo trascender las fronteras y dejar huella en el arte nacional e internacional”.

Romero agregó que sus obras están presentes en diversos rincones del mundo y que la ciudad de San José “goza de diversas esculturas en sus espacios públicos”. Explicó que “por esto, y por el aporte generado a la cultura y la necesidad de reconocer y valorar las producciones culturales del departamento, entendemos oportuno que el Gobierno Departamental pueda rendir homenaje a los 12 años de desaparición física y sugerimos que el Espacio Cultural adquiera el nombre del extinto artista”.

El tema pasó a la órbita de la Comisión de Derechos Humanos, Educación y Cultura del deliberativo departamental junto al pedido de Romero para la reactivación de otro proyecto, presentado en octubre de 2017 por las edilas Mariana De los Santos, Ana Gabriela Fernández y el edil Juan Carlos Alfaro bajo el título de “Arriba el Telón”.

Sobre ese otro proyecto de Decreto Romero dijo que “refiere al acceso cultural en nuestro departamento, específicamente sobre un edificio icónico para la cultura en nuestra ciudad y el país, el Teatro Macció”.

Asimismo el edil frenteamplista agregó que “el proyecto lleva como nombre ‘Arriba el Telón’. Un proyecto para vivir la experiencia del Macció y se propone una serie de medidas para poder democratizar el acceso a la cultura y al conocimiento de los bienes culturales por parte de josefinos y josefinas de otras localidades que no han podido acceder por diversos motivos a estos espacios”.

El Edil, que es además Licenciado en Psicología concluyó que “en la actual coyuntura en el marco de la pandemia con los efectos que ha generado el encierro en gran parte de la población, debe visualizarse como una instancia tendiente no solo a la ampliación de los bienes culturales, sino a la mejora de la salud mental de la población como derecho. De esta forma, solicitamos que la cultura sea una de las prioridades al momento de retomar las actividades cotidianas, con la reapertura de los espacios culturales ateniéndose bajo los protocolos establecidos para los teatros y espectáculos públicos”.

En este caso será necesario además actualizar aquel proyecto de 2017 que intentaba para el departamento de San José replicar la experiencia del programa “Un pueblo al Solís” que impulsaron en conjunto el MEC y la Intendencia de Montevideo. En la versión local, “Arriba el Telón” aludía a una alianza estratégica entre Centros MEC (hoy ya desaparecidos), y la Intendencia de San José.

NANTES | Sería extenso repasar en este espacio la vida y obra del artista, pero como simple intento de ilustrar la información, digamos que Hugo Nantes nació en San José el 24 de enero de 1933. Comenzó su formación en el Museo Departamental de San José con los maestros Dumas Oroño (alumno de Torres García) y Edgardo Ribeiro, realizó curso de grabado en la Escuela Nacional de Bellas artes con Adolfo Pastor. Nantes fue pintor, escultor y ceramista, vivió en San José de Mayo hasta su fallecimiento el 10 de marzo de 2009.

Para recordar brevemente a Hugo Nantes recurrimos a Yolanda De León, una artista plástica que durante más de una década tuvo el privilegio de permanecer cercana al maestro, visitarle en su casa-taller y compartir charlas y momentos que aún hoy le generan profunda emoción y orgullo.

“Conocí a Nantes cuando yo tenía 29 años, vivía en Cañada Grande y pintaba algunas cosas, una amiga me dijo que por qué no iba a su casa y taller”, recordó Yolanda De León en diálogo con La Semana y agregó que “me daba vergüenza, él era un artista muy reconocido, pero un día me animé y no dejé de ir hasta que falleció, él, sin conocerme, me recibió con su absoluta sencillez”.

De León explicó que “aprendí muchísimo con él aunque no me daba clases de dibujo o pintura, era un hombre de una gran sensibilidad, escuchaba noticias todo el tiempo y se sentía impotente por las tragedias que sucedían en el mundo”.

Sobre la personalidad de Nantes, a quien muchos conocían como “El Loco”, De León dijo que “era una persona muy auténtica que jamás intentaba corregir los errores de alguien, por ejemplo en el dibujo o la pintura, porque él entendía el arte como la libre expresión de cada quién” y en ese sentido cabe rescatar lo que el propio artista dijo en alguna entrevista respecto a que dejó de asistir a las clases de su maestro Dumas Oroño porque, precisamente, pretendió corregir su estilo porque “se apartaba de lo que establecía la escuela de Torres García”.

La artista agregó que “cuando se me ha ofrecido la oportunidad de dar clases no me lo he permitido porque no me gustaría tener que corregir a nadie en su expresión, no se le puede decir a ningún alumno que algo está mal porque se le puede estar coartando su creatividad y su propia manera de expresarse, eso lo aprendí con Nantes”.

De León dijo que “Nantes encapsuló a su niño interior y lo conservó durante toda su vida, era como una abejita que siempre trabajaba y su sencillez y frescura era para todos igual. Él se mostraba auténtico, decía y hacía lo que le nacía en cada momento, tal vez por eso muchos le decían ‘el loco’, porque se apartaba de lo políticamente correcto que en cierta forma es una manera de no ser honestos”.

JUSTO | Respecto a la propuesta que comenzará a considerarse en la Junta Departamental para designar con el nombre de Hugo Nantes al Espacio Cultural Yolanda De León dijo que “creo que es muy justo que se le reconozca, aunque creo que ponerle el nombre a un lugar específico no alcanza, a veces cuando paso por el lugar que fue su casa apoyo la mano en la puerta creyendo que del otro lado está él, pero hoy es el depósito de una ferretería. Ese lugar debió ser un museo, para conservar algo de lo que fue su esencia”.

Finalmente y con enorme emoción De León recordó que “una vez llegué a su casa, él ya estaba en cama, muy enfermo, cuando llegué junto a su cama le tomé la mano y me dijo ‘me espera un túnel negro, la muerte me está esperando al otro lado’”. La voz se quiebra, la pausa y el suspiro profundo para retomar el diálogo se demoran.

De León recordó que “le llevaba dibujos que hacía en un cuaderno, él los miraba, cierta vez me dijo que tenía facilidad para los retratos, y realmente es lo que más me gusta hacer, retratos, hice algunos de Nantes. Como no vivo de la pintura no me exijo estar todo el tiempo pintando, cuando tengo ganas dibujo en mi cuaderno y ahí quedan” y agregó que “algunos los rescato, con el tiempo y los llevo a la pintura, trato de expresar lo que siento, no pinto según tendencias y no busco que mis pinturas le gusten a los demás, pretendo que me gusten y quedar conforme yo misma”.

OBRA | Hugo Nantes dejó un enorme y variado legado de obras a nuestro patrimonio cultural; muchas están en diferentes ciudades del mundo, entre ellas varios monumentos, como el de Artigas anciano en San José de Mayo, o el que destaca como homenaje de la colectividad armenia a Montevideo en la Rambla del Puerto del Buceo y 26 de Marzo (Plaza Armenia). En pintura el artista es reconocido por sus particulares imágenes marinas; en escultura utilizó desechos y chatarras, incorporando luego la fibra de vidrio, cuyo manejo aprendió con su amigo Heber Riguetti.

Obras de Nantes se pueden encontrar además en diversos edificios públicos y privados como el Edificio Libertad, el Hospital Maciel, Funsa S.A., Panteón de la Caja Notarial, Parque Deportivo Camunda Gil de San José. Está representado en el Museo Nacional de Artes Visuales, Museo Municipal de Bellas Artes, Museo de San José, de Maldonado y en múltiples colecciones privadas.

Por Jorge Gambetta.