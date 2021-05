Director de Cultura Pablo Pucheu explicó los alcances de los acuerdos de colaboración que planteó a centros culturales

Al tiempo que desde la Dirección Nacional de Cultura se anunciaron como coordinadores territoriales a tres ex-referentes de los desaparecidos Centros MEC, desde el Gobierno Departamental también comienzan a surgir los detalles de la propuesta que se planteará en la próxima consideración del presupuesto quinquenal para fortalecer al golpeado sector cultural.

Es intensa la actividad que el director de Cultura de la ISJ, Pablo Pucheu, viene realizando. El funcionario dijo que ésta se sostendrá sobre algunos puntos básicos como objetivos generales: la descentralización y mejor distribución de las actividades culturales; coordinación y aprovechamiento máximo de los recursos públicos y privados; excelencia en la gestión; generación de recursos económicos a través del turismo cultural y similares; vinculación del público con las actividades e involucramiento de todos los actores en los procesos de generación de productos culturales, además de la comunicación digital y diseño de contenidos para su difusión a través de las redes sociales.

DESCENTRALIZACIÓN | Pablo Pucheu dijo que “cuando ingresamos al cargo lo primero que quisimos hacer fue una especie de diagnóstico de situación de las actividades, además de informarnos al detalle de todo lo que ocurría y uno de los temas que saltó a los ojos es que en San José toda la infraestructura vinculada con la gestión de cultura está en San José de Mayo, en el resto del departamento es muy poco lo que hay o no hay nada”.

El funcionario agregó que esto “es uno de los obstáculos que hay para generar una gestión cultural que alcance de forma homogénea a todo el departamento”, por lo cual “una de las intenciones que tenemos es, a pesar de eso y tratando en la medida que se pueda generar alguna infraestructura, no limitarnos a esperar sino hacer cosas que impliquen una descentralización y que hagan que la gestión llegue”.

NODOS | Pucheu explicó que “en base a lo que fue el plan de gobierno de Ana Bentaberri, donde se hablaba de cuatro Nodos de Cultura, cuatro lugares para potenciar, que eran Ciudad Rodríguez, Libertad, Ecilda Paullier y Ciudad del Plata, es que queremos trabajar”.

Puntualmente sobre Libertad “se está haciendo un acuerdo con el Municipio, Casa de la Cultura de Libertad e Intendencia para apoyar la gestión. Que el gobierno departamental le dé una mano para mejorar y adecuar la estructura que tiene la Casa de la Cultura y generar cosas con ellos (la directiva), que ya tienen importantes antecedentes en la gestión cultural en Libertad”.

Para ello se intentará “generar actividades en conjunto, que la intendencia y el Municipio puedan hacer propuestas, co-gestionar, sin perjuicio de la gestión que ellos sigan haciendo”, dijo Pucheu y agregó que “ese es el tipo de alianzas que se vienen realizando con lugares privados u organizaciones civiles sin fines de lucro que ya tengan una estructura edilicia y que podamos hacer un acuerdo que sirva a las dos partes y que posibilite que se llegue a la comunidad de la mejor forma”.

OBLIGACIONES | Respecto a la naturaleza jurídica de los acuerdos que puedan suscribirse y el grado de dependencia que los mismos implicarían a las instituciones que, como es el caso de la Casa de la Cultura, cuentan con Personería Jurídica, Pucheu respondió que “lo que se hace es un acuerdo macro, es como una expresión de voluntad que en realidad desde el punto de vista jurídico no implica nada que genere obligaciones, es como un acuerdo amistoso, de intercambio de voluntad, de colaboración”.

Explicó que “como abogado, si leo el documento no hay ninguna obligación, ni sanciones, no hay vínculos jurídicos ni se cambia la naturaleza del lugar ni habrá decisiones de una parte que perjudique a la otra. Esto se hace mucho en la administración pública, incluso entre organismos públicos, son como acuerdos marco de colaboración, es dejar plasmado en un documento la voluntad de colaboración y de ayuda que después se traduce puntualmente en diferentes cosas de diferente naturaleza, no incide jurídicamente en la actividad de la Casa de la Cultura ni en sus bienes ni en sus formas jurídicas como la esté llevando”.

A modo de ejemplo, Pucheu dijo que si “a la Intendencia le interesa que venga un coro de niños, por ejemplo de Corea y lo queremos llevar a Libertad, si nuestro asociado es la Casa de la Cultura entonces hablamos y consultamos si se puede presentar el coro allí, y organizamos esa actividad aportando cada uno lo que pueda. La institución tiene el espacio y el Municipio aporta el traslado y logramos esa actividad en colaboración. El acuerdo marco lo que hace es expresar esa voluntad y dejar abierto un camino de comunicación más fluido”.

“Desde la Intendencia, la Dirección de Cultura está tratando de ser muy cuidadosa en el sentido de que no sea una invasión o un apoderamiento del estilo de gestión que cada centro tiene. La gestión, en el caso de la Casa de la Cultura la va a seguir haciendo la institución como hasta ahora. Puede ocurrir que un día ellos digan ‘queremos traer a Larbanois & Carrero’ y llamen a la Dirección de Cultura para que los vayamos a buscar porque están circunstancialmente en Paysandú, nosotros podemos dar una mano en eso, pero la gestión y la elección de sus espectáculos serán de Casa de la Cultura; habrán otras que proponga la Intendencia y la institución podrá decir si acepta o no en función de que les guste o no tal o cual propuesta”.

FUNCIONARIO | Pucheu dijo que “sí se habló y yo participé de alguna reunión, que se solicitó desde la Casa de la Cultura, que tiene un funcionario que es como un comodín, que hace una labor tremenda. Está en todo, he estado allí hablando con él y se nota que está desbordado y la parte administrativa que cumple le quita tiempo a la función de gestión cultural que también realiza”.

Por eso, “tal vez la Intendencia pueda contratar a alguien que le dé una mano en esa parte burocrática o administrativa, pero es con el mismo espíritu que explicaba antes. Ellos lo plantean y no en el sentido de que la Intendencia vaya a poner una oficina, eso se ha hablado como parte de un requerimiento que surgió”.

ARTICULACIÓN | Sobre la aplicación en el territorio de las políticas que surjan de la Dirección Nacional de Cultura del MEC, Pablo Pucheu dijo que “la semana pasada tuvimos una reunión con el área de Gestión Territorial y con la directora Nacional de Cultura Mariana Wainstein. También estaban Javier Gutiérrez y Alejandro Cortalezzi, que eran funcionarios de los Centros MEC y se nos comunicó cuál sería el organigrama y que ellos junto a Lorena Fleitas serían los nexos territoriales de la Dirección Nacional de Cultura con el departamento de San José”.

APOYOS | Sobre la consideración de apoyos al sector cultural Pucheu dijo que “la semana pasada concretamos apoyos a algunos lugares de gestión cultural como es la propia Casa de la Cultura de Libertad, el ECIE y algún otro lugar que es de conocimiento público que están pasando por una situación difícil para pagar las tarifas públicas. Se hicieron acuerdos de colaboración similares al que detallaba antes para que la intendencia haga un apoyo económico directo”.

El funcionario dijo que “en muchos casos la Intendencia lo hacía pero de una forma un poco desordenada, a veces eran partidas puntuales y para algunos sí y para otros no, y a veces generaban rispideces entre lo que se solicitaba y lo que se podía ofrecer. Nuestra propuesta es la de generar una forma de apoyo homogénea y equitativa y vinculada a la importancia de la gestión que se va a realizar y dentro de las posibilidades de la Intendencia, que no es infinita y apunta a necesidades básicas para que esos lugares no desaparezcan”.

ACTIVIDADES | Desde la DNC se viene manejando el concepto de Ciudades Creativas y consultado Pucheu respecto al objetivo de generación de recursos mediante el turismo cultural, el funcionario respondió que “nosotros en nuestro diagnóstico tomamos como ejemplo la Feria del Libro, que es un evento anual que genera una gran afluencia de visitantes, tiene su ventaja pero también genera dificultades, para un hotel se genera una demanda importante de recursos humanos que luego no se puede sostener durante todo el año, esa es una dificultad ante un beneficio puntual de unos días”.

Añadió que “nosotros pretendemos generar tres o cuatro eventos de menor envergadura que la Feria del Libro y distribuirlos a lo largo del año. Esos eventos, que nosotros llamamos festivales y tienen una experiencia en lo que es San José Fotos, un festival internacional de fotografía, que no tiene para la Intendencia un peso económico importante, genera una cantidad razonable de visitantes que no hace colapsar los hoteles. Eso pretendemos distribuirlo a lo largo del año”.

La propuesta de Pucheu abarcaría “un festival de fotografía que ya está instalado, hacer otro de música, otro de teatro y si podemos uno de cine, además queremos mantener la Feria del Libro” como grandes eventos del calendario. “La idea no es hacerlos todos los años, que sean tipo bienales, sobre todo al inicio para ir explorando el resultado”.

Pucheu explicó que “allí hay varias puntas, uno es lo de la marca de San José como lugar de actividad cultural importante, que estamos a un paso de lograrlo y lo otro es lograr ese turismo cultural permitiendo que las personas paseen, encuentren una buena oferta cultural pero que también tengan una buena oferta gastronómica, hotelera, que se le pueda vincular con alguna otra actividad del departamento y que tenga cierto impacto económico en todo eso”.

No se trata de realizar grandes recitales del “tipo Pilsen Rock” aclaró Pucheu, “lo que se pretende es traer cuatro o cinco músicos destacados para que durante el día realicen charlas o conferencias que generen un vínculo más íntimo con el público, algo más cercano y más educativo y que les permita a los músicos locales tener esa transferencia de conocimientos y a su vez, durante los días que dure ese festival que pueden ser dos o tres, los grupos emergentes del departamento puedan tocar y mostrar su trabajo además del vínculo cercano con los invitados destacados que tengamos”.

