«De vuelos bajos», el nuevo libro que Omar Díaz se apronta a presentar

El escritor de Puntas de Valdez Omar Díaz ha publicado varios trabajos como poeta, reflejando en sus versos hechos o actividades vinculadas generalmente al medio rural que rodea a la localidad en la que él vive. Su gente, sus contextos, lo cotidiano de quienes han pasado o se han afincado en una amplia zona del departamento a través de los años.

Hoy el poeta se viste de narrador y está muy próximo a presentar un nuevo libro al que tituló “En vuelos bajos”, una selección de relatos que él mismo considera están muy cerca de la tierra y que pretenden, como toda obra suya, dibujar y colorear realidades del día a día en el campo, al que siempre estuvo de algún modo vinculado.

ANSIEDAD | Con indisimulada ansiedad Omar Díaz dijo que “el libro está en la imprenta; ahora veremos los tiempos que se tome la Editorial, pero supongo que en agosto o setiembre estará en circulación”. Confesó luego que cada una de sus publicaciones las espera con la misma expectativa de la primera.

Sobre el nombre de la obra Díaz dijo que “el título ‘En vuelos bajos’ ya dice mucho sobre el contenido” y explicó que si bien “me siento más cómodo con la poesía, en este caso me desafié a hacer algo de narración y justamente abordé esas cosas cercanas a la cotidianeidad y las rutinas. Por eso el título, porque son vuelos cercanos a la tierra”.

El escritor es la consecuencia de su propia vida y sus aprendizajes, por eso es que Díaz destaca que ha elegido narrar sobre las realidades del lugar. “Hay algunos relatos que sí son pura ficción, pero la mayoría son en base a situaciones, costumbres, vivencias o formas de vivir que están desapareciendo por el despoblamiento del medio rural y también por el desarrollo de los nuevos sistemas de producción”, dijo Díaz.

CONTENIDO | El escritor comentó luego que “no podría hacer ficción sobre novedades tecnológicas o urbanas. Me centro en lo que más conozco, la vida de los pueblerinos, los changadores, de las mujeres rurales que por ahí tuvieron que hacerse cargo de un campo porque quedaron solas. También me centro en los camioneros y las historias con picardías”.

Aclaró luego que sus historias “no son las realidades del gran terrateniente sino las de pequeños productores y de la gente que subsiste en el lugar”.

Con su escritura, Omar Díaz, intenta desentrañar esos personajes, algo que ya ha hecho, dice, desde la poesía. También se fija en las pequeñas cosas de la rutina diaria, como puede ser la mesa del comedor o la cuchara que por su uso cotidiano se invisibilizan porque “ya las tiene incorporadas la cultura”.

También entran en sus relatos “lo que era el fútbol chacarero que marcó toda una época hace 50 o 60 años. Un poco van por ahí las descripciones, ficcionadas para que no sean parte de la historia sino relatos”, dijo Díaz.

Respecto a la fidelidad a una temática específica de su escritura, Díaz admitió que con el camino elegido “puedo estar limitándome en cuanto a editores, pero son cosas que buscan desentrañar o desenterrar a esos personajes anónimos un poco olvidados de la historia y que son muy nuestros”. Según Díaz en gran medida han sido responsables “de la construcción de nuestra idiosincrasia y de nuestra forma de ser. Fue gente que no estuvo en ninguna batalla pero que hicieron historia desde un arado o detrás de un mostrador”.

NOSTALGIA | Esa referencia al mostrador lleva inevitablemente a la lejana imagen de los viejos almacenes “de ramos generales” que según Omar Díaz “eran un centro como lo fueron las escuelas rurales o los salones de baile”.

Para afirmar el concepto, el escritor dijo que “hace 50 años atrás debía haber en nuestro departamento más de 40 salones de baile. Cada zona tenía un centro, o la escuela o el almacén” y agregó que en su trabajo literario “también están las nostalgias que forman parte de la escritura en la que mezclamos un poco la narración y la poesía”.

Sobre su nuevo libro, Díaz dijo que “debo decir algo muy lindo: porque el Prólogo me lo hizo una joven profesional de la zona cercana a Libertad que es Andrea Valverde que también hizo la corrección. Eso me alegra mucho porque marca una conexión con los escritores jóvenes, así como he tenido otras instancias con otras y otros, que ella me hiciera el Prólogo fue algo muy gratificante en lo personal”.

Sobre su buen relacionamiento con las nuevas generaciones, el escritor dijo que “las experiencias más lindas que tengo como escritor son de cuando he participado en actividades, tanto en Primaria como en los liceos en días como el Día del Libro, cuando estuve en dos escuelas”.

En cuanto a cómo será la presentación de su nuevo trabajo comentó que uno de sus objetivos, que en el último libro no lo pudo cumplir, “es poder presentar este libro en los pueblos chicos ya sea en un salón parroquial o donde sea, pero quiero llegar a esos lugares que están más identificados con este libro”.

RECONOCIMIENTO | Esa manifiesta intención obedece a que “tal vez porque no encajo en esa cultura del shopping que hoy vivimos y entonces para rescatar ciertas cosas también hay que buscar el punto o lugar que pudiera cumplir con el objetivo” dijo el escritor y agregó que “también es un reconocimiento a la gente que trabaja en las bibliotecas que muchas veces son hechas a puro pulmón y merecen que uno esté cerca”.

De inmediato acotó que “cité las bibliotecas pero también están los clubes deportivos porque no hay razón para que la escritura esté lejos de ellos”. Contó luego que hace poco tuvo “una linda experiencia porque me pidieron permiso para poner algún texto mío en el club Independiente y me pareció algo muy bueno porque nada está lejos de nada y hoy en un club puede haber perfectamente una sala de lectura”.

Sólo habrá que tener paciencia y esperar la llegada de esta nueva propuesta literaria de Omar Díaz resumiendo en poemas y relatos lo que su memoria y su imaginación han acumulado en el transcurso de su vida sobre una zona que le permitió echar raíces y hoy lo tiene como sembrador de identidad y sentido de pertenencia, siempre en vuelos bajos, cercanos a la tierra, como las nubes que destacan en la ilustración de tapa de su nuevo libro.

Por Jorge Gambetta.

—————-

CÓSMICO

Si he de andar por los cósmicos espacios

De contar una pasión irreverente

Por un sueño en galaxias insondables

Donde diera a las palabras navegar.

Navegar el infinito, verso a verso,

Desplegar unas alas de potentes

Vocablos que tocaran los planetas

Y una estrella hiciera alimentar.

No soy cálculo y menos astronauta

Que se inunda de polvos espaciales…

Enamorado solo de las páginas

Telescópicas de musas en plural.

Barro soy solamente o el polvillo

Que se eleva por vientos inclementes

O se acuna en las toscas cavidades

Cuando aquellos se cansan de soplar.

Pero al fin una gota de rocío

Me conmueve si en albas luminosas

Con su brillo es depósito de luces

Que, del cosmos al suelo vi bajar

Universo soy, a penas, porque integro

Las moléculas cósmicas de páginas

Lanzadas cual surcar de proyectiles

Porque duelen vaivenes del andar.

Proyectil digo sí, si considero

Que surcaran espacios siderales

O aunque estén enterradas esperaran

La ocasión de lanzarlas a volar.

Omar Díaz (De vuelos Bajos)