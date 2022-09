Continúan los preparativos para evocar la música de Libertad en lso 150 años

El grupo de músicos locales que viene organizando una evocación a la música de Libertad de todas las épocas está ultimando los detalles de las actividades que se desarrollarán los días 1 y 2 de octubre.

Según informaron los organizadores, el primer día se dedicará al tango y al folclore con diferentes espectáculos que se presentarán en la Sala María Búa de la Casa de la Cultura. Para el día domingo en tanto la actividad se concentrará en el frente del Club Social El Asador considerado por los organizadores como “el escenario mayor” para los más veteranos que vieron pasar por allí a decenas de bandas y artistas de diferentes expresiones musicales.

DOS DÍAS | Omar Barbé integra la organización de este evento que se desarrollará en el marco de los festejos de los 150 años de Libertad y mencionó que el evento tendrá lugar en el marco del Día del Patrimonio, que se conmemora a nivel nacional ese fin de semana del 1º y 2 de octubre. “El pasado miércoles convocamos en la Casa de la Cultura a todos los que participarán en el segundo día que es el grupo más numeroso”.

El músico comentó que “en principio queríamos explicarles de qué se trataba esta movida. Fundamentalmente a los muchachos más jóvenes, para que conocieran bien el motivo y qué se piensa hacer”.

En cuanto a las actividades programadas para el sábado 1º dijo que “se ha resuelto hacer en la Casa de la Cultura un evento relacionado al tango y el folclore; algunos recitadores y gente que ya ha realizado espectáculo como los Amigos del Tango o Voces del Plata entre otros”.

PATRIMONIO | Barbé agregó: “en las diferentes coordinaciones que venimos sosteniendo con el Municipio de Libertad supimos que ese día también está previsto, en el marco del Día del Patrimonio una presentación del Pericón Nacional y ya servirá para invitar a quienes concurran en ese evento a acercarse a la Casa de la Cultura a comenzar con los números de tango y folclore”.

En cuanto al domingo 2 el músico dijo que “las actividades estarán centralizadas frente al Club Social El Asador porque entendemos que al menos para los músicos más veteranos es un ícono de aquellos años y por ese escenario mayor pasaron muchas bandas que van a estar en este evento”.

EL ASADOR | En principio se pensaba hacer la actividad dentro del club pero Barbé explicó que “como empezamos a ver que el número de grupos será muy grande pensamos que si montamos el escenario en la puerta de El Asador se posibilitaría una mayor concurrencia de público. La fachada del edificio será el telón de fondo del escenario”.

Barbé agregó que ese mismo día también “habrá un desfile de cuerdas de tambores desde 25 de agosto y Ruta 1 hasta la plaza y cuando lleguen estarían comenzando los espectáculos en el escenario”.

Las instalaciones de El Asador servirán para darles mayores comodidades a los músicos que irán actuando. Otra propuesta que ha surgido en la organización es que se puedan sumar al evento artesanos y feriantes de Libertad para que puedan hacer una Feria Artesanal “pero eso lo vamos a proponer para que los interesados se organicen”, acotó Omar Barbé.

El músico explicó que desde la organización “la idea es evocar a los músicos de todas las épocas, algunos que no están físicamente y otros que ya no están en actividad y aunque no se ha cerrado la grilla estamos casi confirmando que sólo el día domingo 2 actuarán unos 20 números musicales de todos los géneros entre bandas y solistas”.

Barbé agregó que “se va a dar el caso de algunas participaciones de músicos que estuvieron en los festejos de los 100 años y ahora estarán también en este 150 aniversario, como el caso de Alberto Andrade o Nery Rey que vendrá desde Brasil porque quiere participar y reencontrarse con sus amigos para tocar”.

Finalmente, Omar Barbé dijo que se está reuniendo para ensayar con sus viejos compañeros de banda, tanto de Madera Tallada (integrada por el propio Barbé, Carlos Lacabanne, Daniel Raymundo, Osvaldo González y Washington Lisandro Rebollo), como de Nazareth (Barbé, Lacabanne, González y Ruben Rodríguez), que surgiera luego de disuelta Madera Tallada.

Otra movida cultural de importancia, que seguramente contará con el apoyo del público y para muchos dará lugar a emotivos recuerdos de una época que significó mucho para Libertad y sus zonas aledañas con aquellos bailes con música en vivo que los más veteranos recordarán.

Por Jorge Gambetta.