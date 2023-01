Cómo se preparan los tres grupos de San José que participarán del carnaval montevideano

San José contará este año con dos conjuntos que vienen ensayando en la capital departamental, los humoristas Sociedad Anónima y la murga De Frente y Mano, además de los humoristas Los Rolin que ensayan en el barrio La Teja de Montevideo bajo la conducción del también maragato Martín Prado.

El Concurso Oficial del Teatro de Verano comienza el lunes 23 y previamente el jueves 19 se realizará el Desfile Inaugural del Carnaval más largo y hermoso del mundo, al menos para los uruguayos que viven con ansiedad una fiesta que contará como pocas otras con un alto contenido político debido a la copiosa e intensa información que han generado los casos Marset y Astesiano y que ha generado mucho trabajo de agregados y quitas en los textos para llegar con “lo último”.

S.A. | Esa ansiedad no sólo se vive entre los fanáticos de la fiesta de Momo sino y de manera especial en los propios carnavaleros, integrantes de las 39 agrupaciones que participarán en el Concurso. Carlos Barceló expresó que en Sociedad Anónima “hay una ansiedad lógica en primer lugar porque falta poquito y este año en particular porque viene precioso y queremos que todo salga como parece”.

Sobre el proceso constructivo de su espectáculo “La Culpa la tiene el otro”, Barceló contó que fue “muy lindo, precisamente ayer (el jueves), tuvimos una conversación preciosa con el ‘Pato’ Esteche y al menos yo me di cuenta de la siembra que hemos realizado durante muchos años, esto lo venimos haciendo hace pila y es como en los viñedos, si este año la cosecha va a estar buena es porque nos venimos preparando hace pila y como ocurre con ese cultivo que se hereda durante varias generaciones, nosotros tenemos eso”.

A propósito, el humorista dijo que “mientras hablo con ustedes pasa al lado mío mi compañero Gonzalo que es el hijo del Tito Prado y que cuando venía con el padre a los ensayos era un rompecocos chiquitito y se ha transformado en un integrante más; lo mismo pasaba con mis hijas y ese es un acumulado que estamos redimensionando en este momento”.

LA CULPA | La idea general del espectáculo “es un poco reflexionar sobre eso de que la culpa sea ajena, es un espectáculo muy divertido. Ayer lo hicimos en Colonia y nos divertimos un montón y tenemos un grupo que nos permitió generar cambios ayer mismo, incorporando cosas enlazadas a otras que ya teníamos armadas y cuando se las presentamos al público funcionaron bárbaro. Eso habla de una buena conformación del grupo desde todo punto de vista”.

La trama conductora del espectáculo comienza a mostrarse “en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva” donde los gauchos hacen una actuación “que es para la joda porque ahí es donde han estado las jodas más importantes en la historia del país”, dijo Barceló y agregó que “los gauchos alquilaron allí porque son como los muchachos que dejó Astesiano, tienen algunos bolichitos abiertos, importación de pescado, venta de pasaportes, información sobre senadores y esposas y además alquiler de salones de fiestas y eventos con una vista preciosa de la ciudad. En una de ellas van los gauchos a actuar pero hay un error de agenda y también le alquilaron el mismo día a unos muchachos que van a hacer una fiesta electrónica y al coincidir los dos se arma un lindo relajo”.

LA INFORMACIÓN | En el ambiente carnavalero se discute y analiza sobre si el exceso de información a diario es beneficioso o si puede ser un problema para los letristas. Consultado al respecto, Barceló respondió que “es beneficioso por ser una forma de que algunas cosas no queden escondidas, pero si es demasiado también es un problema porque se desperdicia mucho material”.

En ese dinámico contexto, gobierno y oposición cruzan a diario la culpabilidad del otro bando sobre casi todos los temas de la agenda y “hay una cosa que se termina configurando al final, que está muy bueno y es esa duda de si la culpa la tenemos nosotros o la tiene el otro y nos parece que siempre las culpas son compartidas”, dijo Carlos Barceló.

El artista acotó que “cada uno tiene la libertad de soñar lo que quiere, la posibilidad de construir los sueños, después tenemos la responsabilidad de defender esas construcciones, ahora si vienen otros y nos dicen que no podemos, que no tenemos la capacidad de soñar y que no tenemos permiso para hacerlo o si nos dicen que no tenemos la capacidad de construir esas cosas o destruyen lo que hacemos, ahí la culpa la tiene el otro; pero si nosotros no nos animamos a soñar o no tenemos el coraje de defender las cosas que construimos, entonces no hay que buscar al otro para encontrar al culpable”.

Para el reconocido artista el lugar desde el cual se narra la historia “es especial porque es el carnaval, donde hacemos realidad el sueño que sea. Los carnavaleros siempre imaginamos historias y las hemos guardado y es un lugar ideal para hablar de estas cosas y es un lugar ideal para aprender a defender lo que uno construye”.

EL HUMOR | En los últimos años a la categoría Humoristas en particular le viene costando hacer reír, algo que es un aspecto fundamental en el concurso. Se requiere combinar en los textos y la interpretación lo que cada grupo quiere decir con la búsqueda de la risa de la platea. Barceló ejemplificó al respecto con Charles Chaplin, “eso lo hacía muy bien Chaplin que nos hacía matar de risa con ‘El gran dictador’ por ejemplo y al mismo tiempo que hacía reír estaba advirtiéndole al mundo mucho antes de que Hitler fuera el personaje que fue luego, él lo hizo cuando Hitler era un personaje como Bolsonaro o Trump un desastroso gobernante y tuvo la claridad de verlo antes y plantearlo en una obra y eso fue lo maravilloso de Chaplin, que lo hizo con crítica y astucia que lograban el humor”.

Pero no sólo se debe lograr que el público se ría, “el tema es que nosotros estamos en un concurso entonces no solo debe satisfacernos a nosotros, satisfacer al espectador sino que además debe satisfacer al jurado que de repente opine que quería más de este y no de este otro tema. Esa búsqueda es complicada pero es posible”.

Sociedad Anónima realizará el próximo lunes 23 su Avant Premier en el complejo de Central en el Camunda Gil y el debut en el Teatro de Verano será en la Etapa 7 del domingo 29 de enero a segunda hora. Ese día actuarán además Yambo Kenia, y las murgas Mi vieja mula y Doña Bastarda.

DE FRENTE | En cuanto a la murga De Frente y Mano su director escénico Sebastián Díaz también habló de ansiedades “y fundamentalmente de mucha alegría. Queremos que llegue el momento ya mismo, tenemos el espectáculo pronto, aunque ayer (jueves), nos permitimos cambiar algunas cuartetas”. El conjunto realizó el pasado sábado su Avant Premier en el Club Maragato de Patín.

Respecto al grupo que pasó la Prueba de Admisión en noviembre la integración de la murga mostrará una sola variante. Por motivos personales se bajó Ignacio Chápper y su lugar en la cuerda de Segundos lo ocupará Esteban Curbelo, “un joven de 20 años, tremendo cantor y que ya salió con La Margarita”, explicó Díaz.

GENIAL | El espectáculo que presentará De Frente y Mano en el Concurso Oficial se titula Genial y es el que ya fue mostrado en la prueba. Díaz explicó que “a eso se le cambió muy poquito y se agregó un poco de letra en algunos cuadros, se invirtió algún orden de lo que ya habíamos mostrado pero la base es prácticamente la misma”.

Sebastián Díaz también se refirió al dinamismo informativo y el trabajo de los letristas. Dijo que “ha sido un verdadero desafío porque en cuanto a la cantidad de material que hay está buenísimo y por eso mucha gente dice que es fácil para los letristas, pero en la realidad, tanta información puede llegar a complicar porque seguramente todo el mundo hable de lo mismo y hay que buscar la forma de encarar algún tema pero debe agregarse la ironía, la crítica y eso hay que hacerlo bien y al pasar raya no sé si es tan fácil”.

Díaz ejemplificó algunas de las cosas que se agregaron al texto “que es sobre una donación de pescado que llegó de la mitad del desierto y mostramos a gente pescando en las dunas; pensamos que hay bastante sátira e ironía y contiene mucho humor, para finalizar con una reflexión directa y muy seria”.

En ese contexto de sátira política De Frente y Mano aborda también temas referidos al Mundial de Catar intentando “encontrar al genio del fútbol mundial porque queremos que sea uruguayo y ahí entra el cuplé de Messi y Antonella y hacemos un paralelismo entre el fútbol europeo y el uruguayo, buscando hablar de otra cosa que no sea sólo la política”.

Díaz dijo que seguramente “de Astesiano y Marset hablará casi todo el mundo, pero además hay personajes muy tentadores en el Parlamento”.

ESFUERZO | La preparación de la Prueba de Admisión ya significó un enorme esfuerzo económico para la mayoría de los conjuntos, ahora el desafío se multiplica para los que lograron pasar. “El tema económico se nos ha hecho muy duro, como ha sido siempre para esta murga, porque es cierto que al pasar la prueba hay algunos apoyos que recibimos, por ejemplo de la empresa que televisa el carnaval, pero los gastos se multiplican por 10 y lo venimos llevando a puro pulmón”, contó Díaz.

“Contamos con un solo auspiciante, que es la Intendencia de San José y lo queremos hacer público porque se nos ha atendido no sólo en lo económico sino también en la logística, se nos brindó la Estación de AFE para ensayar cuando quisiéramos, pero no tenemos más apoyos que eso”, agregó.

De Frente y Mano es una murga que siempre ha mostrado su perfilamiento político identificado con la izquierda. Díaz dijo que “no sabemos si específicamente eso nos ha costado no tener mucho apoyo, y por eso mismo es más destacable lo de la Intendencia porque obviamente conocen nuestra forma de pensar y de decir y lo hemos hablado con total franqueza con ellos y saben que el carnaval es una fiesta popular que a mucha gente le gusta”.

La murga ha implementado diversos métodos de recaudación de fondos mediante la venta de una rifa, su festival Avant Premier con venta de bebidas y alimentos así como la clásica venta de remeras y cuya información está en sus redes sociales.

Le robaron instrumentos a Los Rolin en su sala de ensayo en Montevideo

El conjunto de humoristas “Los Rolin” se prepara para participar del próximo Concurso de Agrupaciones Carnavalescas en el Teatro Ramón Collazo. El grupo que dirige el humorista maragato Martín Prado actuará en la Etapa 6 del sábado 28 a segunda hora.

El día viernes, el conjunto denunció en las redes sociales el hurto que sufrieron en su local de ensayos en el barrio La Teja de Montevideo. Los amigos de lo ajeno se llevaron dos micrófonos, parte de la batería, redoblante, tom, pedal de bombo, plato, atril del plato, una consola, dos parlantes, un compresor, un aerógrafo y dos escaleras, todos elementos imprescindibles para la ejecución de su espectáculo RolinPlay 2023.

Los humoristas hicieron un llamado a la solidaridad a través de sus redes sociales. El pasado sábado realizaban su festival en el Tejano Bar con la participación de La Gran Muñeca, Diablo Verdes, Aristóphanes, Barrio Querido, Quijotes y, obviamente, presentaron su espectáculo 2023.

Imagen: Ensayo de «De Frente y Mano» (foto tomada de Facebook).

Por Jorge Gambetta.