Comienza temporada de exposiciones en la Casa con la artista plástica Patricia Gainza

Socióloga, artista plástica, feminista, columnista, mujer, madre, o bien podría decirse que Patricia Gainza es una trabajadora multifacética para resumir muy brevemente la actividad de esta uruguaya-mexicana nacida en Montevideo en 1974, graduada en México en Sociología en el área de Políticas Públicas y Derechos Humanos.

También fue en Veracruz “a principios de siglo” que inició su carrera artística que hoy la hace identificarse como una “trabajadora del arte”.

Gainza estará presentando el próximo viernes su muestra “¡Qué rostras!” en la Casa de la Cultura de Libertad en el marco de Mes de la Mujer. La selección de los trabajos se realizó sobre más de 600 retratos realizados por la artista a partir de 2020 y sólo incluirá en esta ocasión rostros de mujeres de diferentes partes del mundo.

Autora de diferentes trabajos publicados desde su profesión de Socióloga, Gainza ha ido plasmando en la tela muchas de sus visiones en sus tareas del campo académico, encontrando tal vez en la pintura una manera de liberar alguna carga emocional que la realidad social va dejando en su sensibilidad artística y humana.

LA MUESTRA| La artista dijo que los trabajos que se podrán ver integran un proyecto colectivo denominado #draweachother (dibujarse unos a otros), con sede en Londres. Explicó que “es un proyecto o espacio que tiene más de 10 años. Un grupo de artistas se juntan semanalmente en un bar a dibujarse unos a otros, unos posan para el resto y el resto les hace un retrato”.

En cuanto a su vinculación con el proyecto Gainza agregó que “cuando en 2020 apareció la pandemia se vieron impedidos de reunirse y comenzaron a encontrarse vía Zoom para de alguna manera paliar esa situación de no poder verse físicamente y una de las buenas cosas de aquella situación fue que empezaron a invitar a artistas de distintas partes del mundo”. Explicó que de esa forma “invitaron a Fito de Avila que es un artista que vive en Punta del Diablo y él me invitó a mí”.

Sobre el peculiar espacio creativo, Gainza dijo que “todos los miércoles a la tarde nos estamos juntando por Zoom alrededor de 50 o 60 artistas de muchas partes del mundo para dibujarnos unos a otros”. Cada exposición del modelo dura alrededor de 15 minutos y “desde aquel 2020 tengo acumulado un montón de retratos que sirvió como material para lo que presentaremos en ‘¡Qué Rostras!’”

VIRTUALIDAD| El estudio virtual de #draweachother se plantea sesiones de tres horas vía Zoom “y en ese tiempo hay cinco personas que se ofrecen a posar y el resto las pintamos. Cada uno posa durante 15 minutos y así se van sucediendo, también hay un intervalo que usamos para conversar con el resto y luego un ratito donde cada uno va mostrando sus trabajos”, explicó la artista.

Agregó que “es un espacio muy intenso porque en esos 15 minutos sí o sí hay que hacer el retrato de la otra persona pero también se da un intercambio muy amable entre los participantes y luego también se publican en Instagram los trabajos que se hicieron”. Los trabajos de Patricia Gainza se pueden ver en su cuenta @patogainza en Instagram o en su sitio www.patogainza.com.uy.

La Socióloga y artista uruguayo-mexicana dijo que de este espacio colectivo “tengo unos 600 retratos o algo así y en esta oportunidad lo que vamos a hacer es tomar retratos sólo de mujeres y cubriremos las paredes de la sala con retratos para encuadrar la muestra en este mes de marzo, por los derechos y la resistencia de las mujeres”.

LA LUCHA| Sobre el hecho de que aún sea necesario fijar fechas concretas para la visibilización de las mujeres Gainza explicó que “todas las luchas son así, con fechas y conmemoraciones para reflexionar sobre determinados temas y la realidad es que las mujeres somos la mitad de la fuerza de todo pero no siempre tenemos los espacios y se deben generar, nuestro trabajo en el arte en mi caso pero también tantas otras cosas como la violencia que sufrimos y en marzo acompañamos eso también”.

Agregó que “en lo personal en marzo tengo muchísimo más trabajo que en el resto del año en eso de visibilizar, reivindicar, representar y reflexionar sobre las realidades de las mujeres” porque de pronto “en el resto del año no tenemos tantos llamados o instancias para mostrarnos y llevar nuestro arte, lo que sí es verdad es que existen colectivos que van más en ese sentido que otros”.

COLECTIVOS| Gainza contó que pertenece al colectivo Pinches Artistas y “allí nos armamos nuestros propios espacios de diálogo y las reivindicaciones feministas están presentes todo el año y se ven en las obras que hacemos y las actividades de las que participamos, cómo las hacemos. Porque no es sólo si pintamos o no mujeres sino que también de quiénes y cómo pintan, qué priorizamos, qué permitimos que sea visto como bueno o no. El ojo que mira también es tan hegemónico como podría ser el que hace y por eso tratamos de abrir nuestra sensibilidad e incorporar otras miradas”.

EL ARTE| Cursando su carrera de Sociología en Xalapa, Veracruz en 2002 Gainza participó de un taller del pintor mexicano Roberto Rébora y desde entonces “empecé a pintar y a jugar con el dibujo y la pintura sin demasiadas pretensiones, tenía unos 20 años” explicó la artista que agregó que “cada vez eso se fue haciendo más fuerte y sin haber dejado la sociología de a poco el arte pasó a ser un instrumento más. Me ayuda a leer y ver las cosas, a pensarlas, a pensar el espíritu que hay detrás”.

Ya en Uruguay en 2014 ingresó al Taller Cruz del Sur, a cargo del pintor y escultor Sergio Viera, en 2019 conformó Minga Colectivo Artístico junto a las artistas plásticas Anabella Corsi y Carolina Dück. Gainza trabaja particularmente óleos sobre lienzo y ha expuesto colectiva e individualmente en México, Paraguay y Uruguay.

DIVERSIDAD| La artista trabaja además en el Proyecto Uruguayes “donde hay distintas caras o máscaras y cuya idea es pintar a uruguayos y uruguayas de maneras más inclusivas y más diversificadas de lo que a veces nos creemos que seríamos como todos europeos o blancos. Pretendemos transmitir esa uruguayes como algo mucho más diverso con otros fenotipos u otras miradas, las personas trans o las personas afro que no son lo que nos representa cuando decimos uruguayo, entonces jugamos un poco con todos esos conceptos”.

El trabajo artístico de Gainza sugiere una comunicación casi inevitable entre su formación académica y su expresión artística. “La Sociología siempre aparece porque la segregación o el racismo vienen desde allí, si bien durante muchos años me dediqué más a esos trabajos hace un buen tiempo que me dedico a las dos cosas”, comentó.

El lienzo parece reflejar cierta catarsis que la artista reconoce. “En cierta medida podría ser una especie de catarsis de lo que vemos desde la sociología, muchas veces algunos rostros nos dicen un montón sin pronunciar una palabra, lo que vemos en algunas caras, como la cara de una persona trans que nos habla tanto sin decir nada sobre todo lo que ha sufrido, o lo que ha debido pasar y eso va dejando huellas sin dudas”, dijo.

NIÑECES| Gainza trabaja además en otros proyectos y colectivos artísticos que giran sobre las mismas temáticas, “pero tal vez algunos son más compartidos como Pinches Niñes que es un taller de Pinches Artistas sobre Derechos Humanos para niños, porque mi especialización en la sociología es en Políticas Públicas y Derechos Humanos y ese taller es como un laboratorio en el que invitamos a los gurises a hablar sobre el arte y los Derechos Humanos”.

Gainza explicó que en esas actividades “les planteamos alguna tarea como para que traigan dos temas como pueden ser las mujeres artistas y presentamos alguna artista de diferentes continentes bastante desconocida y así conversamos sobre las características del trabajo de cada una y reflexionamos sobre el por qué tenemos que hablar sobre mujeres artistas, por qué no conocemos sus nombres y conocemos más sobre artistas varones”.

Desde allí se disparan las temáticas a considerar “y vamos viendo sus obras y elegimos cada quien desde su gusto personal, surgen algunos de los estilos y se trabaja sobre eso, cada día buscamos una idea y una propuesta distinta para que los gurises puedan trabajar en esos temas”.

Finalmente Pato Gainza como se la reconoce en el ambiente artístico convocó al público de Libertad para que acompañe la presentación de “¡Qué Rostras!”. “Simplemente invitaría a la gente a ver el trabajo de alguien, de una trabajadora del arte, también hay algo como divertido que es jugar a encontrarse entre tantos rostros y ver qué les genera esa diversidad de mujeres, no casualmente la muestra es en marzo, queremos resaltar las trayectorias de las mujeres en la sociedad y en la historia del arte también ya que habitualmente son olvidadas o dejadas de lado”.

Por Jorge Gambetta.