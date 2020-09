Comenzó el ciclo de exposiciones de «la Casa» con la muestra «Mirada de Mujeres» de Mujeres en Libertad

“Toda nueva perspectiva, que refleje lo desigual, que denuncie injusticia y que además requiera modificaciones estructurales importantes, será cuestionada, siempre, porque se pierden muchos privilegios y se debe compartir lugares. Y muchos hombres no están dispuestos, y muchas mujeres tampoco”.

El concepto anterior es parte de la declaración con la que Mujeres en Libertad abrió el pasado viernes en el Hall de la Casa de la Cultura de Libertad la muestra fotográfica “Con mirada de Mujeres” en lo que significó de hecho la re-inauguración de la remozada sala de exposiciones de la institución. La muestra permanecerá abierta al público de martes a domingos entre las 18 y 30 y 21 y 30 horas hasta el 4 de octubre inclusive.

Las fotografías seleccionadas por el Jurado, integrado por Diana Lacabanne, Paola y Natalia Reyes tras el llamado del colectivo, fueron tres, pertenecientes a Isabel Grimaldi y Johana Silva. Asimismo la muestra se complementa por piezas de Agustina Saubauber y las del backstage a cargo de Santiago Delgado. También se exhiben capturas de pantalla tomadas de Facebook, fotos de las actividades del 8 de marzo; el diseño gráfico es de Diana Lacabanne y la curaduría está a cargo de Paola Reyes.

Entre las fotografías expuestas se pueden leer las diferentes estrofas de “Consejos para la mujer fuerte”, un poema de la reconocida poetisa y novelista nicaragüense Gioconda Belli con el que comienza su libro Rebeliones y Revelaciones (2018).

ORIGEN | Previo a la apertura La Semana conversó con Diana Lacabanne y Cecilia Benzano, integrantes del colectivo, para conocer detalles del proceso que demandó la muestra y cómo surgió la iniciativa.

Benzano comenzó explicando que la idea “comenzó cuando nos presentamos a un proyecto del Programa REDAL (Redes y Alianzas Libres de Violencia), allí ganamos concursamos y ganamos con nuestro proyecto y se generó la instancia de difundir lo que nosotros sentimos como violencia hacia las mujeres”.

Cecilia Benzano agregó que “se convocó a fotógrafas aficionadas o profesionales que visualizaran situaciones de vulneración de derechos sobre las mujeres, a partir de allí el Jurado entendió que dos participantes cumplían con todos los requisitos del llamado. Esas fotografías están formando parte de la muestra, a su vez el colectivo también generó otras fotos con sus integrantes como protagonistas, visualizando varios tipos de violencia”.

Por su parte Diana Lacabanne dijo que “teniendo todo ese material y en función de un compromiso con el Programa REDAL cuyo objetivo era la difusión de las fotografías y su circulación en diferentes exposiciones, que no se había podido hacer debido a la pandemia, sólo se habían expuesto el pasado 8 de marzo en la Plaza de los Treinta y Tres, entonces como por suerte está terminada la sala de la Casa de la Cultura se nos invitó a exponer” y agregó que se incluyeron también “fotos del backstage de la producción de imágenes para el proyecto Con mirada de Mujeres”.

REDES | Asimismo Cecilia Benzano explicó que “también hicimos visible lo que ocurre a través de las redes sociales, con violencia que se generó hacia el colectivo y hacia las mujeres en general y entendimos que esos aportes de la comunidad también debían estar en la muestra”.

Diana Lacabanne dijo que se generó “una situación muy particular cuando en reuniones con diferentes candidatos para las elecciones departamentales se nos dijo que se estaba organizando el día del niño en Libertad y lo primero que se nos ocurrió decir fue que si todos hablan de tener una perspectiva de género debía incluirse a las niñas, denominando la fecha como Día de las infancias como se hace en muchos lugares. Hicimos la propuesta en el Municipio y a partir de allí fue como que estalló una bomba, porque la sociedad no está preparada para los cambios”.

Lacabanne expresó que “el argumento más usado es que para qué vamos a cambiar algo que siempre fue así, y la verdad es que no siempre fue así, porque antes no había un Día del niño, pero hubo gran repercusión en Facebook, que es donde la gente vuelca su necesidad de comunicarse y dejaban sus comentarios sobre nuestra propuesta” y agregó que “lo más gracioso es que ya no hubo Día del niño ni de las infancias”.

TALLERES | En otro sentido Cecilia Benzano adelantó otras actividades previstas en el marco de la muestra, “se trata de dos talleres que se realizarán, uno el viernes 18 de setiembre sobre Deconstrucción de masculinidades a cargo del psicólogo Pablo Almeida y del escritor Pedro Peña y un segundo taller el 25 de setiembre que no tenemos aún el título pero estará a cargo de la ONG El Paso”.

Respecto a las expectativas de Mujeres en Libertad sobre las repercusiones de la muestra fotográfica, Diana Lacabanne dijo que “nuestro objetivo está cumplido, lo logramos, estamos exponiendo las fotos que hicimos y además en un hermoso espacio como esta sala de la Casa de la Cultura” mientras que Cecilia Benzano agregó que “estamos muy emocionadas de ser parte de esta inauguración, porque además la Casa ha pasado a ser nuestra casa, es un lugar de encuentro que siempre ha estado abierto para nosotras que también tratamos de brindarle todo nuestro apoyo a la institución”.

En cuanto a las posibilidades de que la muestra circule fuera del espacio de la Casa de la Cultura Cecilia Benzano dijo que “en realidad cuando esto surgió en marzo, cuando se acercaron algunos sindicatos que nos pidieron que lleváramos los talleres y nuestra idea era que la muestra acompañara esas instancias, así como a centros educativos, pero surgió enseguida la pandemia y no pudimos desarrollar lo planificado”.

MÚSICA | En el acto de apertura de la muestra Con mirada de Mujeres hizo una exquisita presentación la violonchelista libertense Emilia Fernández. Además durante los talleres que se realizarán los viernes se presentará la cantante Agustina Silveira.

Tras la apertura hubo una breve alocución por parte de Paola Reyes, Sebastián Torres y Martín Schwager en nombre de la Casa de la Cultura y por su parte Cecilia Benzano leyó un documento elaborado por el colectivo Mujeres en Libertad en el que se resumen parte de las muchas formas de la violencia basada en género.

“Cada violencia cotidiana, micromachismos diarios, conductas normalmente aceptadas, debemos cuestionarla porque todo es afirmado por nuestra cultura que históricamente ha sometido a mujeres, niños y niñas, adolescentes y demás grupos minoritarios que no sean hombres, blancos”, expresa en una parte el documento que más adelante manifiesta preocupación porque “en este momento el gobierno y el Poder Judicial definieron postergar la implementación completa de la Ley 19.580 para 2024. Esto implica, entre otras cosas, volver a dejar en suspenso la creación de más juzgados especializados en violencia de género. El texto del proyecto revela que, efectivamente, el presupuesto no prevé los recursos para la implementación de la ley”.

Por Jorge Gambetta.