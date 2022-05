Claudio Chanquet en Casa de la Cultura

Se inauguró Muestra de Claudio Chanquet, en la Casa de la Cultura de Libertad

El Parque Pedro Chanquet recuerda a su abuelo, que fue fundador de Universal, histórica institución de San José de Mayo. Claudio Chanquet nació en Montevideo en 1963 y un año después se radicó en Libertad junto a sus padres Edison y María Zulema. Vivió hasta sus 15 años en Morquio casi Artigas, por lo que Claudio Chanquet Rodrigo, ha estado desde siempre muy ligado a San José y guarda buenos recuerdos de su infancia y su adolescencia en Libertad.

Claudio siguió los pasos de su padre, arquitecto, docente y pintor. Se recibió como arquitecto en el año 1991, por lo que su inclinación hacia el dibujo le surgió casi naturalmente. El viernes en Casa de la Cultura de Libertad, Chanquet presentó su muestra “Jazz”, parte de una exposición más amplia que antes se exhibió en el Espacio Cultural de San José de Mayo y en la Biblioteca de Ciudad del Plata.

Ha participado en diversos concursos, obteniendo premios y menciones. También ha participado de exposiciones colectivas y ha realizado exposiciones individuales en Montevideo, Punta del Este y Buenos Aires. Expone en forma permanente en Galería “Acatrás del Mercado” (Yacaré 1595, Ciudad Vieja), y en Galería Thames de Buenos Aires.

Sobre la Muestra «Jazz»

En diálogo con La Semana, Claudio Chanquet se refirió a la muestra y dijo que “es parte de la que se exhibió en el Espacio Cultural de San José, hace tiempo que estaba programado hacerla también en Libertad”.

Sobre el contenido de sus obras y respecto al título de la muestra (Jazz), Chanquet agregó que “el título no refiere al contenido, que es variado, sino más bien al procedimiento de ejecución. La titulé así porque la forma de encarar la pintura y el hecho artístico en particular se basa mucho en la improvisación”.

El artista explicó que “a veces sobre una idea y otras veces sobre el lienzo en blanco y a partir de líneas y manchas va tomando formas que sugieren otras ideas y se va conformando una obra. Es como una música que se va ejecutando improvisadamente, el jazz es parte de una melodía, si se quiere básica y los ejecutantes van incorporando nuevos acordes y formas de tocar. En este caso es una especie de símil o analogía con esa forma de ejecutar una música y en este caso una pintura”.

Artista ¿autodidacta?

Algunas crónicas y biografías establecen que Chanquet es un artista plástico autodidacta. Consultado al respecto dijo que “eso es en parte así y en parte no. En primer lugar tengo una formación académica, soy arquitecto, pero desde Secundaria he estudiado Historia del Arte, dibujo, técnicas de representación y en general algunos principios del arte que son comunes a todas las disciplinas artísticas, como color, composición, perspectiva. Por todo eso lo de autodidacta yo lo pondría entre comillas”.

Sin embargo agregó que “por otro lado no he concurrido a talleres o escuelas. Mi formación en ese sentido ha sido sí, un poco a los porrazos, tratando de robar de aquí y de allá”.

Respecto a su atracción por la pintura explicó que “surgió antes de ir a la Facultad. Mi padre pintaba, en mi casa se hablaba de arte, había libros, mi padre era amigo de Hugo Nantes y le visitábamos a menudo en su taller, ese fue el inicio de la vocación”.

Consultado sobre la eventual búsqueda de un estilo propio Chanquet dijo que “no sería tan pretencioso. El estilo es una consecuencia de lo que uno hace, pero eso está nutrido de la historia del arte y de la vida también, pintar de cierta forma es producto del estudio y del querer apartarse de lo que otros hacen o han hecho”.

El artista agregó que se trata de “un bagaje que continuamente se está enriqueciendo y está permanentemente en cuestión. Uno debe, con humildad, aprender de los demás, hay una búsqueda, una experimentación”. Luego afirmó que “uno debe siempre sentirse insatisfecho con el resultado, me parece que eso conduce a superarse, yo recibo algunos alumnos en mi taller y siempre les digo eso, que hay que sentirse disconforme para mejorar lo que uno hace”.

La búsqueda

Chanquet opinó que “hacer una actividad artística no es diferente a cualquier otra actividad, un zapatero, un obrero, siempre hay que buscar una forma mejor de hacer las cosas y el desafío de hacer una obra de arte también implica descubrir formas nuevas para contenidos ya vistos”.

El artista afirmó que “cuando uno aplica recetas no provoca ni en uno mismo ni en los demás una actitud, hay quienes definen al arte como la posibilidad de generar interrogantes e inquietudes sobre el mundo, si yo no busco formas nuevas para viejos contenidos no estaría provocando nada, tampoco hay que buscar frívolamente la provocación por la provocación en sí misma”.

Su Infancia y la ciudad de Libertad

Recordando su vinculación con Libertad, Chanquet dijo que “mi padre también pintaba, fue docente en el Liceo de Libertad. Mi madre entre otras actividades daba clases particulares, tenía esa vocación de enseñar y ayudar, así que por mi casa pasaron muchos jóvenes de Libertad donde viví hasta los 15 años. En el año 1978 mi familia se instaló en Montevideo”.

Sobre su infancia explicó que “para mí fue una infancia muy feliz, con muchos amigos y mucha libertad en nuestros juegos, no lo digo con ánimo nostalgioso, pero jugar en un campito, andar en bicicleta, ir a la plaza, ir a la escuela pública (la 49), y al liceo, fueron experiencias inolvidables”.

El pasado viernes tras la apertura formal de la muestra, el artista plástico realizó un conversatorio durante el cual respondió preguntas de un grupo de liceales que estuvo presente en la actividad.

La exposición de Claudio Chanquet permanecerá abierta al público hasta el 19 de junio, pudiéndose visitar de martes a viernes entre las 18 y 30 y las 21 y 30 horas en el hall de la Sala María Búa. También se podrá visitar los sábados y domingos en que haya actividad de sala en la institución cultural.

Por Jorge Gambetta.