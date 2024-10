Clarissa Prince y el Grafitti: reconocimiento a una experiencia inolvidable

Los Premios Graffiti 2024 tuvieron el pasado miércoles 16 de octubre su primera gala de premiación en las instalaciones del Centro Cultural Florencio Sánchez del Cerro en Montevideo. En la oportunidad en el rubro Mejor Álbum de Música Infantil estaban ternados “Capítulo tres” de Gabriela Mirza y Santiago da Rosa; “Margarita Rojas, un viaje por los sentidos” de Luciano Payret y “Opereta para una voz y otras criaturas mágicas” de la música y docente maragata Clarisa Prince y “La Casa de mi voz”.

Fue precisamente esa obra la que recibió el aerosol que le reconoce como el mejor trabajo de música infantil durante 2023. Se trata de una obra que está disponible en Youtube y en la que participaron 60 alumnos y alumnas de la escuela de canto de Clarisa Prince a partir de un espectáculo en vivo estrenado el año pasado en el Teatro Macció de la capital departamental.

PROCESO| La música premiada habló con La Semana y explicó que trabajó 24 años con niños con TEA “porque soy Maestra especializada en terapias neurocognitivas” pero previo a eso y además de eso “siempre me he dedicado a la música, primero el piano, después estudié canto y hace unos años además de trabajar con niños con espectro autista también empecé a dar clases de canto”.

La cantante y compositora agregó que “hace cinco años que estoy dedicada exclusivamente a las clases de canto y armé esta escuela que se llama ‘La Casa de Mi Voz’”.

Prince contó que “el año pasado, a fines de abril o principios de mayo tuve un problema en un oído con perforación del tímpano y durante 40 días no pude dar clases porque al principio no escuchaba y después escuchaba distorsionado”. Ante la dificultad “entendí que debía hacer algo y que si no podía escuchar hacia afuera debía escuchar hacia dentro”.

Después de un tiempo sin componer música la docente dijo que “fue empezar a escribir y me empezó a salir con mucha fluidez toda la historia de la Opereta con sus 19 canciones”.

DESARROLLO| La obra habla de una voz “que busca su propio mensaje, su propio camino, está protagonizada por una niña alada cuyo personaje lo encarnó mi hija de 11 años”.

La autora explicó que “esa voz, que puede ser la de cualquier persona, se va encontrando en su vida -que es la opereta–, con diferentes personajes, algunos que la alientan o la ayudan, otros que la distraen, también aparecen los malhechores que querían robarle su voz”.

Así se van dando “un montón de situaciones que son como paralelismos de la vida cuando alguien trata de buscar su camino y al final ella encuentra su propia canción, su mensaje y se reconcilia con los distintos personajes que encontró en su camino y todos cantan la misma canción”.

PERSONAJES| Sobre la creación de los diferentes personajes Prince explicó que “los fui construyendo no sólo por la historia que quería contar sino además pensando en los distintos alumnos que participarían, al conocer sus voces y sus estilos podían encarnar cada personaje en su estilo musical”.

Con vestuarios de múltiples colores la obra en vivo tiene una gran dinámica escénica y recorre una enorme variedad de estilos musicales, “esa es otra característica de la obra que aborda muchísimos estilos y géneros musicales”, dijo Clarisa Prince.

Explicó que “por ejemplo los vampiros malhechores hacían como un estilo de rock sinfónico, estaban los monstruitos del Mueve Mueve caracterizados por la cumbia, Bomboni que es una especie de sátira a esta especie de reggaetón que mucho no se entiende, así van apareciendo un montón de personajes. Al final se encuentra al abuelito del camino que le canta el blues del lápiz que le sugiere como organizarse con esa canción”.

ÁLBUM| La compleja producción del espectáculo en vivo generó la posibilidad “de grabar todo el material y fue la oportunidad también para que todos los alumnos pasaran por la experiencia de un estudio de grabación y salió este álbum musical que tiene la particularidad de que su formato físico no es un disco sino que es un libro”.

Ese libro “tiene los personajes ilustrados, los textos de las canciones, los acordes y cada una de las canciones tiene un código QR que al escanearlo conduce al enlace del tema en la plataforma Youtube”.

La puesta en escena de la presentación en vivo “permitió además que algunos alumnos descubrieran otras áreas artísticas interesantes, se vieron actuando o siendo vestuaristas, maquilladores, armando escenografías, fue un proceso que nos costó mucho esfuerzo pero fue muy enriquecedor para todos”.

La heterogeneidad del elenco abarcó desde “niños pequeños y otras personas que empezaron a cantar cuando ya se estaban jubilando y eso permite otros lenguajes e intereses que al retroalimentarse en los demás hizo una experiencia tan hermosa como agotadora”.

El proceso exigió que el amplio elenco recibiera clases de teatro y para ello “Inés Cruces que es actriz y directora teatral vino a ofrecer talleres para todo el elenco. Eso significó también, sobre todo para los niños, la experiencia de ensayos muy largos, esperando cada uno su turno, con su entrada bien marcada; las salidas, los cambios de vestuario, el uso de los micrófonos inalámbricos, prenderlos y apagarlos para que no salieran otras voces, todo fue muy complejo.A eso sumemos las coreografías, todos debían actuar, cantar y bailar”.

Por otra parte “la grabación en estudio implica también otra forma de percibir lo que pasa con la voz de cada uno, la verdad es que para todos fue un proceso riquísimo”.

Prince explicó que “la obra la terminé de escribir en junio de 2023, ya recuperada del problemita del oído y en las clases semanales fuimos ensayando con cada uno su parte pero además los sábados nos juntábamos en ensayo general o se daba algún taller”.

GRAFFITI| La autora dijo que “después del estreno en vivo yo había quedado con una sensación de agotamiento tremenda y no tenía claridad para ver si realmente había salido tan bien, pero mucha gente nos empezó a alentar para presentar el álbum a los Premios Graffiti y así fuimos llenando los requisitos para participar”.

Entre miles de postulantes “no pensábamos que seríamos nominados y cuando nos avisaron enseguida armamos una excursión para ir a la gala. La Intendencia de San José nos facilitó un ómnibus para ir a la ceremonia y allí estuvimos con unos 40 integrantes del elenco en el Teatro Florencio Sánchez”.

El simple hecho de integrar una terna “era mucho más de lo que nos imaginábamos y cuando supimos que habíamos ganado fue una fiesta enorme en la sala. Fue una alegría enorme multiplicada por cada técnico, cada familiar, los músicos. Seguramente fuimos más de 100 personas en total que vivimos esta alegría”.

Prince destacó que “de Libertad contamos en el elenco con Fanny Conde que es una gran persona que encarnó a la gran monstrua del Mueve Mueve y es tan genia que ella misma se hizo su vestuario”.

ESCUELA| Contó luego que “este es el quinto año de La Casa de Mi Voz y ha tenido un enorme crecimiento. No tenemos horas disponibles, tenemos clases individuales pero también grupales y lo que me emociona es la necesidad de tanta gente de dejar volar sus voces, trabajar, sentir, compartir con otros y entonces uno siente que está en un camino correcto y muy válido”.

Pero a la vez también “es como algo terapéutico, cuando uno logra encontrar y dejar salir su voz es como encontrarse consigo mismo y se da un trabajo donde cada persona elabora su voz pero a la vez la voz va modelando de cierta manera a la persona”.

Prince explicó que “el día del estreno en vivo no percibí que nadie estuviera nervioso, todo fluyó de una manera increíble y lo que sentimos fue un disfrute total por lo que estábamos haciendo, era como un juego donde todos nos divertimos”.

El próximo 10 de diciembre “vamos a estar de nuevo en el Macció con otro espectáculo en el que cada alumno va a poder interpretar una canción que ha estado trabajando y el cierre será colectivo”.

En Youtube está disponible el video íntegro de todo el espectáculo en vivo y también las grabaciones en estudio de cada uno de los 19 temas que componen el Mejor Álbum de Música Infantil de 2023, según el criterio del Jurado de esta 22ª edición de los Premios Graffiti.

La del pasado miércoles 16 fue la primera de tres ceremonias de entrega de los Graffiti 2024. Las dos restantes se celebrarán en la Sala Zitarrosa – donde en 2003 se realizó la primera edición–, el martes 5 y el miércoles 6 de noviembre.

Por Jorge Gambetta.