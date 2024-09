Celeste Verges explicó qué hace distinta a la Feria de Promoción de la Lectura y el Libro, de la cual es creadora

La 17ª edición de la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro en San José no solo reafirmó su lugar como un evento cultural clave a nivel nacional, sino que también mostró su papel fundamental en la formación de ciudadanía a través de la educación y el acceso a la lectura. Este enfoque, profundamente arraigado en la visión de sus organizadores, marca una diferencia que entienden crucial respecto a otras ferias literarias, no solo en Uruguay, sino también en el extranjero.

La maestra Celeste Verges, creadora de este evento y ex directora de Cultura de la Intendencia de San José, ha sido la principal impulsora de la feria del libro, cuyo origen está vinculado a un ambicioso proyecto educativo. «La feria no es ni mejor ni peor que otras, es distinta», dijo Verges al hacer un balance inicial del evento que se extendió del 10 al 15 de septiembre. Según ella, la clave de esta diferencia radica en su enfoque: «la intención siempre fue apostar a la educación con la gestión».

Desde su primera edición, hace casi dos décadas, la feria de San José ha sido una plataforma para impulsar el pensamiento crítico y formar ciudadanos informados, una tarea que Verges considera vital para el desarrollo democrático. «Nos inspiramos en la teoría de Daniel Cassany, quien sostiene que la lectura crítica es esencial para una ciudadanía activa», explicó. Esta visión ha llevado a que la feria se desarrolle principalmente en plazas públicas, lugares que, según Verges, son «formadores de democracia y ciudadanía».

A lo largo de los años, la Feria ha logrado consolidarse como un espacio donde convergen editoriales nacionales e internacionales, con una propuesta que va más allá de la mera exposición de libros. «La propuesta editorial no solo es amplia, sino que también hay un esfuerzo por difundir las actividades desde un enfoque educativo», dijo Verges. Este año, la participación de editoriales argentinas y peruanas sumó diversidad y prestigio al evento, que contó con la presencia de 56 editoriales.

EVALUACIÓN PRELIMINAR | En cuanto al desarrollo de esta edición, Verges dijo que, a pesar de algunos contratiempos menores, la evaluación preliminar es «muy buena». Las suspensiones y cambios de horario fueron pocas y el público mostró un notable interés en participar activamente de las presentaciones. «Cuando la gente se entusiasma con el escritor o la escritora, se queda, pregunta y comparte sus impresiones y nosotros tratamos de respetar eso, porque es lo más interesante», comentó la organizadora.

En cuanto a las actividades más destacadas, la programación fue muy variada, abarcando desde presentaciones de libros infantiles hasta homenajes a figuras locales como Wenceslao Varela. Entre los eventos más esperados, mencionó la presentación de Victoria Resco, autora de “La mentira perfecta”, que captó la atención del público por la profundidad y actualidad de su obra. Además, se incluyeron propuestas como la celebración del Día Nacional de la Vitivinicultura, con la presentación de un libro de una joven escritora. «Es un gran mosaico de actividades culturales, donde cada una encuentra su lugar», añadió Verges.

Uno de los aspectos a mejorar, según Verges, es la difusión previa de las actividades. «El lema estaba definido desde el año pasado, pero armar todo el gran puzzle que implica la feria lleva tiempo», dijo. A pesar de que los medios locales han apoyado consistentemente el evento, la organizadora considera que es necesario comenzar la difusión con mayor antelación. «Es algo que venimos sufriendo desde hace años, no solo en esta edición, y que debemos ajustar para que el público pueda planificar su asistencia», dijo.

LA MIRADA DE LOS LIBREROS | Los libreros y editoriales presentes en la feria compartieron una evaluación positiva de esta edición. Caetano Porcelli, de la librería «Papacito» de Montevideo, destacó la importancia de San José como un «buen reducto para los libros». «Después de Montevideo, es la feria más importante», afirmó Porcelli, quien ha participado en varias ediciones del evento. En cuanto a las ventas, comentó que «fueron buenas», con un público que demandó una amplia variedad de títulos, desde novelas policiales hasta libros de autoayuda.

Porcelli también elogió la organización de la feria, diciendo que «San José organiza mejor que Montevideo, a pesar de ser un evento más pequeño». Para él, la experiencia acumulada por los organizadores es uno de los factores clave que asegura el éxito del evento año tras año. «La intendencia y la Casa de la Cultura han hecho un trabajo excelente», agregó.

Fernando Tomás, responsable de la librería «Puro Cuento» de San José, compartió una opinión similar. «La feria es una fiesta para nosotros y para la ciudad», reflexionó. Aunque Tomás indicó que su participación no se centra en las ventas, sino en la relación con el público, reconoció que este año las ventas fueron «muy buenas». En particular, destacó el interés del público por material infantil y narrativo.

DESAFÍOS Y PROPUESTAS | Aunque la feria ha logrado consolidarse como un evento destacado en el calendario cultural de Uruguay, Verges dijo que aún hay desafíos por enfrentar. Uno de ellos es la coordinación previa con las editoriales y la planificación de las actividades con suficiente antelación para garantizar una mejor difusión. «Es tanta la superposición de actividades que resulta complicado coordinar todo», admitió. A pesar de ello, la organizadora subrayó que este es un problema «que no afecta el resultado final, pero que se puede mejorar».

Otra propuesta que Verges ha planteado es la posibilidad de llevar la feria a otras plazas en el futuro. «Las plazas son lugares de encuentro y formación democrática, por eso hemos elegido realizarlas aquí. Pero quizás, en el futuro, nos movamos a otra plaza, lo cual también sería interesante», adelantó.

En cuanto a la evaluación final del evento, Verges dijo que se llevará a cabo un análisis exhaustivo de todos los aspectos de la feria, desde la convocatoria de público hasta la calidad de los servicios ofrecidos, como la hotelería y la alimentación. «No puede existir un proyecto sin una evaluación rigurosa, porque esa es la que nos va a servir para las futuras ediciones», comentó. Este proceso evaluativo también incluirá las opiniones de los escritores, editoriales y asistentes.

DIFERENCIAS CON OTRAS FERIAS | Durante la inauguración del evento, el ministro de Educación y Cultura Pablo Da Silveira, calificó a la feria de San José como la segunda mejor del país. Sin embargo, Verges no comparte esta visión. «No estoy de acuerdo. Creo que no son comparables. La feria de Montevideo, por supuesto, es mejor en cuanto a tamaño y alcance, pero esta feria no es solo una feria del libro. Es una feria de promoción de la lectura, con un enfoque muy particular en la educación», explicó. Según Verges, esa distinción es clave para entender la naturaleza de la feria de San José y su valor cultural.

La participación de editoriales de distintos

países, como Argentina y Perú, y la inclusión de pequeñas editoriales locales gracias a la descentralización, son otros aspectos que refuerzan el carácter internacional del evento. «La descentralización ha permitido que pequeñas editoriales se sumen, y eso ha sido muy positivo», concluyó Verges.

Imágenes de la Intendencia de San José.

Por Katherine Martínez.