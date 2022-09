«Celebremos Diversidad», la gran movida del sábado en Libertad

Fue un fin de semana intenso el que se vivió en Libertad, con la realización de dos eventos masivos en el entorno de la plaza de los 33 Orientales. El primero de ellos fue el del sábado sobre la calle Morquio, donde se realizó el evento “Celebremos Diversidad”, que contó con la participación de un importante número de artistas de la zona, que se acercaron para compartir este evento que se realiza por segundo año consecutivo.

Por el escenario montado frente a la plaza, dijeron presente artistas como el Payaso Chirimbolo, la cuerda de tambores Tinto y Fuego, Son del Sur, el Coro Libertad, Agustina & Martina Silveira (de reciente exitosa participación televisiva), Multifacetic (el espectáculo solista de Alan, uno de los vocalistas de No Stress), Adrián Smith, por supuesto No Stress dijo también presente, al igual que Soldadores, Chevy Cage y Pájaro. La noche terminó en baile con Juanito, B2b y Farzante.

Vale recordar que en simultáneo, el público que estuvo en la fiesta, pudo recorrer la feria artesanal de “Volvé a la Feria”, que estuvo instalada desde temprano a la tarde del sábado, hasta la última hora de la noche.

Cecilia Benzano, del colectivo “Mujeres en Libertad”, que junto a la Casa de la Cultura organizó la fiesta, mencionó a este medio que hay satisfacción por cómo salió toda la planificación y también con la respuesta de la gente. Dijo Benzano que a ella lo que más le gusta de esta actividad es que hay propuestas para todas las edades.

PROCLAMA | Luego de la actuación del solista Adrián Smith, la organización leyó una proclama, referida al motivo de la actividad. Comenzaba diciendo que el festejo realizado “reivindica y fortalece los deseos de tolerancia, empatía, aceptación y convivencia en paz, como merecemos como seres evolucionados”.

Más adelante, la proclama hace una defensa del lenguaje inclusivo, diciendo que “en la historia de la humanidad, con la creación y uso del lenguaje que estructura el pensamiento, nos vemos necesitados de nombrar, clasificar, para lograr entender e interpretar la realidad. Por lo que las palabras dan sentido, dan existencia y lugar. Es imprescindible ser conscientes de cómo hablamos, qué palabras usamos y qué decimos y qué no decimos”.

“El lenguaje inclusivo que tanto se habla y se denigra a la vez, es sumamente necesario para que todas las personas estemos incluidas en el hablar, en el expresar. Muchas personas justifican que por la economía del lenguaje no amerita el cambio ni el uso largo de nombrar hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, no binarios, trans, cis. Y la pregunta que surge es ¿No será necesario y justo encontrar una forma de expresarnos que incluya a todas las personas? Porque todas las personas formamos parte de esta realidad, nadie afuera”.

“Estamos educados en un sistema totalmente racional, capitalista, patriarcal dominante, hombre blanco y heteronormativo, y la realidad nos muestra a cada instante que somos mucho más que eso. ¿Quién impuso estas reglas como la verdad? ¿A quién o quiénes le es conveniente? Hoy nos encontramos en esta fiesta, para pronunciarnos y gritar que queremos una realidad diferente”, agregaba la proclama.

Culminaba la proclama diciendo que “la mejor definición que debemos asumir para cada persona son sus actos. Que sean nuestras acciones cotidianas que nos definan cómo o quiénes somos. Desde la emoción, desde la empatía y el amor, desde la inclusión e integración a lo diferente a mí, porque con esto también me construyo, me conozco y evoluciono. Porque las diferencias que podemos clasificar son externas, y sin embargo somos muy iguales ante el dolor, la pérdida, el amor, la compasión, la alegría, el compartir, la tolerancia, el enojo, la justicia, el hambre. Y ante esto las diferencias visibles son nuestras acciones y eso es lo que a la larga nos definen como personas. Definámonos diversos. Porque somos mucho más que palabras, y porque no hay forma de ser clasificados”.

Imágenes: Sebastián Parentelli.

Por Javier Perdomo.