Carolina Silva, los libros y una actividad de docentes de Literatura de la «UTU», que recuerdan el Día Nacional del Libro

Mañana se cumplen 205 años de la fundación de la Biblioteca Nacional y por tanto se celebra el Día Nacional del Libro, actividad que se conmemora hace 81 años por resolución del entonces Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal de fecha 3 de julio de 1939.

Por segundo año consecutivo la fecha nos encuentra impedidos de actividades presenciales. Sin embargo, la tecnología permite acceder al universo literario y el abrazo con un libro está a un click de distancia.

Carolina Silva Barbé, maestra, artesana y escritora libertense habló con La Semana y dijo su sentir sobre cómo viene observando a la literatura y en particular al libro en este proceso de adaptación a una realidad para la que nadie estaba preparado hace poco más de un año.

También habló la docente de Literatura Viviana Frías, quien junto a su compañera de UTU María Raggio, impulsa un video con participación de estudiantes y docentes de las escuelas Zitarrosa de Ciudad del Plata y la de Libertad al que también invitaron escritores y músicos uruguayos.

LEER | Para Carolina Silva Barbé leer siempre es importante, aun cuando se haga a través de los medios electrónicos. “Yo pensaba que a esta altura ya esto hubiera tenido una vuelta, pero nos toca vivirlo otra vez así, a través de audios, de videos y de encuentros virtuales”, dijo la escritora libertense sobre el festejo en pandemia.

Agregó que ella se ha “inclinado siempre por el libro papel y sigo diciendo que amo el libro, sentirlo en mis manos, su textura, el olor a libro, pero creo que hoy en día que leamos libros en el formato que sea, me parece que alcanzaría para reivindicar la lectura”.

Silva explicó que “el hecho de tener una biblioteca como la Ceibal, abierta para todos y que cualquier uruguayo pueda acceder con su cédula esté donde esté, es fantástico y abre muchas puertas para quienes no tienen acceso al libro papel, porque además lo importante de un libro está dentro de su envase físico, y lo que está adentro está allí, donde quiera que lo encontremos y también se puede leer y aunque no lo tengamos en las manos, el mensaje que se nos quiso transmitir es el mismo”.

La maestra y escritora agregó que “a pesar de todo podemos celebrar la vigencia del libro. En este país las editoriales la pelean a puro pulmón y ahora faltan las ferias, que ayudaban a la industria con sus puntos de encuentro y difusión, de distribución y ventas; han debido ingeniárselas para seguir sobreviviendo. Cuando esto pase tengo la esperanza de que va a haber un resurgimiento de todo eso”.

Para Silva el interés en el libro impreso “también depende mucho de a quién vaya dirigido el libro. Por ejemplo un libro álbum ilustrado, donde la ilustración a color es todo, no tiene punto de comparación con la pantalla; libros con texturas o con aromas que los hay para los más chicos, también depende de qué libro estemos hablando”.

Sin dudas que las actividades como las ferias o los lanzamientos de libros permiten “el encuentro entre escritores y lectores, pero por suerte las instituciones están tratando de que eso se mantenga aunque sea por otros medios, que aunque no sea lo mismo, buscar mantener ese vínculo”.

En medio de una sobre-exposición a las pantallas Silva dijo que “mientras estemos ante la pantalla leyendo libros celebremos, pero hoy los más chicos creo que no están leyendo lo que nos gustaría que leyeran, y como los adultos tampoco por lo general leen muchos libros es complejo”.

DESPERTAR | Carolina Silva ha recurrido durante la pandemia al formato audio para llegar, a través de sus redes sociales con relatos breves de su autoría. Al consultarle si ha pensado algo de eso para este Día del Libro dijo que “no tengo nada ya planificado, pero ayer cuando me senté a grabar el audio para los chiquilines de UTU conecté con esa idea de poder hacer un paralelismo entre el libro y nosotros”.

Explicó que “ahora que estamos tan para lo de afuera, las fotos, las poses y las publicaciones y el posteo y todas estas cuestiones que tienen que ver con el afuera, el audio va de eso y creo que por ahí puedo hacer algo para ver si entre todos podemos acompañar ese despertar necesario no solo en relación al libro sino en relación a nosotros mismos, el ir realmente hacia lo que está adentro, al vernos desde otro lugar, al no exponernos tanto”.

Finalmente Carolina Silva dijo que “todos tenemos emociones guardadas en este tiempo, desde los más chicos a los más grandes, y se evidencian para muchos lamentablemente en síntomas y cuestiones de salud, porque ningún ser humano está preparado para estar 18 horas frente a una pantalla”.

VIDEO | Cuando Carolina Silva dijo que desde UTU le habían pedido un mensaje por el Día del Libro, de inmediato se consultó a la directora Fernanda Umpiérrez al respecto, quien a su vez derivó a la profesora Viviana Frías para que explicara de qué se trata la actividad prevista en esa institución.

Frías dijo que junto “con la profesora María Raggio quisimos hacer una actividad coordinada para celebrar el Día Nacional del Libro y en este momento de pandemia, donde estamos trabajando de manera virtual, hacerlo de manera que los chiquilines pudiesen participar y para eso la actividad para ellos es mandarnos una foto donde ellos estén con algún libro o con una frase o un cartel, un verso o enunciado, lo que ellos deseen pero que sea de algún escritor uruguayo, porque la idea es en este 26 de mayo homenajear a la cultura uruguaya”.

La docente agregó que además “se nos ocurrió integrar a otros profesores de la escuela y además hacerlo interinstitucional, es importante la participación de dos instituciones como son la Técnica de Libertad y la Técnica Zitarrosa porque con la otra profe compartimos grupos en las dos escuelas. También decidimos ampliarlo y llevarlo a todos los niveles, Ciclo Básico y Bachillerato, para que pudieran participar todos”.

AUTORES | La idea fue germinando y el proyecto empezó a crecer. Frías explicó que “se nos ocurrió pedirles a los escritores uruguayos que nos acompañaran en este proyecto con un saludo dirigido a los chiquilines. Esto surgió más que nada para darle a los gurises la oportunidad de conocer las voces de algunos escritores, su imagen y para darles un poquito de alegría en este momento que estamos viviendo y donde al libro lo debemos concebir como un amigo, dejar un poquito el celular y volver al libro como ese amigo que no me deja solo y me puede llevar a otros mundos que no es lo que estamos viviendo ni la realidad que estamos viviendo y que durante ese ratito que estamos con el libro podemos sentirnos de otra manera”.

La respuesta a la invitación superó las expectativas de sus impulsoras. “No pensábamos que fuésemos a tener la respuesta que tuvimos, estamos sumamente agradecidos. Nos contestó Néstor Ganduglia, uno de los mejores narradores orales que tenemos, nos hizo un video, contándonos de qué se trata el Día del Libro, también nos respondió Roy Berocay con un video, nos contestó Marta Estigarribia, presidenta de la Asociación Uruguaya de Escritores (AUDE), también Daniel Fernández Corchs que es el vicepresidente de la AUDE, que también se van a sumar con sus videos”.

Con mucho entusiasmo Viviana Frías agregó que “también fuimos por el lado de la música, porque en realidad muchos de nuestros músicos son cantautores, es decir que también los llamamos escritores, por ejemplo Carlos Alberto Rodríguez, Emiliano Muñoz, el Zurdo Bessio, también se han sumado escritores de San José como Pedro Peña o Carolina Silva”.

El impacto entre los estudiantes ha sido muy positivo, Frías dijo que “los chiquilines se han contagiado de una manera increíble, por eso estamos tan contentos porque es por y para ellos. Ver el asombro de ellos al ver y escuchar a Roy Berocay por ejemplo hablándoles a ellos, los mensajes dicen para los chicos de las escuelas Zitarrosa y Libertad, se ha armado una movida realmente riquísima en cuanto a lo cultural y nosotros como profes, además de ver a nuestros estudiantes interesados en la cultura, queremos también sacarles una sonrisa y creo que lo estamos logrando”.

ANÉCDOTAS | En la interacción surgen anécdotas, Frías habló sobre “una estudiante que me dijo que le había mandado el video a su abuela porque cuando ella era chiquita le leía los cuentos de Roy Berocay y la abuela se emocionó mucho al ver el video de Roy. Después están también muy atrapados con lo que es la música, por ejemplo escuchar al ‘Zurdo’ Bessio y a Emiliano, se los muestran a sus padres y abuelos, todos están muy dispuestos a trabajar y muy emocionados”.

El objetivo del proyecto es poder difundirlo en redes sociales “este 26 de mayo, con la ayuda del profesor de informática Guillermo Placeres intentaremos tener pronto el video homenaje donde se incluirá a los chiquilines mostrando todo sobre la cultura uruguaya y además los mensajes de los escritores”.

La docente dijo que esperan una gran difusión del trabajo, ya que “la presidenta de AUDE nos dijo que también lo repicaría en sus redes para que pudiesen llegar más mensajes de otros escritores, así que quizás ya no sea solo el Día del Libro sino que tengamos que hacer el mes del libro. Si nos siguen llegando mensajes serán sumamente bienvenidos y habrá que hacer otros videos o los seguiremos incluyendo en el mismo, buscaremos cómo los podemos incluir como actividad pero todos serán tenidos en cuenta”.

Por Jorge Gambetta