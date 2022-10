Carlos Reyes, Gustavo Zidán y dos momentos en la historia de la cultura de Libertad

Con menos público que en el primer encuentro, en que el tema fue el deporte, el viernes 14 a la tardecita el hall de la sala María Búa de Casa de la Cultura de Libertad, se realizó el segundo “Café con la historia”, dedicado a rescatar memorias de la cultura de la hoy ciudad de Libertad. Con la participación destacada del artista plástico Carlos Reyes y el actor y gestor cultural Gustavo Zidán e integrantes del grupo Armonía como Carolina Silva y Omar Díaz, transcurrió este encuentro que se extendió por casi tres horas.

La presencia de Carlos Reyes como uno de los principales expositores tuvo que con su experiencia como alumno del artista plástico Víctor “Caco” Banchero, quien formó a toda una generación de niñas, niños y adolescentes del pueblo durante décadas.

Reyes destacó que Banchero “vivía con mucha austeridad” y “así y todo instaló un taller donde alcanzaron a pasar cerca de 100 personas. Su labor fue enormemente grande para nosotros. Falleció en 1968, dentro de la plástica tenía mucho para dar; tenía 66 años. En su taller daba clases a niños, adolescentes en unos años en que en Libertad había pocas ofertas”.

Comentó Reyes luego que “su casa-taller la brindó a la obra de enseñar” y que “no cobraba por sus clases, todo lo que quería era enseñar”.

Respecto a la obra propia de Banchero dijo el plástico que “la mayoría de los cuadros que quedan son decorativos, pero Banchero no era sólo eso, tenía también pinturas abstractas; había otra cosa, otra elaboración”. Gracias a un aporte realizado por el escribano Juan Carlos Sena, recordó que hace 60 o 70 años era habitual regalar un cuadro en las bodas y como Banchero era un artista muy respetado en la zona, era habitual que se regalara un cuadro de él.

Luego recordó lo que eran las exposiciones de los alumnos de Banchero en el Club Social El Asador. “Era lo más grande que había, se cubría todo el lugar. El jurado era gente que sabía mucho, como Jorge Páez Vilaró y Cuneo, Lino Dinetto, el pintor del fresco en la parroquia, estuvo en una exposición”, contó Reyes, que luego añadió que esas exposiciones contaban con el “aporte de gente que siempre era inquieta en los temas culturales; estaban Valentín Hernández, Leonel Velázquez, el párroco Palermo; mucha gente trabajaba para hacer año a año la exposición de Caco. La gente le daba una importancia tremenda”.

Más adelante, Reyes mencionó que “la generosidad de Banchero, nacía del no tener; si yo tengo mucho, dar una moneda no me cuesta nada; ahora si yo no tengo nada, repartir esa nada es mucho. Por eso lo valoro más”. Insistió luego en que “es una pena que se haya ido tan joven; no estaría para jugar al fútbol, pero para esta labor tenía tiempo para rato”.

HABLAR DE SÍ | Pero también Carlos Reyes fue invitado a que hablara de su propia experiencia en las artes plásticas. Por supuesto que destaca ser alumno de Banchero, diciendo que “fue el único contacto que tuve con la enseñanza de la plástica, era lo único que podía hacer”. Luego comentó que siempre tuvo “la inquietud de ver”. Banchero fue el que lo acercó a la pintura, pero por las suyas comenzó “a experimentar con grabados; después como el oficio con el que sobreviví, que es la carpintería, y mi contacto con restos de madera, empecé a tallar en ellas”.

Luego hizo mención a sus primeros premios en un concurso del Banco República en los años 70 del siglo pasado y de allí en más recorrió otros momentos importantes de su trayectoria. Contó que cuando se le encomendó hacer la escultura que está fuera de la sede de Campana, comenzó a explorar con el hierro y “me entusiasmó porque lograba resolver más fácilmente cosas que si las fuera a tallar”. Dijo que en el presente hace mucho en hierro.

Por qué sigue creando, se preguntó y respondió: “hago esto porque es un placer para mí trabajar, no por ser aprobado o no serlo, lo hago porque yo necesito hacerlo”, dijo.

TEATRERO | Luego fue momento de recibir a Gustavo “Chocho” Zidán, quien tiene nexo con la hoy Casa de la Cultura desde su niñez y que fue invitado para hablar de sus recuerdos sobre el teatro, pero que desde la óptica global sobre el entramado cultural que tiene, deja comentarios sobre más que removedores.

Dijo que al ser invitado se preguntó que podía decir él cuando en realidad desde los años 90 del siglo pasado comenzó a irse de Libertad y “ya hace más de 30 años que no vivo acá; por supuesto que tengo contactos, familia, amigos y más de una vez he tenido la oportunidad de volver a la Casa de la Cultura porque es un espacio muy particular”.

Entiende que “Casa de la Cultura es como una burbuja en Libertad; más allá de los recuerdos, es un lugar que te genera cierta contención, tiene cierta magia, mística. Esa mística tiene que ver con los que nos precedieron al momento en que tuvimos la oportunidad de estar y también con los que vinieron después que estuvimos”.

“La reflexión podría ser esa, las efemérides, las fechas a celebrar dan la oportunidad de reflexionar sobre lo hecho y la posibilidad de proyectarse. La pregunta que podría quedar es, cómo será la Casa de la Cultura de los próximos 50 años”, dijo Gustavo Zidán.

Insistió en la importancia de los espacios culturales. “Estos espacios son los lugares en que se construye comunidad, donde la gente de la ciudad, del pueblo, se encuentra; para eso son los centros culturales, estos ámbitos y además en un contexto, donde la Casa de la Cultura ha quedado media sola, porque antes tenía ese otro edificio que es El Asador, que de alguna manera generaba una dinámica donde la gente se encontraba”, desarrolló el Director de la Sala Verdi de Montevideo.

Gustavo Zidán narró luego todo lo que fue su participación en el Club de Teatro María Búa Arnábal de Viera (institución predecesora de Casa de la Cultura), y lo que fue el distanciamiento de una generación de jóvenes integrantes de aquella institución, algunos de los cuales -entre ellos Zidán-, fueron expulsados por el club de teatro, que formaría el grupo “Caminantes”, otro mojón importante en el teatro local.

Como resumen de aquella época, dice Gustavo Zidán que aprendió “muchísimo”. Comentó que hoy “se habla mucho de gestión cultural como algo nuevo, pero aquello que hacíamos era gestión cultural. Me parece que tiene que ver con lo que decía al principio, construir comunidad, porque uno podía trascender a la comunidad, tener lugares donde proyectarse y soñar, donde fantasear con cosas”.

Luego Gustavo Zidán insistió en el rol que ha tenido la institución Club de Teatro o Casa de la Cultura. “Es un ejemplo atípico en el país que un centro cultural, el lugar más importante de la ciudad, sea mantenido desde la sociedad civil; esto es algo importante, porque estos ámbitos en la mayoría de los lugares son públicos, que pertenecen a una administración departamental o municipal, pero la Casa con todas sus dificultades ha podido sobrevivir y hace que hoy estemos acá hablando de cultura”, dijo Gustavo Zidán.

PRESENTE | También mencionó que “es importante tener una política cultural que rescate el pasado” y mencionó que en el teatro, sigue teniendo figuras destacadas figuras a nivel nacional como Rafael “Rape” Soliwoda, Fernando Hernández, Fernando Parodi, su primo Fabio Zidán. Mencionó además que ninguno de ellos ha perdido contacto con la comunidad.

Por supuesto que hizo también referencia a las insuficiencias de los aportes públicos. “Al sector cultural nos cuesta enormemente pedir con firmeza el lugar que tenemos que tener. Este lugar (la Casa), en este momento ya tendría que tener cuatro pisos; tiene que haber aulas, debería poder continuarse el escenario. Plata siempre hay, plata hay para otras cosas y muchas veces se va en pavadas. Estas cosas son las que quedan para siempre y uno va construyendo la historia desde la comunidad”, dijo el director del Espacio Cultural Goes.

Por Javier Perdomo.