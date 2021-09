Camila Vives llega el jueves a la Casa de la Cultura con «Casi maestra»

¿Por qué se escucha con frecuencia que los femicidios se deben a una cuestión de educación? ¿Qué aspecto de la educación puede detonar una definición tan violenta de los conflictos? A partir de esas preguntas el colectivo “El Almacén” fue armando una trama que coloca a una estudiante de Magisterio como víctima de un flagelo social ante el cual nadie debería permanecer indiferente. “Casi Maestra” es una historia que puede ser la de muchas mujeres de cualquier entorno social o cultural.

Camila Vives vuelve a las tablas que vieron sus primeros pasos como actriz, la Casa de la Cultura de Libertad, y a La Semana le dijo que “Casi Maestra” es una obra de la que “pudimos hacer una temporada en diciembre, antes de que se cerraran los espectáculos, y ahora volvimos a partir de julio y agosto en El Almacén”. Explicó que la propuesta es también producto de esta época de cuarentena. “Si bien no hemos tenido funciones de manera permanente, como solemos hacer, ha sido igualmente un período de producción y de ensayos en el que no hemos parado por suerte”.

MONÓLOGO | Vives contó que “sobre todo en esos 15 días que tuvimos como de una cuarentena casi obligatoria, yo estaba acostumbrada a la rutina del trabajo por nueve horas y los ensayos diarios y de pronto, cuando tuve que estar en mi casa todo el día me surgió la pregunta ‘¿Y qué hace la gente en su casa?’ Me puse a restaurar muebles, pinté todas las paredes, cociné, me vi todas las series”.

La actriz dijo que “en esa necesidad de producir fue que empezó a surgir esta idea de Casi Maestra” y admitió que al principio “me asustaba un poco la idea de un monólogo, como que le temía al estar sola en escena. A mí lo que me gusta mucho del teatro es el compartir e interactuar con el otro, esa vibración en escena, el cómo se potencian los compañeros en escena”.

Para Camila Vives “en este caso como que eso se traslada al público, porque al estar en el escenario es el público con quien uno interactúa y el que te da energía. Hay que estar muy pendiente de esa devolución energética y da un poquito de miedo. Mis compañeros fueron un sostén importante para que me animara, además también está Marita (Mariana Escobar), una compañera de generación (en la EMAD), e integrante de El Almacén desde los inicios, amiga/hermana de toda la vida que está en escena haciendo toda la parte musical y también la siento como si me dijera ‘no colapses Cami que estoy acá’”.

Vives destacó que “es hermoso lo que pasa ahí con ella, porque más allá de la historia que tenemos que contar hay un trasfondo de esto de hacer teatro con amigos que ojalá que la gente lo sienta porque para nosotros es el motor principal de nuestro hacer”.

IDEA | En cuanto a la idea sobre la que se desarrolla Casi Maestra la actriz dijo que “surge un poco porque Leo (Leonardo Martínez, el dramaturgo), estudió magisterio, no lo terminó y nos empezamos a cuestionar que siempre está sobre el tapete el tema de los femicidios, y muchas veces hemos escuchado que es un problema de la educación”

“Nos planteamos la pregunta sobre qué específicamente de la educación hace que se presente este tipo de hechos y situaciones que nos atraviesan y que es imposible mirar para otro lado”, comentó.

Fue a partir de esa interrogante planteada en un contexto grupal que nació la obra. “Nos preguntamos qué de la educación primaria a la que tanto se le adjudica la responsabilidad es verdaderamente originario de estos comportamientos tanto en la víctima como en el victimario. Empezamos trabajando sobre eso y como tenemos mucha confianza, Leo me empezó a dar algunos materiales y yo empecé a armar algunas escenas”.

La actriz dijo que el proceso “fue muy desde el diálogo y además muy movilizador, porque nos hizo cuestionar cosas que ninguno tenía demasiado claras”.

“Nosotros siempre tratamos de no bajar línea sino que con lo que nosotros presentamos la gente se lleve las preguntas, pero nos pasó algo con este tema porque es como imposible no bajar línea y eso se nos atravesó también en el proceso. Es demasiado fuerte el tema y eso fue también un nuevo descubrimiento muy diferente a lo que veníamos acostumbrados a trabajar”, dijo la actriz oriunda de Puntas de Valdez.

TRAMA | Mariana Escobar va interpretando en vivo algunas canciones que generalmente bailamos y escuchamos sin pensar demasiado en sus letras. Vives dijo que “se trata de una estudiante de Magisterio que está preparando sus últimos exámenes para recibirse de maestra y en ese proceso está como siendo atravesada por una relación de pareja muy conflictiva. Es la historia de un femicidio y se plantea desde el minuto uno, es una obra corta”. Tan corta como el tiempo que puede significar un desenlace violento de una relación.

Vives agregó que “sentimos que no está bueno que el público naturalice estas situaciones, es como una cachetada, porque generalmente sucede que cuando pasa nadie hizo nada para evitarlo, como que fue algo que se fue de las manos y nadie supo verlo y ahí nos dijimos que durara lo que tiene que durar para que nadie se acostumbre, ni nosotros ni la gente, para que no se normalicen jamás estas situaciones, porque uno empieza a ver violencia y la empieza como a aceptar, cuando en realidad nos debe golpear fuerte”.

Los femicidios ya constituían una emergencia antes y la pandemia pudo acentuarlo. Vives dijo que “con esto de la cuarentena mandamos a la gente a encerrarse en sus casas y nos olvidamos de algunas situaciones particulares y de pronto se le está pidiendo a una mujer que se encierre con el tipo que la maltrata, se entiende que fue una forma que se encontró para contrarrestar los efectos de la pandemia pero hay situaciones particulares que pueden no tener una vuelta atrás y en los hechos aumentaron los femicidios en este período”.

MENSAJE | Casi Maestra aborda un tema trágico y al que “como sociedad no le encontramos la vuelta. Es súper complejo, nos pasó que mientras estábamos haciendo la obra ocurrió en Argentina un hecho similar con una maestra y nos damos cuenta que la realidad siempre supera a la ficción, es un problema muy abrumador”, dijo Camila Vives.

Agregó que “en la obra tratamos de mostrar aquellas pequeñas cositas que normalizamos en los vínculos y que después se desencadenan. Quizás si desde el principio dijéramos qué cosas nos hacen ruido o cuáles no están tan buenas, si abordáramos más directamente esas cosas podría ser una manera de prevenir. Somos conscientes que hay cosas que vienen ancestralmente y son muy difíciles de desestructurar”.

La violencia no diferencia clases sociales ni niveles culturales. Vives dijo que “estas situaciones le pueden pasar a cualquiera. En ese sentido fue posible no sentirla tan lejana, una siempre confía que esto no le ocurrirá pero la potencialidad de verse enredada en una situación es real, y no se sale por fuerza de voluntad, no es que la víctima no quiso salir de eso”.

Al respecto la actriz agregó que “hay dinámicas que se van construyendo muy de a poquito, la violencia no surge de un día para el otro y cuando te querés dar cuenta tenés el agua hasta el techo”.

Sobre la construcción de su personaje explicó que “no fue un personaje que construí muy lejos de mí. Incluso en la primera escena hay muchas cosas que son como autoreferenciales, de mis experiencias en primaria, de mis maestros, es como que hay muchas cosas de Camila como puestas al servicio de la historia, si bien es bueno aclarar que por suerte jamás pasé por una situación así, pero tampoco es que no la haya vivido muy lejanamente y me pareció que no debía construir un personaje lejano como si fuera de otro universo, esto está entre nosotros y le puede pasar a cualquiera”.

Camila Vives egresó de la EMAD en 2012, integra el grupo Querubín desde 2006 y forma parte del colectivo “El Almacén” desde 2012. Desde 2005 ha trabajado ininterrumpidamente en teatro bajo la dirección de André Hübener, Coco Rivero, Mariana Percovich, Alberto Sejas, Fernando Parodi, Vernando Vannet, entre otros.

A partir de 2013 participó en festivales internacionales de teatro, en varios países de Latinoamérica “FITM” en Manizales (Colombia), “FITU” en Monterrey (México), “Las Aspas” en Buenos Aires (Argentina) y “Molinos de Arte” en Chile.

Recientemente filmó la serie “El Hipnotizador” producida por HBO, con dirección de Marco Dutra, Aly Miritiba y Pablo Machline y fue convocada para la serie web “Los Demonios” dirigida por Daniel Hendler.

Casi Maestra es una obra dirigida por André Hübener, la dramaturgia es de Leonardo Martínez Russo, Actríz: Camila Vives, Música en vivo: Mariana Escobar, Iluminación: Darío Lapaz, Producción y Distribución: Lucía Etcheverry, Producción General: colectivo El Almacén.

La única función es el jueves a las 20 horas. Las entradas cuestan 150 y 200 pesos (socios y no socios), y deben reservarse por el 098 362 435. El aforo es de 60 localidades y según se informó desde la Casa de la Cultura de Libertad al cierre de esta edición quedaban pocos lugares.

Por Jorge Gambetta.