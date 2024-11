Autocrítica mediante, Son del Sur piensa en el carnaval de San José

Tras el impacto que sintieron sus integrantes al no pasar en las Llamadas de Admisión y quedar fuera del Desfile Oficial por la emblemática Isla de Flores, Son del Sur retomó los ensayos el pasado domingo 3 de noviembre.

Leo Magariños vocero de la comparsa explicó que “habíamos ido con muchas expectativas y no pasar nos pegó un poco; había muchas ganas y algunos estábamos casi convencidos de que esta vez se nos podía dar”.

Al respecto agregó que “hubo errores a lo largo del desfile que en definitiva nos restaron puntaje y no alcanzó para clasificar”. El grupo se tomó un receso de unos 20 días para “realizar una autocrítica sobre lo que se hizo y lo que se tenía que haber hecho y ahora con las cartas sobre la mesa vamos a seguir para adelante”.

En ese período, “hablamos a la interna de la comisión y también en el grupo, estuvimos mirando el video del desfile en Youtube y allí vimos cosas que se hicieron y no debían hacerse o las que no se hicieron; se trata de no repetir errores y aprender de ellos”.

Expresó luego que “somos una comparsa en crecimiento respecto a lo que es el Candombe en Montevideo, aunque tengamos 20 años acá en el departamento sabemos que estamos en un proceso, la realidad nos dice que hemos estado cerca tres veces pero aún no nos alcanza”.

Ya pensando en febrero, Magariños dijo que “tenemos el carnaval del departamento donde estaremos como todos los años tratando de ofrecer el mejor espectáculo posible; nos estamos juntando los domingos a las 17 en el Parque Clauzolles y sobre las 18 salimos a tocar por una hora o un poco más”.

No dudamos que tal como manda su historia Son del Sur superará el sabor amargo y continuará su proceso que tiene una nueva oportunidad cada año para superarse y no dejar de buscar el lugar que se merece en la fiesta máxima del candombe nacional.

Imagen de archivo, La Semana (S. Parentelli).

Por Jorge Gambetta.