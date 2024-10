Artista plástico busca unir San José con Chongqing y Moscú por medio de las artes

Las noticias que por estos días llegan desde Moscú a través de los medios internacionales no son precisamente muy positivas y cuando a La Semana llegó el primer contacto de Malcom Roxs la sorpresa rápidamente despertó el interés.

Un artista plástico autodidacta que nació en Buenos Aires pero que se declara maragato y que vive con su esposa e hijo en Moscú, logró evadir los efectos devastadores del conflicto ruso-ucraniano para promover una rebelde novedad cultural que difunda y proteja la creación de artistas josefinos, rusos y chinos.

LA HISTORIA | Malcom Fernández nació en Buenos Aires en 1980 y tras la separación de sus padres a los 3 años se instaló en San José de Mayo junto a su madre. Cursó primaria y secundaria en el Colegio Sagrada Familia, desde siempre adoptó el nombre de Malcom Roxs, aunque para todos fue sólo Malcom.

Desde muy pequeño se sintió atraído por el dibujo y la música, a los 16 años en forma autodidacta comenzó a utilizar un aerógrafo para embellecer las tablas de skate y con un amigo creó la marca “Brutal Skateboards”, produciendo las tablas en San José con sus propios diseños.

El artista explicó que aquel primer emprendimiento “surgió por necesidad; estábamos inmersos en el movimiento Do It Yourself (Hazlo Tú Mismo), asistía a conciertos de música hardcore y el skate era nuestra conexión y escuela”.

Por aquellos años los jóvenes buscaban sus propios medios de comunicación “y hacíamos fanzines (pequeñas revistas artesanales), que contenían información sobre bandas musicales, vegetarianismo y vida sana straight edge. Fue como un aire fresco que me dio fuerzas para ser creativo”, cuenta.

A VOLAR | La ebullición del nuevo siglo y sus 25 años sacudieron a Malcom que sintió que “en San José no tenía muchas oportunidades con la pintura” y creó el “Demolition Painting Show”, eventos donde “hacía pinturas en vivo en lienzos grandes en solo 5-7 minutos, usando música de fondo”.

Tras una brevísima etapa maragata el artista se dio cuenta que “estaba listo para partir a Buenos Aires” donde su arte escénico explotó en popularidad “generando gran impacto en los turistas”, que pudieron ver sus presentaciones.

Poco después comenzaron a llegarle invitaciones para presentarse en Europa y participó “en el cierre de un festival en Ámsterdam junto al famoso DJ Sven Väth” que luego le impulsaría en eventos similares “en Alemania y posteriormente también recibí invitaciones desde Rusia para hacer shows privados”.

FLECHAZO | El artista reconoce que le pasó algo muy raro porque “pensaba que Ámsterdam sería increíble y sin embargo no me impresionó en absoluto”. Pero su llegada a Moscú le significaría en el sentido más amplio el gran “flechazo” de su vida, “me cautivó, había otra magia en esa ciudad y en su gente”.

Luego de algunas presentaciones en Moscú el artista regresó a Holanda “y también viví en Alemania y Finlandia” hasta que recibió una invitación para realizar su show ante “el padrino de la música punk Iggy Pop en Moscú nuevamente, era una figura icónica en mi vida”.

Malcom Roxs expresó que «Iggy siempre estuvo presente en nuestras horas de escuchar música, en los videos de skate o en las cintas y CDs que intercambiábamos con amigos.”

En 2011, se instaló por cuatro años en San Petersburgo y luego se radicó en Moscú en 2015, donde actualmente reside con su esposa rusa y el hijo de ambos que tiene hoy 4 años.

LA GUERRA | Cuando comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania “decidimos mudarnos a Marbella en España, luego a Milano pero finalmente volvimos porque sentimos que Rusia era nuestro lugar”.

De regreso a Moscú el artista abrió una galería de arte llamada Saturn Six Gallery y está enfocado “a crear un puente cultural entre Rusia, China y Uruguay. Así es como surgió la idea de iniciar un movimiento artístico” desde San José, que considera su ciudad natal al mundo.

Roxs explicó que cuando “estaba por crear un puente artístico con proyectos entre Rusia y Uruguay pude hablar con Juan Manuel Rodríguez, un artista maragato que estaba por exhibir en China. En el intercambio notamos la falta de protección para los artistas uruguayos al exponer su trabajo en el exterior”.

Durante la planificación de su proyecto y en virtud del “hermanamiento” entre San José y la ciudad china de Chongqing “me contacté con Mariana Delgado, quien trabaja en el Área de Internacionalización de la Intendencia de San José”.

A la funcionaria “le encantó la idea de generar una nueva ola de arte en San José y ver cómo podemos ayudar a las nuevas generaciones para que vean el arte en diferentes formas no solo cuadros en la paredes, y también ver como respetar el pasado de artistas que marcaron la cultura maragata como Nantes o Romero”.

Poco a poco el proyecto se fue afinando, “se sumó el crítico de arte chino John Liu y también varios artistas maragatos como Mercedes Fuentes, que es profesora de pintura en San José y estudió arte en Italia siendo joven; Natalia Torterolo cuyo trabajo me parece que tiene que salir a luz fuerte y mostrarlo más en el exterior”.

RUK51 | Así fue que surgió un proyecto que se encuentra a estudio de la Intendencia de San José y se estima que próximamente será presentado públicamente bajo la denominación de “RUK51”.

El artista explicó que “RUK51 es un movimiento artístico que surge en tres ciudades: San José de Mayo en Uruguay, Moscú en Rusia y Chongqing en China con el objetivo de unir a artistas de todo el mundo”.

Asimismo agregó que “el movimiento busca compartir la energía creativa e intervenir en el proceso social para influir en el futuro del arte y apoyar a las nuevas generaciones, se trata de un movimiento creado por artistas de San José y coordinado por la galería Saturn Six y cuyos objetivos están dirigidos al fomento de prácticas culturales”.

Desde la línea de formación e investigación “se creará un programa especialmente dirigido a los artistas, estudiantes de arte o carreras afines que deseen involucrarse en el mundo del arte” con el objetivo de “promover el desarrollo cultural entre el departamento de San José (Uruguay) a mediano y largo plazo mediante estímulos a la creación de los artistas uruguayos, chinos y rusos. Se buscará combinar esfuerzos y recursos para estimular una creación artística y cultural de calidad”.

ISJ | Consultada Mariana Delgado del Área de Internacionalización del Gobierno Departamental de San José expresó que “Malcom me contactó hace unos meses con una propuesta de promover a los artistas del departamento y visibilizarlos al mundo, nos ha parecido una idea genial desde la óptica de poner en valor la riqueza del departamento en el arte y la cultura”.

La funcionaria agregó que “nos pareció una muy buena iniciativa de alguien que hace muchos años que está en el exterior y busca valorizar el patrimonio cultural que tenemos en San José”.

Explicó que “al existir desde 2017 un vínculo de hermanamiento con la ciudad china de Chongqing y ya hemos tenido intercambios en Cultura, Deportes y otras áreas nos pareció interesante aprovechar esa relación para potenciar el proyecto”.

El proyecto de Roxs está a estudio de la Intendencia de San José y probablemente en breve se realizará su presentación para abrirlo a todos los artistas que lo deseen para difundir su obra a nivel internacional.

Por Jorge Gambetta.