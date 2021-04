A través de su recién inaugurada plataforma de streaming, Cinemateca Uruguaya busca llegar con su cine de calidad al interior

Aquellos corajudos pioneros, fervorosos cinéfilos que allá por 1952 fundaron Cinemateca Uruguaya no habrían imaginado jamás que casi 70 años después las funciones estarían prohibidas y mucho menos que su consolidada institución estaría posibilitando que el cine diferencial que históricamente han ofrecido sus programaciones pueda llegar a los hogares de todo el país a través de una plataforma electrónica.

El pasado martes 13 de abril Cinemateca Uruguaya junto a la Embajada de Alemania y el Goethe-Institut presentaron la plataforma de streaming +Cinemateca, disponible para el público desde el mismo martes en la tarde a través del sitio https://mascinemateca.org.uy .

IDEA | María José Santacreu es columnista cultural del semanario Brecha y además integrante del equipo de dirección de Cinemateca Uruguaya. En diálogo con La Semana dijo que el proyecto no es producto de la actual situación generada por la COVID-19, “en realidad va un poco más lejos que la pandemia. Recuerdo estar reunidos en el sótano, allá en nuestra vieja sede de Lorenzo Carnelli con los compañeros de Cinemateca, todavía no nos habíamos mudado a la sede de Bartolomé Mitre”.

Santacreu agregó que por aquella época “habíamos empezado a hablar del tema del streaming porque en realidad la mudanza para nosotros representaba de alguna manera una reducción de nuestra capacidad locativa. Por ejemplo las aperturas de los festivales de cine se hacían en Cinemateca 18 que era una sala de 700 butacas y ahora en tres salas tendríamos una capacidad total de 400 espectadores”.

Cinemateca inauguró su nueva sede con tres salas el 5 de diciembre de 2018 en el edificio donde anteriormente había funcionado el Mercado Central. Santacreu dijo que fue por ese entonces que “comenzamos a hablar un poco del streaming, no por la pandemia que para nosotros (en aquella época), era algo de libros de historia y de novelas de ciencia ficción, sino por ese motivo de la reducción de la capacidad, pero también porque otras cinematecas estaban empezando a tener sus plataformas de streaming”.

MUDANZA | Sobre la mudanza a la nueva sede Santacreu dijo que “no tuvimos tiempo prácticamente de disfrutar de las salas nuevas, hace poco les decía a compañeros que no nos dejan envejecer en paz (se ríe), es como un karma porque hoy no se puede ir a las salas, pero por suerte se ve que la resiliencia está en nuestros genes”.

En ese sentido agregó que la pandemia significó “un impacto muy grande porque cerramos las salas pero el trabajo de Cinemateca sigue con el archivo y es acuciante porque se nos cerró la fuente de ingresos. Es lo más retorcido que nos pudo pasar, no cerró la cinemateca, cerró la fuente de ingresos, no solamente las cuotas sociales porque evidentemente perdimos muchos socios, permanecieron esos que no se van a ir de Cinemateca ni aunque deje de existir el planeta, seguirían siendo socios desde Marte, pero los socios que habíamos logrado sumar con la mudanza se perdieron todos. También se perdieron muchos ingresos de pantalla, por sponsoreos, la verdad que el impacto ha sido inmenso”.

Las dificultades económicas de la institución se mantendrán aún cuando, siendo optimistas, la actividad pueda retomarse en junio. Santacreu dijo que “el hecho de estar abierto no quiere decir que nuestras actividades sean sustentables porque con aforos pequeñísimos limitados al 30% y con una retracción del público si mañana pudiéramos abrir seguramente será deficitaria la actividad, pero nos permitiría al menos devolverle al socio un servicio por el que está pagando y eso para nosotros es muy importante”.

“Eso no garantiza la sustentabilidad, porque vuelven los funcionarios del seguro de paro, se suman los gastos de funcionamiento de las salas, la calefacción, limpieza, todo lo que implica pasar una película, con los dueños de los derechos, generalmente los arreglos son según la venta de las entradas, un 50 y 50 y termina siendo ruinoso para las dos partes”, contó Santacreu.

OBJETIVOS | Entre los objetivos de la institución está la formación de espectadores, además de la conservación de un archivo con más de 20.000 películas. Santacreu dijo que a través de la plataforma de streaming se pretende “sobre todo sacar y poner a disposición el contenido del archivo no tanto para ofrecer el archivo como lo entendemos nosotros, que quizás vemos una película de Buñuel porque está en el archivo, sino además otro tipo de materiales que de pronto a las cinematecas les resulta más difícil programar en las salas, como documentales, ya sea de la ciudad en épocas anteriores, o cortometrajes que han quedado un poco olvidados”.

La integrante de Cinemateca expresó que algunos materiales “de pronto no calzan muy bien con la exhibición en sala, así que el tema del streaming hace bastante tiempo que empezó a rondar como una necesidad de los tiempos que corren porque es una herramienta interesante para complementar el trabajo de las salas”.

Además “pasa que Cinemateca siempre ha tenido en el debe la llegada al público geográficamente distante, porque parecería ser una cinemateca nacional, es la más grande, pero no es una cinemateca pública, entonces, es una organización civil, sin fines de lucro con sede en Montevideo”, explicó Santacreu, y agregó que “no tenemos infraestructura ni medios para tener salas en todo el país, lo que sería para nosotros un sueño poder realizar nuestras actividades en todo el territorio, salvo en cosas puntuales que se han hecho, como algunos ciclos que sí han podido ir a determinadas ciudades. Entonces ha sido una asociación civil de la capital, que algunas veces va al interior y que lo más normal es que la gente del interior venga a Montevideo a estudiar o trabajar y así conozca la Cinemateca”.

Respecto al impacto de la pandemia en una situación ya bastante difícil para Cinemateca, Santacreu dijo que cuando “llegó la pandemia la situación se volvió realmente acuciante porque dejamos de tener el contacto con nuestro público, a pesar que estábamos programando por TV Ciudad y seguimos haciéndolo. Esa fue una gran salida, para continuar teniendo nuestra voz, nuestra tarea es la formación de espectadores y equivale a poder llevarle otro tipo de cine a la gente, así que la plataforma de streaming significa una ampliación”.

FONDOS | Sin embargo, aunque la idea se venía germinando hace tiempo, “el problema que teníamos era cómo hacer la inversión necesaria, para que tenga determinadas capacidades técnicas, que sea geolocalizado, que la película no se pueda descargar, que se pueda pagar a través de un sistema electrónico. Esa logística es costosa y siempre nos faltaba la inversión, porque nuestra capacidad de inversión es mínima si no inexistente, porque por su propia naturaleza Cinemateca es deficitaria, ya que no existe un archivo fílmico que sea redituable, es muy difícil mantener lo que hacemos”, agregó María José Santacreu.

Como ha ocurrido en algunos casos la adversidad de una situación suele generar oportunidades y en el caso puntual la inversión que Cinemateca necesitaba “llegó a través de un fondo, al que nos presentamos en el mes de julio o agosto de 2020, un fondo creado a raíz de la pandemia por el Instituto Goethe, el Ministerio de Relaciones Exteriores Alemán y algunos socios privados que le aportan capital al fondo, ganamos el fondo y pudimos realizar el proyecto de streaming”.

En cuanto al funcionamiento de la plataforma Santacreu dijo que “en principio es como una página web, uno ingresa desde su computadora al sitio mascinemateca.org.uy y lo primero que se encuentra es el catálogo de películas, aún sin registrarse se puede ver primero qué películas están disponibles. Hoy está el primer catálogo que armamos, luego irá creciendo y cambiando, las películas están clasificadas por categorías, por ciclos, porque se sigue un poco la lógica del cine que pasa cinemateca, no es necesariamente un espejo de lo que sucede en la sala, pero sí es el cine de Cinemateca, un cine más independiente, de orígenes variados, no mucho cine estadounidense sino más bien latinoamericano, uruguayo, europeo y más exótico para gente que pueda estar acostumbrada a un cine más comercial”.

EL PROYECTO | En la oferta a través de la plataforma pueden encontrarse “desde un ciclo de cine de los Balcanes o el nuevo ciclo de cine gallego, cine español, portugués, hay comedias, películas dirigidas por mujeres, algo de cine infantil que irá creciendo. Hay retrospectivas de directores que tampoco son demasiado conocidos como Dietmar Post entre otros, hay muchas cosas para descubrir” expresó Santacreu.

El acceso del público a la oferta de películas es variado y en general a precios accesibles si se considera el valor de una entrada al cine. Santacreu explicó que “el socio de Cinemateca ya tiene derecho a seis películas por mes con el pago de su cuota habitual, también tiene la opción de pagar 200 pesos y puede acceder a 12 películas más” y acotó que “la plataforma no es ilimitada, el formato de acceso ilimitado está fuera de nuestro alcance, tiene altos costos que sólo pueden hacerlo las grandes plataformas globales como Netflix por ejemplo”.

Pero no sólo los socios de Cinemateca pueden acceder a los contenidos de la plataforma, cualquier persona desde su computadora y tras registrarse en el sitio “por ejemplo si no pudo ver ‘Chico Ventana también quisiera tener un submarino’, que es una película uruguaya que se estrenó en 2020, ahora con 115 pesos puede verla en la plataforma con solo registrarse sin necesidad de adherir a un plan mensual”, dijo Santacreu que agregó que también se “puede acceder a 12 películas mensuales por 350 pesos o a 24 por 520”. Las películas seleccionadas pueden verse cuantas veces se quiera durante 24 horas.

EXPECTATIVAS | En cuanto a la respuesta del público Santacreu dijo que “la verdad que la respuesta de la gente ha superado nuestras expectativas. Teníamos una expectativa baja, humilde, porque no sabíamos qué esperar y nos planteamos que al abrir el 13, a mitad de abril, suponíamos que llegaríamos a fines de abril con unos 350 afiliados a la plataforma y en realidad llegamos a esa cifra en dos días, también tenemos buena respuesta en cuanto a la recepción en las redes, no hemos visto reacciones discordantes”.

En principio, la plataforma está disponible solamente para acceder desde nuestro país. Al respecto María José Santacreu dijo que “para nosotros es muy difícil competir en un mercado global con otras plataformas como Disney o Netflix, el control remoto de mi televisor tiene un botón que dice Netflix, no tiene ni tendrá jamás uno que diga +Cinemateca, contra eso es imposible competir. No tenemos millones de espectadores ni un marketing global”.

A pesar de ello “hemos visto una buena respuesta y un crecimiento interesante desde el lanzamiento y tenemos una gran alegría y nos pone orgullosos de que exista ese cariño con la cinemateca que no lo generamos quienes estamos ahora sino que lo generaron las generaciones anteriores y nosotros nos permitimos sentir orgullo porque es muy lindo recibir tanto amor de la gente que ve que se están haciendo cosas y las apoya y corre a afiliarse o hacer buenos comentarios en las redes o la recomienda y eso en un panorama tan desalentador es muy estimulante”.

A pesar de las limitantes respecto a la llegada de la plataforma a la diáspora uruguaya por el mundo Cinemateca está analizando posibilidades que permitan que “una parte de esas películas, de pronto del cine uruguayo, que resulta más fácil para gestionar los derechos, intentaremos que puedan verse afuera de Uruguay, eso lo vamos a empezar a estudiar ahora, pero también implica cambiar de servidores, para ver si podemos ofrecerle a los uruguayos que están, por ejemplo en Argentina, la posibilidad de ver cine uruguayo. Esto es un comienzo y veremos cómo lo desarrollamos” explicó Santacreu.

Por Jorge Gambetta.