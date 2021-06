Tras cuatro horas de sesión, Concejo Municipal platense se puso al día con temas pendientes

El pasado miércoles 2 de junio realizó su primera sesión ordinaria del mes el Concejo Municipal del municipio platense. Durante cuatro horas sesionó en forma ininterrumpida, dejando al día la amplia agenda acumulada en todos los órdenes.

Pasadas las 17 horas y con la Presidencia de la alcalde Marianita Fonseca y la presencia de los concejales Samuel Silvera, Denis Hornos, Estefany Espantoso (suplente de Richard Mariani), y Martín Maldonado, comenzó la sesión. El orden del día fue amplio y variado.

Comenzó con informes orales por parte de Fonseca, quien detalló lo actuado y la preparación para recibir a los 316 beneficiarios del programa “Oportunidad Laboral” o también conocido como “Jornales Solidarios”, quienes desde el pasado 1º de junio venían recibiendo las charlas de introducción a la función pública (ver nota aparte).

Punto y seguido, se le dio entrada a dos informes de la Comisión Asesora de Ordenamiento Territorial y Tierras de la Junta Departamental aún sin resolver desde el periodo anterior. El primer tema tratado es la solicitud del ex edil Pablo García, solicitando que la vía de ingreso a Delta El Tigre entre la Ruta Vieja y Plaza Artigas pase a denominarse José Arpino Vega, en tributo al vecino deltense detenido y desaparecido durante la dictadura cívico-militar. Solicitud similar existe para el cambio de denominación de la vía de tránsito conocida como Avenida al Delta y a través del legislativo departamental para que sea incluido el nombre en dicha avenida de Luis Alberto de Herrera.

Marianita Fonseca fundamentó su voto negativo al cambio basada en un acuerdo multipartidario de la Comisión Asesora de no cambiar nombres al azar en las distintas calles, habiendo tantas calles sin nombre aún, respetando la denominación histórica muchas veces existentes desde la propia creación de cada barrio o fraccionamiento urbano.

Si bien se devolverán los oficios con el voto negativo, Estefany Espantoso hizo constar en acta que ya es hora de que José Arpino Vega tenga un espacio denominado con su nombre para recordarlo por su lucha militante.

PLAZA | La otra solicitud que llegó desde la Junta Departamental fue la realizada por Humberto Greno para el cambio de denominación de la plaza San José de Mayo en Playa Pascual también conocida como “Plaza El Reencuentro”, producto de la denominación del proyecto presentado ante OPP en la gestión anterior. Lo propuesto por Greno es que se debería llamar “Mario Benedetti”, aprovechando que el nomenclátor del barrio balneario tiene los nombres de grandes literatos nacionales y con reconocimiento internacional. Este tema quedó para resolver en una próxima instancia, una vez reunidos todos los antecedentes y así contestar a la asesora legislativa, después de una consulta a los vecinos, opción que fue aprobada por unanimidad del Concejo Municipal.

Una solicitud de informes por parte del concejal Denis Hornos fue contestada en forma administrativa por parte del Municipio de Ciudad del Plata en cuanto a las empresas que vienen instalando las garitas en el territorio. Si bien Hornos agradeció la respuesta, igualmente instó a trabajar en pos de la inclusión de empresas locales para realización de trabajos tercerizados. Dijo: “tenemos que ser cuidadosos con que cada una cumpla con todos los requisitos legales, exigidos”.

En cuanto al Centro Cívico, según informe brindado por la intendente Bentaberri en anterior encuentro, las obras comenzarían en 2023, visto el alto presupuesto que dio la Corporación Nacional Para el Desarrollo (CND). El Municipio por su parte, sumará esfuerzos para la concreción de esta vieja deuda con la ciudadanía.

PARQUE | Pendiente queda el encuentro entre los integrantes de la Asesora de Área Metropolitana, Descentralización y Ordenamiento Territorial de la Junta Departamental, con propuestas opuestas. Mientras los concejales la quieren realizar presencial desde la Junta la proponen vía Zoom. Se resuelve en la próxima, este encuentro es importante sin dudas.

El estudio de impacto ambiental realizado por el Estudio Pittamiglio del “Parque Costero Villa Olímpica”, ya está casi culminado para ser presentado ante la DINACEA en el Ministerio de Medioambiente. Resta aún el estudio arqueológico, para el que se viene coordinando las acciones con la doctora Laura Beovide y de seguro en el correr de los días habrá novedades.

La observación al informe preliminar nace a efectos de las barrancas, que esconden un patrimonio arqueológico natural e histórico que deberá ser estudiado en profundidad por los técnicos académicos y no ser profanados por la obra proyectada, que si bien no es de gran contundencia está amparada legalmente y se debería comenzar lo antes posible para cumplir con los tiempos burocráticos. Como “Plan B” la continuación de la Ciclovía no se descarta.

Por Carlos García.