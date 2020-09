Tras aplicar el protocolo de ONFI, volvió el Infantil a la Liga Rincón de CDP

La Liga Rincón de Fútbol Infantil de Ciudad del Plata, después de cumplir estrictamente las tres fases exigidas por el órgano rector del fútbol infantil, obtuvo la luz verde para comenzar la fase 4, la etapa de la competencia.

Una vez confirmada la no participación del Club Social Playa Pascual en esta temporada se dispuso a avanzar y culminar el año en competencia. Son seis los participantes del torneo: Autódromo, Delicias, Delta Juniors, Porvenir, Social Delta y Unión Bambina.

Con cambios producidos a último momento por cuestiones administrativas quedó postergado el encuentro entre Social Delta y Autódromo, que será fijado en la próxima reunión de la liga, según fue informado, no teniendo aún la fecha calendario confirmada.

Delta Juniors en sus coquetas instalaciones recibió a Unión Bambina, se disputaron siete encuentros en las categorías: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013. Mientras, se disputó un encuentro amistoso en la Categoría 2014. Se convirtieron un total de 27 goles, de los cuales 16 fueron festejados por los locales y 11 por la visita. De los 14 puntos en disputa, 11 quedaron en las arcas de los Juniors y tres viajaron con los auriverdes. Resultados finales: categoría 2007 (1-0), 2008 (3-3), 2009 (1-6), 2010 (2-0), 2011 (4-0), 2012 (2-0) y 2013 (3-2).

Porvenir del Plata recibió en su campo de juego a Delicias en una jornada soleada donde volvieron a resonar las voces de aliento para ambas instituciones. Se disputaron siete encuentros desde la categoría 2007 hasta la 2013. Se convirtieron un total de 17 goles en la etapa completa, los cuales se repartieron de la siguiente forma: siete fueron gritos de gol del local y diez de la visita. Fueron 14 los puntos en disputa, al finalizar cada encuentro ya con el resultado visto, determinó que terminasen en tablas, llevándose cada uno siete puntos resultado de dos victorias para cada uno y tres empates. Resultados finales: Porvenir del Plata/Delicias, Categoría 2007 (0-4), 2008 (0-2), 2009 (1-1), 2010 (2-0), 2011 (1-1), 2012 (1-1) y 2013 (2-1).

MÁS DETALLES | En la próxima sesión de Liga Rincón se determinará el fixture completo para la primera Rueda. La actividad se retomará el próximo domingo 4 de octubre, ya que con motivo de las elecciones departamentales y municipales no habrá actividad el próximo domingo.

Sí estudian la posibilidad, de ser aprobado por los integrantes de Liga, que el próximo sábado se “estuviesen” enfrentando el Club Social Delta que recibiría en su campo de juego a los motorizados de Autódromo y así completar la primera fecha.

Al cierre de este articulo decir que en líneas generales se vienen cumpliendo con los requerimientos impuestos por parte de ONFI, al menos en los dos campos de juego donde La Semana estuvo, algo que habla de la madurez y responsabilidad de los adultos ante estos tiempos de nueva normalidad de concurrencia a los espectáculos deportivos.

Igualmente queda mucho para avanzar, no deben olvidar que es en favor de los protagonistas y la continuidad de la competencia. No olviden acompañar al niño o niña un adulto por núcleo familiar que no esté dentro de franja etaria de riesgo, o sea menores de 65 años, tener puesto el tapabocas en todo momento, mantener el distanciamiento social sugerido de dos metros entre individuos. Una vez culminado el encuentro volver al hogar y lavar por separado toda la ropa deportiva. Siempre tener alcohol en gel o similar desinfectante y no compartir botellas, vasos y mate.

Por Carlos García.