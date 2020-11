Recogieron más de 1200 kilos de residuos de la costa en Ciudad del Plata

Como ya es tradicional, el pasado sábado 14, más de un centenar de voluntarios bajaron a la costa platense a realizar la limpieza de un amplio territorio costero que unió desde Penino, pasando por Playa Hermosa, Bella Vista y Playa Pascual, hasta Villa Olímpica. Los detalles, en esta entrevista realizada a Diver Zocolini (Locos por Playa Pascual) y Alghero Giroldi, coordinador institucional de la actividad.

Un amplio espectro de las instituciones involucradas en el cuidado del ambiente, que llegan a la suma total de 16, se unió con el fin común de dar respuesta a una jornada de limpieza de playas y faja costera.

Instituciones rectoras como el Ministerio de Ambiente, Intendencia de San José, Municipio de Ciudad del Plata, vincularon a la participación activa en el territorio de Ciudad del Plata, donde se involucraron los ya clásicos de Locos X Playa Pascual, Los Duendes, ACIRB (Asociación de Comerciantes e Industriales), Macondo, Boy Scouts, Grupo Recrea, ISUSA, Centro Cairel, Jóvenes de Volley Playa, Brigada Sindical de STIQ y Comunidad Educativa de la Escuela 66.

En la bajada a la costa, antes que nada destacar que se respetó el “protocolo sanitario” y se requirió el uso del tapabocas, así como se exigió el distanciamiento social sugerido de dos metros, salvo en aquellos casos donde el vínculo familiar o de convivencia los libera.

DETALLES | Unos 160 voluntarios en la costa cubrieron un área lineal de cuatro mil metros y recogió más de una tonelada de residuos. Para ser más precisos, se estimó en unos 1200 kilos el total de residuos, en 160 bolsas que terminaron siendo depositadas en el vertedero de la ciudad.

Dentro de los objetos ya clásicos de plásticos, cartones y metales llamó la atención seis colchones, por ejemplo, así como de partes de electrodomésticos de gran porte, como por ejemplo refrigeradores, lavarropas, cocinas o televisores.

Los más pequeños, como es el caso de los Scouts, estuvieron a cargo de la zona de faja costera más próxima al agua y los adultos en zonas donde se debe circular con más precaución como son las desembocaduras de pluviales y zonas más agrestes que se vienen dando al paso de la reconstrucción dunar sobre las márgenes del Río de la Plata en la ciudad.

Sin dudas el trabajo de hormiga y silencioso de Locos X Playa Pascual y Los Duendes cada día tiene más adeptos, no sólo de pascuenses, que se suman en cada actividad.

Diver Zocolini mostró su satisfacción por ver que el trabajo voluntario y comunitario no es en vano. Dijo que “las dunas se vienen recomponiendo en base a lo que las respetamos. Días atrás me dieron una gran noticia desde la Dirección de Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), según información que ellos manejan los resultados de nuestro accionar son óptimos, lo que nos obliga a continuar por el camino de una actitud responsable ante la utilización de los recursos naturales que no son infinitos, pero sí se pueden preservar”.

Posteriormente Zocolini informó que desde DINAMA dieron trámite a reclamos realizados por vecinos costeros y que las acciones a tomar por parte del órgano rector institucional van en sintonía con el trabajo previamente realizado por la comunidad.

Es bueno preservar y cuidar la tarea que en forma voluntaria suma a decena de vecinos quienes silenciosamente, más allá de actividades puntuales, en cada oportunidad, cuidan y tutelan un trabajo que disfrutamos todos.

Por Carlos García.