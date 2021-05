Marianita Fonseca repasa los primeros meses de gestión al frente del Municipio más poblado de San José

La Semana mantuvo un encuentro con la alcalde Marianita Fonseca para pasar raya sobre lo ejecutado, plantear el presente y proyectar al futuro su actividad y la del Concejo Municipal, cuando estamos a apenas dos semanas que se cumplan los primeros seis meses de la actual gestión.

Pasado el mediodía del viernes 7 de mayo, en la sede municipal, Fonseca recibió a este medio rodeada de carpetas y proyectos, que llegó con la intención de conocer otros aspectos de su función como ordenadora de gastos y tareas sobre la plantilla de funcionarios.

En relación a su sentir respecto a la tarea realizada, cuando queda tanto camino por andar, dijo que siente “entusiasmo y compromiso en que tenemos que hacer lo mejor por nuestra ciudad”. Más adelante comentó marzo “fue un mes difícil para todos, porque la pandemia del Covid-19 nos pegó fuerte, a los pocos recursos humanos que ya tenemos, algunos nos tuvimos que encuarentenar, pero igualmente no nos detuvimos un día y tanto los funcionarios como los integrantes del Concejo estuvieron siempre a la orden para solucionar y elaborar cada propuesta”.

TERCERIZACIÓN | Consultada sobre las tareas que se realizan sobre la futura Avenida, también conocida como Ruta Vieja dijo que “en resolución de Concejo tomamos la decisión de tercerizar las tareas a empresa privadas, quienes realizan el corte de pasto, limpieza de espacios verdes y mantenimiento posterior. Ya se realizó desde la entrada a Delta El Tigre hasta el kilómetro 35 y se vienen interviniendo en zonas como Delta El Tigre y actualmente se lleva adelante la limpieza de veredas y raleo de árboles en la Avenida Río de la Plata en Playa Pascual”.

En relación al proyecto de emparejamiento de veredas en Playa Pascual, proyecto que viene de la administración anterior, Fonseca dijo que lo activarán en esta administración. “Ya se solicitó a la Intendencia un primer estudio para abordar la problemática en el circular de vecinas y vecinos que no pueden caminar en grandes tramos por la vereda por los desniveles. Pero no es sólo eso, debemos también coordinar con OSE, UTE y ANTEL la intervención, va a llevar su tiempo y pensamos también, si afloja la pandemia, realizar con los habitantes frentistas al Río de la Plata audiencias públicas, para involucrarlos en el proyecto. Y si no fuesen presenciales ya le buscaremos la vuelta”.

Hablando de proyectos futuros, al referirse al “Parque Costero” proyectado para Villa Olímpica, informó que el ingeniero ambientalista a cargo del estudio de impacto previo a la presentación en DINACEA (ex Dinama), ya está en los tramos finales de la presentación y lo dará a conocer al Concejo previamente. Recordó que el proyecto tiene dos partes, un área deportiva y una segunda parte que contará con pista de skate, baterías de baños inclusivos y zona de recreación.

PODAS | Volviendo a lo más próximo, Fonseca habló de poder solucionar petitorios de los vecinos sobre la poda de unos 30 ejemplares, en su gran mayoría eucaliptus, algunos de importante porte, que ponen en riesgo la seguridad del individuo y otros podrían causar daños materiales en inmuebles. El pasado jueves se abrieron las licitaciones y ya fue otorgada la tarea a un empresario local que cumple con todos los requerimientos solicitados.

Respecto al desencuentro sobre el lugar donde se realizaría la asamblea de AEBU, previamente anunciada en el Anfi-Teatro, dijo que no hubo ningún “desencuentro. Yo en lo personal adhiero a este logro sin dudas. Si por cuestiones de respetar el protocolo sanitario vigente quede en consultar a CECOED y en forma conjunta decidimos no ceder el espacio público, sólo eso”.

Días agitados y con agenda cargada se vienen. El próximo jueves 20 recibirán a los integrantes de Liga Rincón de Fútbol Infantil, posteriormente recibirán al Director de Tránsito Yarwing Silveira, esperado encuentro desde hace tiempo.

Además, oficiaron una solicitud de audiencia al Directorio del BROU el Concejo en Pleno para plasmar su apoyo en forma institucional para la instalación de una sucursal, esperan fecha de confirmación.

Esperan también que en el correr de este mes de mayo lleguen la retroexcavadora, el tractor y la bachera adquiridas y en estas horas se presenta la licitación pública para la adquisición de una motoniveladora.

Para otras tareas de mejoras, como por ejemplo en el cementerio, esperan la aprobación del “presupuesto quinquenal”. Ya comunicaron sus aspiraciones a la Dirección de Gestión Ambiental y Salud. Aclaró Fonseca que si bien el Municipio lo gestiona, las grandes inversiones las determina la Intendencia.

Por Carlos García.