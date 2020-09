Marianita Fonseca realizó demostración de fuerza en caravana por toda Ciudad del Plata

El pasado domingo 6 de setiembre pasado el mediodía, culminó la caravana organizada por el sublema “Unión y Fuerza” del Partido Nacional en apoyo a la candidata al Municipio de Ciudad del Plata Marianita Fonseca. Este conglomerado nacionalista platense en simultáneo, impulsa a Ana María Bentaberri a la Intendencia de San José.

Sin dudas que el atractivo central de la jornada tuvo lugar en las horas previas a la multitudinaria caravana, tal como lo decía el actual concejal del Municipio de Ciudad del Plata Milton Pastorini, cuando se refería a los detalles organizativos: “estamos esperanzados de vivir un día que marcará historia para una agrupación joven y de neto corte local como es ‘Por la ruta de Wilson’ y su Lista 6922-A”.

“Venimos construyendo identidad nacionalista, ensanchando la base con cinco listas que se presentan a nivel departamental con candidatos a la Junta Departamental y apoyando a Ana María Bentaberri a la Intendencia”, agregó.

Más adelante Pastorini decía que las cartas estaban echadas y sólo faltaba que el tiempo acompañase y los convocados llegasen. Sobre las 10 de la mañana, comenzaron a llegar vehículos a la entrada a Delta El Tigre y paulatinamente ese tramo de la Ruta Vieja volcado al sur, se comenzó a vestir de celeste y blanco.

RECORRIDO | Una hora más tarde y con 30 minutos de retraso, la larga caravana comenzó a moverse. Durante el trayecto se fueron sumando algunos militantes blancos y según comentaron desde la organización, fueron casi un centenar de vehículos de cuatro ruedas y cantidad similar de birrodados, los que recorrieron una importante cantidad de barrios platenses.

Delta El Tigre, 7 de Mayo, Sofima, Villa Rives, San Fernando, Parque Postel, el tramo de Ruta Vieja que une desde el kilómetro 26.500 al 31, para así ingresar a Santa Mónica, volver a Ruta Vieja e ir directo a Playa Pascual por la Avenida Río de la Plata, girar en la parada 8 hacia el oeste y subir por Tricolores en Villa Olímpica hasta la parada 3, para ir hasta el local de la 6922-A y culminar el recorrido.

No hubo acto ni mensaje final, Marianita Fonseca muy emocionada, no podía disimular su alegría, y agradecía uno a uno a quienes participaron.

Al comienzo mencionábamos que la base de Fonseca es el sub-lema “Unión y Fuerza” que reúne a cinco listas que recogerán de la voluntad ciudadana a través del voto su oportunidad de estar en la Junta Departamental, porque según expresiones de Marianita Fonseca tener ediles en la Junta también es parte de una buena gestión y control y más si son residentes de Ciudad del Plata.

Este grupo quedó integrado de la siguiente manera: Lista 922 de Gervacio Cedréz, lista 183 de Jesús Rodríguez, 69 de Ricardo Umpierre, 318 de Claudia Valiente, y 13 de José Miranda. La novedad que se dio en los últimos días de inscripción fue la inclusión del actual edil (S) Héctor Silvera que integra la Lista 6922-A en calidad de titular en la segunda línea y su lista la 21 a la Junta, ensobrará apoyando a Marianita Fonseca.

EMOCIONADA | Una vez finalizada la actividad La Semana se puso en contacto con Marianita Fonseca mencionó que sin ningún atractivo extra, se vio conmovida por ver la gente en la calle y movilizados en respaldo a su candidatura.

“Queda más que agradecer a los vecinos, a los compañeros de las distintas listas, ya que sentí un respaldo incondicional. Sinceramente no sé cómo agradecer”, dijo y mencionó que la convocatoria a la actividad se hizo sólo por las redes sociales y que la gente haya ido a apoyar un domingo de mañana es importante. “Fue una fiesta de la democracia. Gracias a Dios todavía nosotros la podemos vivir así. A mí no me queda más que agradecerle eternamente a cada una y uno de los que participaron”.

Por Carlos García.