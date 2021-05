En Ciudad del Plata recordaron el 20 de mayo con tres intervenciones

Si bien cada 20 de mayo es recordado en Ciudad del Plata, por lo general ha sido a partir del nucleamiento en ámbitos partidarios, preferentemente de izquierda, o en la faz gremial y sindical con actividades conmemorativas o charlas de distintos actores y víctimas de la represión militar, sin embargo, en este tiempo de pandemia hubo al menos tres actividades públicas, a partir de intervenciones en espacios públicos y con la adhesión a la fecha de muchos hogares, con balconeras y margaritas en sus fachadas.

HISTORIA | En mayo de 1996 fue la convocatoria pública de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones a la primera Marcha del Silencio. Desde entonces, cada 20 de mayo, miles de personas comparten la Marcha del Silencio. La fecha del 20 de mayo no es antojadiza y recuerda los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, William Whitelaw y Rosario Barredo, quienes aparecieron baleados y maniatados en el baúl de un auto en Buenos Aires.

Las distintas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Uruguay, como Madres y Familiares de Desaparecidos comienzan su lucha silenciosa, promediando los años 70 del pasado siglo y continúan hasta el día de hoy.

La hoy Ciudad del Plata tiene en la memoria la detención por la fuerza y desaparición de un vecino de Delta El Tigre, José Arpino Vega, a quien le decían “El viejo” y lo detuvieron en su casa de Delta El Tigre, manzana 10, solar 7, San José. Era obrero de la construcción, casado, con un hijo. Desde la década de 1960 estaba afiliado al Partido Comunista del Uruguay e integró el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T).

Según registros oficiales de Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, fue detenido un 18/04/1974 junto familiares y amigos y conducidos a la Base Aérea Capitán Boiso Lanza. Hasta hoy lo siguen buscando.

MARGARITAS | Los integrantes de la Asociación Civil Rebeldía Organizada, apenas comenzó a amanecer el jueves 20 de mayo sembraron la Plaza Artigas con blancas margaritas de distintos materiales y se podían observar dos pancartas desplegadas en el suelo donde en una de ellas la leyenda era “José Arpino vive en el corazón del barrio”.

Pasado el mediodía el Comité de Base 26 de Julio del Frente Amplio realizó una intervención en la Rotonda del kilómetro 26, sembrando margaritas.

En esta oportunidad La Semana dialogó con dos de sus integrantes, Mauricio Montero, joven dirigente de la coalición de izquierda y el edil Carlos Ribeiro. Consultado sobre el significado de esta fecha, dijo Montero que “para nosotros es una fecha más que importante destacar cada 20 de mayo, creo que no sólo para nosotros los militantes de izquierda, pienso que es un pensamiento Uruguay o debería serlo al recordar a tantos y tantas uruguayas que perdieron la vida en manos de la represión de la dictadura cívico-militar y continuar la búsqueda del ‘Viejo’ José Arpino. Yo vivo en Delta y él siempre está presente en cada charla ya hasta se cuentan anécdotas de su gran sentimiento humano y entrega por las justas causas”.

RECUERDO | Mauricio tiene 34 años, pero a Carlos Ribeiro no se la contaron, vivió en carne propia la represión y sobre el significado de esta fecha decía: “A mí me pasan muchas cosas, yo milito desde 1971 y me duele, duele mucho. Duelen las desapariciones de amigos y compañeros, no saber dónde están al menos para llevarle una flor a su tumba. Más me duele la desprolijidad y falta de justicia y como el tema se ha llevado a través del tiempo. Yo creo que quienes algo saben tendrían que hablar y romper un pacto de silencio que a esta altura ya rompe los oídos”.

Al caer el sol la Plaza El Reencuentro o San José de Mayo en Playa Pascual fue testigo de una intervención de los docentes y vecinos pascuenses, colocando las imágenes de los desaparecidos y acompañando con margaritas este respetuoso acto en silencio y evocando cada nombre con un ‘¡Presente!’. En todos los casos el sentimiento fue mutuo, respeto, consideración y no cesar en la búsqueda de a través de la “Verdad, Justicia, Memoria y Nunca Más”.

Por Carlos García.