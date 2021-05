El 30 de abril dejó de funcionar el programa «Jóvenes en Red CDP», que atendía a población vulnerable

El pasado viernes 30 de abril dejó de funcionar el programa “Jóvenes en Red CdP”, que tenían como base la oficina Territorial de Mides para cubrir el ala oeste de la ciudad y también actuaban en Delta El Tigre y barrios cercanos. El término contractual del equipo técnico puso fin a una movida más que interesante y alentadora para brindar oportunidades a los más vulnerables entre los 14 y los 24 años.

Esta iniciativa nació con el objetivo de nuclear a Jóvenes en Red (JER), que es un programa socio-educativo-laboral que busca promover el ejercicio de derechos de adolescentes y jóvenes de 14 a 24 años de edad que no estudian, no culminaron el Ciclo Básico, no tienen un empleo formal y se encuentran en situación de pobreza.

Desde su creación participaron activamente en todas las movidas platenses. Fueron impulsores dentro de Expo-Educa CdP, concurriendo a centros de estudios de enseñanza media, participando activamente en el sostén de Aula Comunitaria en Delta El Tigre, donde de forma no curricular en primera instancia, se brindaban talleres en distintas áreas (educativas, artísticas y deportivas).

En La Semana a lo largo del tiempo cubrimos muchas de las interacciones sociales generadas, siempre en un marco de alegría, armonía e integración. Por ejemplo, una realizada en Plaza Los Peludos en Delta El Tigre, donde jugaron a la pelota pero las reglas de juego las ponían los jugadores.

Realizaron también, el Ciclo de Talleres de Orientación Laboral con las compañeras del Centro Público de Empleo de San José. Recorriendo las redes, se pueden leer testimonios de agradecimientos por la oportunidad no solo de los jóvenes beneficiarios sino también de los integrantes de núcleos familiares.

Los educadores y equipo técnico de Jóvenes en Red CdP, desde su creación fueron firmes animadores de cada Mesa SOCAT, de quienes tampoco hay buenas noticias, porque según lo informado en julio 2021 también saldrán del mapa de oportunidades de integración comunitaria. Otro duro golpe a un nexo entre la población y la institucionalidad y el apoyo comunitario.

LA DESPEDIDA | Las primeras repercusiones se dieron en las redes sociales cuando el equipo técnico hacía su última publicación en la página Facebook: “Hoy 30 de abril cierra Jóvenes en Red, pero no lo queremos hacer sin antes agradecer a todos y todas las que formaron parte de estos nueve años de programa. A todas las familias que confiaron en nosotros y nos abrieron las puertas de su casa y su corazón. A los jóvenes por tener la valentía de caer y volver a levantarse, de seguir buscando sus sueños y hacer de Jóvenes en Red una realidad”.

“Gracias a las diferentes personas que encontramos en el camino que no fueron parte del programa pero facilitaron nuestro accionar. Han sido nueve años llenos de emociones, tristezas y alegrías. Nos llevamos en nuestros corazones hermosos recuerdos. Y así nos despedimos, como en la foto, como una fiesta de haberlos conocido y habernos encontrado, y con la certeza que nos volveremos a encontrar”, agrega.

El mensaje fue publicado a las 13:08 del viernes y con el correr de las horas, decenas de voces manifestaron su sorpresa. Más allá de cualquier especulación y como una foto de la realidad de una ciudad que sigue buscando su propia identidad, es otro golpe bajo a la igualdad de oportunidades, así como cerró el Centro MEC o aflojaron las riendas en otros programas del Mides en CdP.

Hay que afirmar y revalorizar el accionar de cada una y uno de los integrantes de JER CdP, porque nueve años de labor ininterrumpida en favor de adolescentes y jóvenes ha sido un sostén integrador y comunitario, sumado a la vocación de servicio de cada uno de ellos.

En nueve años pasaron muchos protagonistas y en cada recambio de técnicos venían con más fuerza a ellas y ellos, pensando en cada gurí o gurisa platense”.

Para finalizar, damos cuenta del mensaje que les dejó Cathi Gopar, referente de Unión & Respeto: “realmente un gran equipo de trabajo y grandes personas con valores y principios excelentes. Se les va a extrañar mucho, es una pena que el programa no tenga continuidad. Desde Unión & Respeto Hip Hop Crew les estamos eternamente agradecidos por siempre apoyarnos y por trabajar siempre en favor de los y las jóvenes de CDP. Hasta pronto”.

Por Carlos García