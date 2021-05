Dos actos vandálicos sufrió «Rebeldía Organizada» en la pasada semana

Sigue la ola de robo de cables y contadores de luz de UTE. Esta vez le tocó a la Asociación Civil Rebeldía Organizada y por dos. Los autores del perjuicio atacaron en forma simultánea en el predio donde se construirá el “Proyecto Socio-Educativo” y en la Biblioteca Popular “Ana Graciela Silveira”, local donde también funciona la sede social de los rebeldes organizados.

La Semana habló con Tabaré Techera, presidente de Rebeldía Organizada, para conocer más detalles del perjuicio que hasta el sábado a la tarde los tenía sin energía eléctrica y sin un foco central al frente de la sede con el cual, no solo iluminan la fachada de la Biblioteca, sino también al oscuro ángulo, casi un callejón, que se forma entre la pared del fondo y el lateral del Centro Comunitario “Tacitas Felices” de la Intendencia.

Techera comenzó diciendo que Rebeldía está dolida “por este acto vandálico, no es el costo material, lo que más nos duele es el gran retroceso que mostramos como sociedad. Aquí en Delta como en gran parte de Ciudad del Plata se pone fea la cosa, ya no respetan nada y en estos últimos días a la escuela 96 de aquí, le dieron más de una vez, al merendero de la Intendencia también le robaron el equipo de aire y lo más triste es que nadie vio nada. Nadie se quiere involucrar, a nosotros que estamos en dos puntos céntricos de Delta y rodeados de vecinos como a la escuela o el merendero también. No llegan a comprender que se están robando ellos mismos y es lo más triste de la realidad que nos toca vivir”.

Respecto a los perjuicios directos hacia la Asociación Civil, Techera dijo que “ya solicitamos la reconexión en el predio a UTE y nos dijeron que demorarán por la falta de contadores, fruto de la ola de robos que no es solo acá. En cuanto a la sede ya estamos en vía de solucionar y veremos si le ponemos más iluminación a toda la parte oscura para darle más seguridad también al merendero y al vecino”.

LA LUC | Techera muestra el ángulo o callejón, allí hay un muro lindante con la usina de UTE que da a la otra avenida y se pueden ver cajas de vino, colillas de cigarrillos y otras cosas lo que demuestra, según el relato de Techera, que entran y salen como si nada y hasta destruyeron un tobogán que reparaban para un futuro rincón de juegos y lo utilizaban a primera vista como escalera.

Otro tema abordado con Techera es el de la recolección de firmas contra la Ley de Urgente Consideración (LUC), que el grupo apoya. Al respecto dijo Techera que “nuestra lucha colectiva no escapa a las reivindicaciones de la comunidad. Entonces cuando se plantea el tema en Directiva decidimos apoyar, somos parte de la red de instituciones sociales como FUCVAM o Madres de Desaparecidos y siempre nos hemos estado apoyando mutuamente junto a decenas de otros colectivos. Sí quiero remarcar una premisa, que somos un grupo no partidario, libre e independiente y actuamos de acuerdo a nuestras convicciones sociales y comunitarias. Sí creemos en la política social que genera igualdad, equidad y justicia, eso apoyamos y de eso estamos convencidos”.

“En el caso del referéndum contra la LUC, la continuidad de la ley vigente traerá en el futuro próximo más perjuicios que soluciones”, dijo Techera.

Ya entrando en temas más domésticos Tabaré Techera informó que están en los detalles finales del llamado a colaborar con la séptima edición del “Día del Niño”, aún sin fecha determinada y con la pandemia azotando la sociedad. “Las y los niños se merecen el esfuerzo de cada año, son el ejemplo de cómo deberíamos comportarnos. El año pasado ellos obligaban a mantener la distancia, a ponerse el tapabocas a los adultos. Antes de hacer cola de nuevo y llevarse dos, ya preguntan si todos tienen su merienda, refresco o regalo, por ellos damos hasta lo que no tenemos”, dijo.

Respecto a qué solicitarán y cómo lo podrán hacer llegar, Techera dijo: “Juguetes, libros, juegos de mesa, ropa de abrigo, calzado. Dentro de lo posible en buenas condiciones. Además de golosinas y todo para armar las meriendas que si no cambian las reglas de juego, otro año más tendrán que llevarlas a sus casas”.

Para colaborar con Rebeldía Organizada pueden dejar su mensaje en la página Facebook o Instagram: “Rebeldía Organizada” o llamar al 091 655 068 (Rebeldía Organizada).

Por Carlos García.