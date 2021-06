Director de Tránsito se reunió con concejales del Municipio de Ciudad del Plata para abordar problemáticas locales

El pasado jueves 27 de mayo volvió a sesionar el Concejo Municipal de Ciudad del Plata, recibiendo al director General de Tránsito, Transporte y Seguridad de la Intendencia, Yarwinn Silveira, quien además cumple la función de coordinador del Centro Coordinador de Emergencia Departamental (CECOED), San José.

Sin la presencia de la alcalde Marianita Fonseca por cuestiones de salud momentáneas, el Concejo Municipal fue presidido por el concejal Samuel Silvera y contó con la presencia en sala de los concejales Denis Hornos, Richard Mariani y Martín Maldonado, quienes pasadas las 18 horas recibieron al jerarca departamental a cargo de la Dirección de Tránsito.

La dinámica de la sesión marcó la impronta de que el director recibiese en principio una serie de inquietudes que fue contestando una a una, cada vez que el tema era explicitado. Dentro de las inquietudes lo más planteado fueron temas de seguridad vial donde se incluye cartelería, señalización y medidas de control.

PREOCUPACIONES | El concejal Denis Hornos abrió la serie de consultas, trasladando la problemática que le plantearon vecinos del barrio Santa Mónica ante el peligro constante que corren los vecinos por el tránsito pesado que circula en la populosa barriada, producto en su mayoría, de la extracción de areníferos, que rodean el territorio desde el kilómetro 28.500 hasta Camino Calcagno, por zonas no habilitadas.

La respuesta de Silveira no se hizo esperar diciendo al Concejo que está al tanto de esta irregularidad que es uno de los importantes temas que tiene que resolver y que el producto de ésta es el no cumplimiento de acuerdos que vienen de larga data para la salida de los camiones por una sola ruta y la no utilización de vías internas donde está prohibido el tránsito pesado. Silveira se comprometió a reunir más información para notificar a las empresas y poner en marcha lo acordado en su momento.

La preocupación por parte de Martín Maldonado es un reclamo constante de comerciantes de Playa Pascual quienes al no tener zonas de descargas sobre la Avenida Río de la Plata, proveedores de éstos se ven obligados a estacionar en zona prohibida sobre la acera derecha, mirando al norte, por falta de espacio a lo largo de la avenida.

Silveira respondió que la norma está para cumplirse y en todo caso “tendremos que buscarle una solución demarcando zonas específicas, ya venimos haciendo un relevamiento y al igual que en otros puntos del departamento este es un mal endémico que intentaremos corregir, por eso les pido que ordenar las principales vías de circulación de la ciudad es una tarea conjunta que debemos hacer, ustedes proponiendo, son los que más conocen, y nosotros resolviendo”.

“Para poder comenzar a ordenar el tránsito en la Río de la Plata, hay una idea de pintar el cordón de la vereda en rojo como marca la norma en la zona de “prohibido estacionar”, dejando algunos espacios determinados para carga y descarga de proveedores y comerciantes. Estos espacios serán determinados en forma conjunta entre Municipio y la Intendencia.

LAS FERIAS | A su vez Richard Mariani planteó la temática de las ferias vecinales y cómo controlar los infractores que circulan en birrodados cuando éstas están funcionando, remarcando el poco espacio que hay además de ver si se pueden ordenar las entradas y salidas de los vecinos. Yarwinn Silveira le informó al Concejo que sobre el tema de las ferias principalmente la de Playa Pascual viene trabajando junto el Director de Gestión Ambiental y Salud Carlos Rodríguez, apuntando a la ordenanza del Decreto y el Reglamento de Ferias, hoy sería hasta riesgoso para la gente “salir a corretear a los infractores, dentro de un espacio tan reducido, pero creo que una vez que la vayamos dando forma, la solución saldrá casi sola”.

Lo acordado en el Concejo y la lista de deberes que se llevó Yarwinn Silveira, son la señalización y pintado de la Ruta Vieja, incluso con la colocación de nuevas lomadas o técnica similar para aminorar la velocidad en zonas neurálgicas de Ciudad del Plata. De plano esto está acordado y por parte del Municipio ya se ven avances en la limpieza de los laterales en el trayecto de la Ruta Vieja, así como fue pintada semanas atrás la rotonda de entrada a Playa Pascual sobre la Ruta Vieja por parte de la ISJ.

