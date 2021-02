Concejo Municipal y la compra de una retroexcavadora que generó polémica

El pasado jueves 4, se llevó a cabo la primera sesión ordinaria del mes del Concejo Municipal de Ciudad del Plata. El orden del día, acotado en los papeles, dejó más discusión de la esperada. El primer punto era la firma de los gastos y el segundo la visita del director general de Gestión Ambiental y Salud, Carlos Rodríguez.

Con la participación de la alcalde Marianita Fonseca y los cuatro concejales titulares -es decir Samuel Silvera, Denis Hornos (PN), Richard Mariani y Martín Maldonado (FA)-, se dieron a conocer los gastos producidos dentro de la gestión entre sesión y sesión, así como también la adquisición de materiales para el funcionamiento del gobierno local.

Un punto debatido que tendría que llevar la firma del Concejo al menos en mayoría simple (tres voluntades), fue el pliego de licitación adjudicado por parte de la Intendencia de San José, para la compra de una retroexcavadora, licitada y aprobada por el Concejo Municipal anterior en la gestión 2020.

La importante maquinaria se licitó el pasado año y se culmina adjudicando en el corriente ejercicio 2021. El tema de fondo es que el costo de la maquina no fue descontado en el período anterior y resguardado dentro de los recursos financieros y los 69.500 dólares, impuestos incluidos, serían descontados de los importes a venir en este año 2021.

Lo que causó molestia generalizada en el Concejo fue que en primera instancia se ofició al Ejecutivo Departamental para que concurran a reunirse con el Concejo el secretario general de la Intendencia Sebastián Ferrero y el director de Hacienda Miguel Olagüe, para dar las explicaciones del caso y saber por qué no se advirtió del tema al Concejo Municipal.

SIN FIRMAS | Quien se notó más molesto fue el concejal Martín Maldonado, “quien comenzó diciendo que no es la primera vez que nos pasa”. Recordó el hecho de postergar inversiones y hasta bajar una licitación que en primera instancia no lo podían hacer.

Más adelante anunció que no firmaría la “adjudicación”, “hasta no tener una clara explicación de cómo desde la Intendencia les manejan los recursos, pues ellos están para eso y nosotros debemos salir a decirle al vecino que tal o cual obra no se va hacer por este tipo acciones que nos perjudican directamente. No a nosotros, al Municipio que agrava el asunto”.

La no firma de la adjudicación fue acompañada por Richard Mariani y Samuel Silvera. Fonseca por su parte dijo que cumplía con informar, lo expresado desde Hacienda y que también le cayó como un balde de agua fría a media tarde cuando, se lo comunicaron vía administrativa, argumentando, “que fueron y son muchas las complicaciones heredadas de la anterior gestión”.

Maldonado dijo que deben exigir que desde el Ejecutivo se notifique vía papel y no con una simple llamada como acostumbran. También mencionó que Ferrero no es nuevo en esto de los municipios y por eso la convocatoria al Concejo más próximo. Denis Hornos por su parte mantuvo una posición más cauta y constructiva.

¿Cuáles son los riesgos de no firmar? El principal es económico, porque la empresa adjudicataria, podría llegar a demandar al organismo por el no cumplimiento después de dados todos los pasos previos.

En caso que se firme la adjudicación por la retroexcavadora licitada en la anterior gestión, pero que se debería pagar con recursos de la actual administración, se tendría que revisar y ajustar el POA (Plan Operativo Anual) 2021, que recordemos que a partir de este ejercicio tendrán que hacer año a año y cumplir con los literales, para recibir los fondos desde OPP.

GARITAS | Los resguardos o garitas ya están todos designados y se irán instalando en las próximas semanas, según fue informado. En Colonia Wilson habrá dos, uno frente a la escuela 76 y en Resero, en Monte Grande una, la solicitada por los vecinos en kilómetro 29.100, Ruta Vieja frente a Rayito de Sol de venida.

Las tres primeras que ya entran en la etapa final de obra y cinco más que completan las primeras 12 ya adquiridas y que se irán instalando en lugares ya asignados.

Recordar además que hasta el próximo jueves 11 de febrero se reciben los formularios electrónicos vía Facebook de consulta a la población. Entrando en la página Facebook Municipio de Ciudad del Plata, podrá completarlo y enviarlo.

Por Carlos García.