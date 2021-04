Concejo Municipal de Ciudad del Plata definió borrador del plan quinquenal de obras; sesiones se realizan por Zoom

La última sesión del concejo Municipal fue vía Zoom y fue presentado el hasta ahora “borrador” o ante-proyecto del Plan Quinquenal de Obras para el Municipio de Ciudad del Plata a ser analizado y negociado con la intendente Ana María Bentaberri y su equipo en un futuro no muy lejano, pues al calendario aprieta y no debería pasar de la próxima semana.

Tres fueron los puntos a tratar por el Concejo Municipal, con una sesión atípica y con los inconvenientes del caso cuando falla la conectividad. El encuentro fue presidido por Marianita Fonseca y contó con la participación de los concejales Samuel Silvera, Denis Hornos, Richard Mariani y Martín Maldonado.

El primer punto a tratar fue la aprobación por unanimidad del pliego para el llamado a licitación de la compra de una Motoniveladora para el Municipio. Luego de recibir el asesoramiento técnico necesario y el costo aproximado de la inversión el Concejo Municipal resolvió enviar el pliego de llamado a la Intendencia.

Se estudiaron posibles marcas y modelos y tienen claro cuáles son las necesidades a cubrir por la gran inversión económica. Sólo habrá que esperar en este llamado a interesados, para una vez abiertos los sobres licitatorios conocer más detalles.

El segundo punto del orden día, fue la elección de un arquitecto a ser contratado al servicio del Municipio por el período. Este tema pasó para la próxima sesión al haber un empate entre dos de los profesionales propuestos por los integrantes del Concejo Municipal, a quienes solicitarán ampliación de información sobre su carrera profesional antes de tomar la decisión final.

El tercer punto del orden fue la presentación del “Plan Quinquenal de Obras para CdP”- La aspiración a que se integre al presupuesto departamental no obtuvo la mayoría y pasó a una fase de estudio, de la que no escapan las incorporaciones de temas que fueron parte de la campaña electoral.

Si bien el documento aun con forma de borrador es el producto de la participación de vecinos y organizaciones sociales previa, en el plan quinquenal, aparecen temas que son parte del compromiso de la Intendencia ya públicamente anunciados.

DISIDENCIA | Por ejemplo, eso entiende Richard Mariani quien no brindó su aprobación al texto en particular. Cuando fue consultado por La Semana, horas después de culminada la sesión, sobre su postura dijo “el Centro Cívico de CdP y el tema de la limpieza de canales en Delta El Tigre y las nuevas compuertas son obras de la Intendencia ya comprometidas. Nosotros desde el Municipio, entiendo que debemos acompañarlas y dar una mano pero no son obras propias del Municipio y entiendo que en nuestro Plan Quinquenal, es eso nuestro, se deben contemplar la mayoría de las aspiraciones y propuestas de los vecinos”.

Mariani adelantó que viene estudiando a fondo el documento presentado y no descarta presentar iniciativas que en una primera lectura no aparecen y así se lo hicieron saber los integrantes de su equipo asesor.

El otro Concejal consultado fue Denis Hornos, quien dijo estar “contento por el trabajo realizado, soy sabedor de la buena voluntad tanto por parte de Ana Bentaberri como de Ferrero (Secretario General), de hincarle el diente en serio a CdP. Nosotros desde ‘Otra Mirada’ proponemos el máximo metraje para bituminizar las distintas calles de la ciudad, todos sufrimos el estado actual que es lamentable”.

“Sin dudas que la reparación de calles y bituminización como prioridad nos darían un salto de calidad en todos los sentidos”, dijo.

INICIATIVAS | Más adelante se refirió a dos temáticas en la cuales viene trabajando con su equipo: el deporte y la cultura. “En cuanto a la cultura fue una de nuestras propuestas electorales y seguimos trabajando en ello hay un núcleo importante de docentes en distintas áreas como la música, la plástica, la danza o la pintura que están dispuestos a dar horas de su tiempo en favor de la comunidad desinteresadamente. Nosotros pensamos en una Casa de la Cultura, amplia, inclusiva e integradora pero no estática y que se pueda mover de un punto al otro de la ciudad, incluso en nuestro proyecto hay incorporado un ‘Bus Cultural’”.

Sobre la temática deportiva la idea es muy similar en cuanto reforzar lo que hay con materiales y clínicas. Forjar al menos un club social y deportivo por barrio y eso conllevaría a tener una Liga de Fútbol Infantil con 8 clubes como hoy y de ahí pensar en juveniles y primera división.

Por Carlos García.