Concejal Maldonado molesto por pintadas en Plaza El Reencuentro y baños cerrados en Playa Pascual 

Cuando todo apuntaba a la finalización de un Concejo Municipal más, con las idas y venidas propias de los debates, consultas y exposición de ideas clásicas en un ámbito político, el concejal Martín Maldonado planteó fuera del orden del día dos temas de último momento y demostró su malestar ante sus pares, quienes siguieron el relato atentamente.

Faltaban minutos para finalizar la sesión ordinaria del último jueves 12 de agosto, cuando Maldonado solicita la palabra a la alcalde Marianita Fonseca para realizar un par de planteos fuera del orden del día y así dejar registrado en actas su “malestar” sobre dos hechos ocurridos entre el fin de semana pasado y las horas previas a la sesión.

En primer término, Maldonado entregó a Fonseca un llavero conteniendo todas las llaves de las dependencias de servicios sanitarios y otros de Playa Pascual donde deberían estar las llaves de los “baños” de Villa Olímpica, pero que nunca aparecieron.

El hecho, más allá de lo anecdótico y del enojo de Maldonado, se genera por la falta de servicios mínimos que se brindan a los visitantes y vecinos cuando concurren a la costanera, como ocurrió en este caso.

El domingo 8 de agosto y con previo aviso a las autoridades locales, amantes de los autos clásicos, en este caso de la marca, Volkswagen entre ellos Fuscas y Combis, todos anteriores a 1990, se reunirían a modo de paseo en Villa Olímpica, para tener su clásica jornada de camaradería.

Si bien como narra Maldonado, ese fin de semana el tiempo no acompañó igualmente llegaron un total de casi 20 vehículos, entre ambos modelos y más de 50 visitantes. Cuando se comienzan a nuclear en la cercanía de los baños de Villa Olímpica y después de viajar desde distintos puntos del país, como Montevideo, Canelones, Colonia y otros puntos, al concurrir a los sanitarios se encontraban con que éstos estaban cerrados y tampoco tenían acceso al agua potable.

Llaman a Maldonado los organizadores, éste concurre y se consigue el llavero, pero no pueden abrir al no estar las llaves y mediante la intervención de Fonseca se terminan trasladando a Playa Pascual, donde más allá del inconveniente y el mal tiempo, pasan la jornada.

El reclamo del concejal Martín Maldonado -y no es la primera vez que lo subraya-, es lo mal que se trata al turismo al no brindarle lo mínimo. Si bien hay compromisos asumidos desde el ejecutivo departamental en la propia voz de la intendente Bentaberri quien reconoce las falencias, “parece que nos tomaran el pelo constantemente y nos dicen que si a todo, pero no hacen nada”, dijo Maldonado.

“Creo que el turismo es una buena herramienta de ingresos siempre y cuando demos más”, mencionó Maldonado. Fonseca dijo a su vez que está en agenda para estos días una limpieza de la costa de Villa Olímpica y reparación de fogones, por parte del programa “Oportunidad Laboral”.

PINTADA | Precisamente el segundo tema que planteó Maldonado fue la intervención realizada en la Plaza El Reencuentro. La reconstruida plaza en Playa Pascual fue intervenida sin previo aviso al Concejo Municipal con los colores blanco y celeste, rellenadas las letras del nombre de la plaza con celeste, lo que marca una tónica que identifica a los colores del Partido Nacional. Maldonado recibió la denuncia de varios vecinos pascuenses sobre esta intervención.

En primera instancia, Fonseca dijo en sala estar tan sorprendida como él y desconocer el origen de la pintada. Según lo expresado a La Semana por Martín Maldonado, con integrantes de su equipo de trabajo, estarán presentado ante el Concejo Municipal un protocolo de intervención en los espacios públicos, plazas, plazoletas a cargo del Municipio, donde se establece que deberán estudiar cada solicitud o cambio en la fisonomía y aspecto urbanístico.

Es de tomar en cuenta que distintas organizaciones siempre han planteado sus inquietudes para llevarlas a la plaza pública y han sido autorizadas por los gobernantes locales para que los vecinos organizados se manifiesten y en caso de ser un no la respuesta, siempre el fundamento dado pesó más que la intención.

Sin dudas que el próximo jueves este tema podría ser incluido en el orden del día, para conocer el origen de la pintada, quien dio la orden y así poder poner punto final al tema.

Por Carlos García.