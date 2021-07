Asesor de Ordenamiento Territorial de la ISJ y su equipo, mantuvieron encuentro con el Concejo Municipal de CDP

En la última sesión ordinaria realizada el pasado jueves 1º de julio, primera correspondiente al séptimo mes del año, el Concejo Municipal de Ciudad del Plata, recibió al asesor de Ordenamiento Territorial Alexis Bonnahón, quien fue acompañado por los integrantes de su equipo, Pablo García y el jefe de inspectores Sergio Martín. La audiencia fue en formato de reunión de trabajo.

Pasadas las 17 horas, los presididos por la alcalde Marianita Fonseca y con la concurrencia de los concejales Samuel Silvera, Denis Hornos, Richard Mariani y Martín Maldonado, dieron la bienvenida de estilo al jerarca departamental, Alexis Bonnahón, quien lo primero que comunicó fue que una vez aprobado el “presupuesto quinquenal”, su rol en la repartición que él dirige cambiará y ampliará sus potestades, a otros ámbitos dentro la materia como: arquitectura, obras, agrimensura y planificación. Informó que si bien no será una dirección general, tendrá características similares y Pablo García será quien quedará a cargo del Ordenamiento Territorial Departamental, según lo informado por Bonnahón al pleno.

FUNCIONES | Bonnahón explicó a los integrantes del Concejo, algunas de las características de la nueva repartición o más bien del nuevo orden establecido para su funcionamiento. “Pensar, planificar, ordenar y gestionar el territorio, en base a pautas de desarrollo sostenible, con acciones transversales que regulen la localización de la población y el

buen uso de los recursos, impulsando las actividades económicas, la igualdad de oportunidades y la integración social. Jerarquizar el área en el organigrama de la Intendencia, implementando una coordinación general para lograr una mayor eficiencia y aprovechamiento de los recursos humanos y materiales, con pautas de trabajo que unifiquen criterios para llevar adelante las líneas de acción”, será una de sus funciones.

También “planificar y ordenar el territorio, sumando conocimientos y herramientas técnicas desde Ordenamiento Territorial, Arquitectura y Agrimensura y coordinando tareas con otros organismos y áreas vinculadas al tema” y “acompañar la aplicación de las herramientas de ordenamiento territorial, fortaleciendo las tareas de policía territorial”.

La agenda de temas quedó abierta. Alexis Bonnahón resaltó la labor del legislador de entonces pues en el decreto vigente existen herramientas para poder aggiornarlo y de eso se trata este encuentro, dijo a La Semana, al hacer una primera aproximación a la realidad en el territorio.

ASENTAMIENTOS | Uno de los temas centrales tratado es la instalación de asentamientos irregulares en distintos barrios de la ciudad. La repartición que Bonnahón dirige, según lo informado por él, ha venido trabajando silenciosamente y si bien es un tema sensible y delicado, sin adelantar mucho dijo que en alguno de ellos se

viene trabajando en profundidad, buscando la solución definitiva, utilizando el régimen legal vigente para alcanzarla.

Las areneras y el no respeto por lo acordado con el gobierno departamental es otro de los temas urticantes. Son varias las denuncias recibidas en la repartición, faltas como la circulación de camiones por rutas no autorizadas, acarrean inseguridad en el tránsito de los vecinos, el no ajustarse a la norma en cuanto a las áreas a explotar, llegando a

límites que ya perjudican las construcciones y ponen en riesgo la seguridad del habitante.

Sobre estos temas y otros como la construcción en lugares inundables o directamente prohibidos para construir inmuebles, vinieron a hablar y comenzar a establecer estrategias de mutuo apoyo, solicitando a los integrantes del gobierno local la más amplia colaboración.

DISPUESTOS | Por su parte el Concejo Municipal en pleno quedó a disposición de seguir avanzando en estos temas y propusieron también avanzar en las determinaciones de proteger el medio ambiente considerando que tener una ciudad sobre el Área Protegida en los Humedales del Santa Lucía, deben tener un constante apoyo técnico y científico para corregir los errores y no permitir que se eludan las disposiciones vigentes. De esta forma queda establecido un acuerdo que según los participantes es muy importante para poder encaminar una mejor difusión de los derechos y obligaciones de los actuales habitantes platenses y pensando en los que vendrán.

Según lo expresado por Marianita Fonseca a La Semana “fue una reunión muy positiva, la primera de un sinnúmero, donde tocamos los temas más preocupantes pero la lista no se agota en lo tratado y a medida que éstas se realicen periódicamente en forma conjunta se irá caminando hacia las soluciones”.

Si bien es de estilo que este tipo de encuentros se produzca, el encuentro dejó la sensación que la mutua colaboración entre el Municipio y la repartición de “Planificación y Ordenamiento Territorial” de la ISJ, llegó para permanecer en la actual gestión.

Por Carlos García.