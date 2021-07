Vacunación “Pueblo a Pueblo” va por la segunda dosis desde el 13 de julio

La campaña de vacunación “Pueblo a Pueblo”, comienza su segunda recorrida para quienes

deban darse la segunda dosis, y primera dosis para quienes no estén vacunados ni con

fecha otorgada.

¿Quiénes podrán vacunarse?

En esta instancia se inoculará a las personas que recibieron la primera dosis dentro de esta

campaña y que no hayan cursado COVID-19 posteriormente, salvo que ya hayan pasado 30 días

desde el HNF (hisopado nasofaríngeo) positivo, según lo informado por la Dirección

Departamental de Salud (DDS). Para poder ser inoculado contra el COVID-19 debe existir una

separación de por lo menos siete días con la vacuna antigripal.

Se vacunará a personas mayores de 12 años que no hayan recibido ninguna dosis de vacuna y

no tengan fecha otorgada. Los menores de 18 años deberán concurrir con un adulto

acompañante. La segunda dosis de estas personas la recibirán a los 28 días en el mismo lugar a

la misma hora, no tienen que agendarse por agenda nacional.

Para quienes se hayan dado la primera dosis desde 25 al 29 de mayo, se vacunarán por

segunda vez entre el 13 y el 17 de julio.

El martes, entre las 8 y 30 y las 19 horas, se inoculará en el Salón Comunal Centro de Barrio de

Rodríguez (teléfono para consultas, 43429000 int 3100), el miércoles 14 de 8 y 30 a 12 y 30 se

vacuna en el Salón Plaza de Capurro (teléfono para consultas: 43383437 o 092162060), y en

Ituizangó se vacuna entre las 14 y 30 y las 19 horas (teléfono para consultas: 43383437,

092162060).

El jueves 15, entre las 8 y 30 y 19 se vacuna en la Asociación de jubilados y pensionistas de

Ecilda Paullier (teléfono para consultas: 43429000, int 4100), el viernes 16 en la Casa de

abuelos de Rafael Perazza, se vacuna en el horario de 14 a 19 horas (teléfono para consultas:

43462003). En Puntas de Valdez, de 8 y 30 a 11 en el gimnasio de Puntas de Valdez (consultas:

43459854), en Kiyú, en el Salón comunal de calle Luz Marina, de 11 y 30 a 13.

También el viernes 16 se vacuna en la Comisión pro fomento de Delta del Tigre durante todo el

día. El sábado 17, de 9 a 11 se vacuna en Mal Abrigo, de 11 y 30 a 13 en Estación González, de

14 a 16 y 30 en Juan Soler y de 17 a 18 y 30 en Raigón. También ese sábado se vacuna en

Ciudad del Plata, de 8 y 30 a 12 y en Libertad, de 8 y 30 a 14 (teléfono para consultas, 4342

9000, interno 2005).

Para las personas que recibieron la primera dosis desde el 1ª al 3 de junio, recibirán la segunda

dosis del 20 al 22 de julio en el mismo lugar a la misma hora. El martes 20 se vacuna en la

policlínica del barrio María Julia de Libertad de 8 y 30 a 13.

El miércoles 21 se vacuna en barrios periféricos de San José de Mayo. De 8 y 30 a 13, se vacuna

en la Asociación Rural de San José, el jueves en la sede del UTISS (Unión de Trabajadores de

Isusa Sindical y Social), de 8 y 30 a 13.

Para quienes se vacunaron entre el 1ª al 3 de junio, se vacunará entre el 26 y el 31 de julio. El

lunes 26 se vacuna en Ciudad de Rodríguez, entre las 8 y 30 y las 13. En la tarde, se vacuna en

Ecilda Paullier (14 y 30 a 19 horas). El martes 27 se vacuna en la mañana en Ciudad del Plata,

en la tarde en la Asociación Rural de San José de Mayo. El miércoles 28 en la mañana se

vacuna en San José de Mayo, mientras que el 31 de julio se vacuna a trabajadores de Joyson en

Libertad.