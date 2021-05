En Joyson hay 37 trabajadores con coronavirus y otros 150 en cuarentena; MTSS realizó inspección

Un total de 37 trabajadores de la empresa Joyson tienen coronavirus, en tanto hay otros 150 en cuarentena preventiva, denunció este miércoles el sindicato de la empresa, que además informó que el martes la empresa recibió una inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que elevó un informe con cinco observaciones a la multinacional, cuya planta se ubica en el kilòmetro 46 de ruta 1.

Segùn los trabajadores, han sido 84 los trabajadores que la empresa que han transitado la enfermedad, de los que 37 son en estos momentos activos. Si se les suma los 150 obreros en cuarentena preventiva se habla de 187 funcionarios involucrados de los cerca de 600 que tiene la empresa.

Esto demuestra que siempre se ha priorizado la producción en lugar de la salud de los trabajadores, dijo Rubén Villafán de la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA). Es por eso que se hicieron varias denuncias al MTSS que culminaron con la inspección mencionada.

Las cinco observaciones son que debe haber un protocolo que sea consensuado con el sindicato, ya que la empresa trabaja con un protocolo de la casa matriz que no se ajusta a la realidad nacional. También cuestiona el MTSS que no hay información clara para los trabajadores sobre los procesos diarios de trabajo, que no existe la debida distancia en las líneas de producción, que no existe información sobre el número preciso de personas que pueden utilizar baños y vestuarios a la veza y que no existe una ficha técnica firmada por el médico de la planta sobre los tapabocas usados por los funcionarios, que son confeccionados por la misma empresa. Se quiereque médico avale y se haga responsable del uso de esos tapabocas.

Por Javier Perdomo.