El GACH emitió informe con recomendaciones para el Día de la Madre

El Grupo Asesor Honorario Científico (GACH), emitió un nuevo informe este lunes, en el que brinda alguna serie de recomendaciones a tener en cuenta por el festejo del día de la madre, que se cumplirá el 9 de mayo.

El informe del GACH destaca algunos aspectos de este momento: “gran circulación comunitaria del virus y un muy elevado número de contagios y de fallecimientos diarios. Considerando además la falta de evidencia sobre la protección de la vacuna en cuanto al riesgo de contagiar y transmitir la enfermedad a la población no inmunizada, y el plan de vacunación con diferentes plataformas vacunales, se conforma un escenario que da pocas certezas y requiere que la población de adultos mayores continúe con los cuidados que venía manteniendo hasta el momento, a fin de evitar mayores contagios. En suma, la situación exige cautela”, dice el GACH.

Por ello y ante el Día de la Madre, el Gacha recomienda para aquellas personas que residen en los Establecimientos de Larga Estadía (ELEPEM) –también llamados hogares o residencias de ancianos-, “se recomienda mantener el régimen de visitas a través de la agenda y que en lo posible se realicen en espacios abiertos o bien ventilados, específicamente destinados para las visitas”.

Además, “al ingresar los visitantes deberán higienizarse las manos y mantener el tapabocas durante todo el encuentro. Los visitantes de residentes completamente vacunados, que acrediten estar en la misma condición, podrán mantener contacto físico por períodos cortos, de lo contrario mantendrán el distanciamiento social. La visita no durará más de 30 minutos; el familiar no podrá transitar por el ELEPEM y deberán retirarse una vez finalizada la visita”.

Luego que se retire el visitante se deberá realizar la limpieza e higiene del espacio de la visita y el personal del lugar controlará que se cumplan las condiciones mencionadas.

EN CASA | En cuanto a los adultos mayores que no residen en hogares, se establece para quienes viven solos, en pareja o insertos en núcleo familiar, que deberán seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar los contagios. A su vez, “la familia debe mantener la burbuja, extremando las medidas de cuidado personal para proteger a los mayores”.

“A la hora de reunirse con un adulto mayor se deben considerar dos variables: quienes están vacunados en el grupo familiar y en el hogar, y si son convivientes o no. Personas del mismo grupo familiar totalmente vacunadas se podrían reunir con el adulto mayor, si éste está también vacunado en forma completa”, dice el informe.

Luego agrega que “el adulto mayor es considerado como población de riesgo, por lo tanto no debería compartir una reunión familiar, ni debería ser visitado por adultos, jóvenes no vacunados o niños. Tampoco el adulto debería visitar casas de familiares donde existen personas no vacunadas. Todos los adultos mayores deberían usar mascarillas y mantener distanciamiento físico en lugares públicos concurridos”.

También se recomienda evitar los lugares concurridos y que si se compran regalos para la fecha, se pide hacerlo con antelación, si es posible, en forma virtual o en lugares pequeños próximos al hogar. Además se pide evitar la concurrencia a restaurantes o lugares de comidas y se sugiere celebrar el Día de la Madre en casa.