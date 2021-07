Dirección de Salud quiere llegar en un móvil a vacunar en barrios de CDP y San José de Mayo

La Dirección Departamental de Salud (DDS), se plantea salir a las esquinas de los barrios en procura de vacunar a las personas que no se han vacunado, con especial énfasis en Ciudad del Plata y San José de Mayo, según lo informado por el director Juan Antonio Atilio. El alto nivel de personas vacunadas protege al país de la variante Delta, dijo.

El pasado sábado a la noche, el ministro de Salud Pública Daniel Salinas convocó a conferencia de prensa para informar del ingreso al país de la variante Delta del coronavirus. Se trata de los primeros 36 casos, todos ellos casos «importados». Salinas también confirmó el ingreso de 14 casos de la variante Beta (Sudáfrica), 2 de la Alfa (Británica) y 1 de la cepa Lambda. Estos anuncios se suceden en momentos en que los datos de la pandemia en Uruguay vienen en franco descenso.

Tanto el ministro Salinas como especialistas de distintas instituciones públicas y privadas han declarado que la variante Delta llega al país, con un alto nivel de vacunación, lo que pon al país en mejores condiciones para hacerle frente a esta variante.

Según los datos del MSP al mediodía del lunes, 2.465.637 personas tenían por lo menos una dosis (69.59% de la población del país), mientras que 2.054.093 personas tienen las dos dosis (57.98% de los uruguayos).

DETALLES | El titular de la DDS Antonio Atilio, brindó detalles de la “Delta”. Dijo que “es la variante de la cual hay más casos en el mundo entero hoy. Se inició en la India: como había mucha población sin vacunar, el virus encontró un terreno fértil para hacer una mutación, que nos da un virus que es más infectante y tiene algunas características diferentes a la P1”.

“Es un virus que da cuadros clínicos más de rinorrea (nariz congestionada o tapada), menos tos, prácticamente no da anomia, que es la pérdida de olfato, sino que da un corrimiento nasal, una cefalea”, agregó el médico.

Según Antonio Atilio “la variante Delta estaba previsto que iba a llegar a todo el mundo. Nosotros tenemos 36 casos documentados y lo que se hizo fue aumentar los controles de frontera, ya que los casos que hay, han entrado desde fuera del país –Brasil, Argentina y otros lugares, como Estados Unidos-, y con la idea de hacer una cuarentena igual a las personas que llegan con el PCR negativo. La idea es que estén cuatro o cinco días aislados hasta que esté el segundo PCR”.

Para el titular de la DDS “lo más importante es que ahora nos agarra en un mucho mejor momento que lo que nos pasó cuando entró la P1, porque al estar la población muy vacunada, con casi el 60% de la población con dos dosis, hace que la variante, por más infectiva que sea, encuentra poca gente para infectar y mucha gente vacunada, entonces el terreno no es fértil para el desarrollo y la predominancia de la variante Delta”.

Opinó el ex director del “hospital” de Libertad que “podemos estar más tranquilos en cuanto a que la posibilidad de que una variante más infectiva, como ésta, nos afecte la poca gente que nos va quedando sin inmunidad, porque no se ha vacunado o no ha tenido la enfermedad´”.

VACUNAS | Consultado sobre si estaba conforme con el nivel que vacunación que se ha realizado en el departamento, Atilio dijo que “en San José es buena, la adhesión es más o menos la media nacional, pero todavía nos quedan algunos núcleos de población en el departamento, en especial entre menores ahora, y en particular en un par de lugares, en Ciudad del Plata y en algunos barrios de la ciudad de San José. Allí nos sigue quedando gente que no está agendada”.

“No son muchos, tampoco es que sean antivacunas, simplemente son personas que no le han dado importancia al tema, que no se han sensibilizado, pero cada vez son menos. Estamos llegando casi al 70% de adhesión ahora y tenemos una contra que es que en San José tenemos mucha gente joven, por debajo de 12 años –casi el 19%-, entonces esa gente no está dentro del protocolo para vacunar”, dijo Atilio.

Agregó el médico que está “más satisfecho con la vacunación ahora que hace unos días, pero sigo pensando que puedo hacer un esfuerzo más para vacunar más gente”.

Por eso, lo que voy a hacer a partir de esta semana –ya lo hablé con el CECOED-, es que voy a ir a un estilo de vacunación un poco más de llegar a las esquinas de los barrios. Ir con una camioneta o con esos ómnibus de la Intendencia a Ciudad del Plata y a los barrios de San José y tratar de vacunar en las esquinas o en locales de comunidades barriales”.

“Esta es la idea para intentar mejor la performance de vacunación del departamento, que no es mala, pero puede ser mejor”, mencionó el jerarca departamental de la salud.

Antonio Atilio valoró positivamente la vacunación y dijo que “hemos contenido esta ola con mucha efectividad porque hemos logrado una campaña de vacunación de muy buena calidad y de mucho volumen. El Uruguay se destaca en el mundo por su campaña de vacunación y eso nos ha permitido frenar la ola de P1, que arrancó con mucha fuerza en diciembre y que nos generó un montón de fallecidos”.

“ESTO ES CIENCIA” | Además, consideró que “estamos en una buena etapa de control de la epidemia, a nivel del país y del departamento. Estamos logrando el 100% de rastreo de los casos –hubo un momento que perdimos el rastreo, cuando había 200 casos diarios-, yo soy optimista que podamos mejorar y que para setiembre podamos pensar en una nueva normalidad, no será la de antes, pero será normalidad”.

Al preguntarle si en los momentos más complejos de la pandemia pensó en renunciar, dijo Atilio que no, nunca lo pensó. “Esto es ciencia y la ciencia dice cómo es el tema. Esto no es la primera vez que pasa en el mundo y siempre se ha resuelto con vacunas. El Uruguay tenía una capacidad para vacunar que la utilizó bien. Entre esas cosas, logramos esto ahora”, culminó diciendo.

Por Javier Perdomo.