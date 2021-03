A guardarse hasta el 4 de abril: todo suspendido; no habrá aforo en el transporte en San José

Tras una reunión que duró casi toda la mañana, a media tarde de este miércoles, el Centro Coordinador de Emergencia Departamental (CECOED), realizó una conferencia de prensa para anunciar el cierre de todas las actividades públicas hasta el 4 de abril, con el objetivo de intentar detener la expansión del coronavirus en el departamento, que al igual que en el resto del país está en picos históricos.

La conferencia comenzó con una puesta al día del doctor Antonio Atilio, Director Departamental de Salud, quien mencionó que se están haciendo un promedio de 400 hisopados diarios en el departamento y hasta este miércoles hay unas 500 personas en cuarentena preventiva. Informó también que hay siete personas internadas en cuidados moderados y uno en CTI y comentó que se está produciendo en promedio, una muerte por Covid-19 cada 72 horas. Todo esto genera una situación de «alarma», según Atilio.

El titular de la DDS, como contracara, mencionó que hay un buen nivel de vacunación y de jueves a sábado hay unas 1200 personas inscriptas para vacunarse en los tres vacunatorios activos. Anunció además, que desde el lunes, se abrirán tres nuevos vacunatorios, aunque no aclaró dónde estarán ubicados.

MEDIDAS | En base a esta situación, se definió, en el área educativa, continuar prestando apoyo a las autoridades departamentales de la enseñanza para abordar las situaciones especiales que surjan.

En cuanto al transporte no se aplicará el aforo del 50% definido a nivel nacional, pero si se buscará que los titulares del transporte colectivo incrementen las medidas de control en los ómnibus, no descartándose ir hacia el aforo en caso en que no se apliquen las mencionadas medidas.

En cuanto al deporte, fueron suspendidas todas las prácticas deportivas colectivas para todas las edades, en lugares cerrados y al aire libre. A su vez, se exhortó a la realización de actividades deportivas individuales al aire libre o dentro de la burbuja más estrecha, siempre que no sean de competición. No está autorizada la realización de actividades físicas y deportivas individuales en espacios cerrados (salas de aparatos, ritmos, fitness, aerociclismo, por ejemplo).

En cuanto a las actividades sociales, culturales y espectáculos públicos, quedan suspendidas hasta el 4 de abril.

A su vez en las dependencias de la ISJ se atenderá de 9 a 12, en Casa de la Cultura de San José y en otros centros de la comuna se suspenden sus actividades. A su vez, la Biblioteca Departamental solo atenderá al público por retiro y devolución de libros, la piscina del Club Fraternidad estará cerrada y se suspende toda otra actividad hasta el 4 de abril.