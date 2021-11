Sixto Amaro, candidato por los jubilados en elecciones del BPS, visitó la «Comunidad Inclusiva» de Ciudad del Plata

Con motivo de las próximas elecciones en el Banco de Previsión Social (BPS), el actual representante de los jubilados en el Directorio y candidato a la reelección Sixto Amaro, junto a su suplente Ariel Ferrari, visitaron el local de la Asociación de Jubilados y Pensionistas (AJUPEN), de Ciudad del Plata. Amaro encabeza la Lista 1.

Don Sixto Amaro y Ariel Ferrari dialogaron con La Semana previo al encuentro con los socios de AJUPEN y la posterior visita al Hogar Las Violetas, dentro de la Comunidad Inclusiva.

Sixto Amaro comenzó el diálogo destacando la importancia que dejó impuesta el constituyente en la Reforma del año 1967 cuando establece la conformación del Directorio del BPS con cuatro cargos designados por el Poder Ejecutivo y tres que surgen de las áreas sociales como la de los beneficiarios, los trabajadores y los empresarios.

Desde 1992 más allá de las pujas electorales y así como las cámaras empresariales o el Pit-Cnt, la ONAJPU (Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay), que nuclea a más de un centenar de asociaciones de jubilados, departamentales y zonales, “ha sido la que ha marcado la hoja de ruta en la construcción colectiva de los logros”, decía Sixto Amaro.

Sixto Amaro dijo que “todo está en juego y corre peligro en caso de no ser reelectos, no solo nosotros, los candidatos oficialistas de las otras dos áreas también, ya que tanto con la representación empresarial como con la de los trabajadores se han aunado esfuerzos en proyectos comunes que corren riesgo de ser desmantelados y derivados a otras áreas del Estado si no somos reelectos”.

Según Amaro, quienes están anunciando reformas de la seguridad social apuntan a que el BPS sólo se dedique a pagar jubilaciones y pensiones dejando otras prestaciones por el camino, como la vivienda, el programa Ibirapitá o la “Operación Milagro “que pasaría a ASSE en el área de los pesquisamientos.

El próximo domingo 28 de noviembre el BPS elige sus representantes sociales en el Directorio. El “voto es obligatorio” a los menores de 75 años y es después de las elecciones nacionales el hecho democrático más importante en nuestro país.

DIRECTIVA | Por otra parte tanto Amaro como Ariel Ferrari recordaron cómo al influjo de Ernesto Murro y en su Presidencia en el BPS se adquirió el bien de la Comunidad Inclusiva y que el actual Directorio firmó por 25 años de usufructo del predio a las organizaciones sociales fundadoras.

En otro orden de cosas, hay que informar que AJUPEN CdP anunció que el próximo sábado 13 de noviembre entre las 10 y las 17 horas en su sede social en la Comunidad Inclusiva (Parque Postel), se realizarán las elecciones para conformar la nueva Directiva de la asociación. La directiva invita a todos los socios a participar de tan importante actividad.

Por Carlos García.