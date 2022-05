Reuniones por inseguridad convocan a vecinos en Ciudad del Plata 

Unos 50 vecinos entre comerciantes y residentes de Playa Pascual, se reunieron en uno de salones anexos de la Comisión Vecinal de Playa Pascual, convocados por el Concejal Denis Hornos y la agrupación partidaria que él encabeza, llamada “Otra Mirada”.

Consultado Denis Hornos sobre la iniciativa que encabezó dijo que “es obvio que hablar deja, según el entender de algunos, rédito político, pero no es tan así. Si bien convoca también te deja sinsabores, que te llevan a pensar para qué me metí en esto. Tengo más de una amenaza en el teléfono pero sigo tranquilo y solo les estoy pidiendo que me dejen o autoricen a llevar la bandera para combatir la inseguridad”.

Quiero “tener otra mirada del vecino o vecina que ni ée si me voto o no me votará nunca, sólo quiero saber qué piensa y lo más importante qué podemos hacer juntos para salir de ésta”.

En siete días fue la segunda reunión que se realizó en Ciudad del Plata. La primera fue en un salón de fiestas ubicado en el kilómetro 29.600 de la Ruta Vieja, frente a la Seccional 10ª donde concurrieron funcionarios del Ministerio del Interior colaboradores directos del director de Convivencia y Seguridad Ciudadana Santiago González y los comisarios de las seccionales platenses 10ª y 11ª.

RESOLUCIÓN | En esta reunión se resolvió hacer una comisión o grupo de participantes, no mayor a seis personas, para tener un contacto directo con las autoridades, tanto en el territorio como con el área ministerial mencionada anteriormente.

Este grupo de seis o “mesa chica”, administrará al grupo mayoritario y convocará, intercambiará información y se darán sus propias reglas de protección y alarma.

Por parte de las autoridades presentes en la oportunidad, dieron información sobre las reglas en las cuales se mueven y fueron muy cautos en el momento de responder temas que afectan a la Justicia.

MALESTARES | El gran reclamo que se volvió a repetir el pasado viernes por parte de los ciudadanos en que están fallando las “fiscalías”.

Dicen los vecinos que hay denuncias constatadas y demostradas a través de las redes, de robos, rapiñas o el accionar de los descuidistas que quedan atrapadas en una cámara de video seguridad; con pruebas contundentes para identificar al delincuente, cuando llegan a la “Fiscalía de Libertad” se encuentran con que la prueba se disuelve en la nada y, según el propio testimonio de afectados, muchas veces llega a Ciudad del Plata el acusado primero antes que la víctima del perjuicio.

En un ambiente de mucha comunicación y concordancia entre los vecinos, muchos comerciantes de la Avenida Río de la Plata en el barrio-balneario de Playa Pascual, dieron testimonios similares y hablaron de formas y estrategias de cómo se mueven los delincuentes para concretar boquetes, roturas de rejas o vidrios.

Todos se preguntan a dónde van a parar con lo robado y todos en su gran mayoría, tienen puntos exactos de la existencia de “bocas de venta” de drogas y han sido denunciadas, pero ellos perciben que no pasa nada.

Otro de los hechos que fue denunciado en forma reiterada es la ocupación, por las noches, de la costanera donde en el entorno de un boliche bailable. Centenares de personas rompen los códigos de convivencia con estruendosos aparatos de audio colocados en los vehículos, corridas, gritos, forcejeos y en estas últimas semanas, hubo hasta un tiroteo, denuncian los vecinos.

DECLARACIONES | Consultado Luis Clavijo, representante de los vecinos, dijo que manejan muchas posibles soluciones pero que lo importante es nuclearse entre los perjudicados y prevenir que a otros no les pase.

Consultado sobre la posibilidad de ir detrás de una Fiscalía en CdP, lo dio como una posible solución, al igual que de tener un encuentro con la Fiscal actuante o llegar hasta la Facultad de Derecho para ser asesorados y así no perder pruebas, por ejemplo.

Por su parte Denis Hornos, dijo que el con gusto asume la responsabilidad y ya convoca para la próxima semana, el martes 10 de mayo a un encuentro donde estará el ministro Luis A. Heber, el director Santiago González y otras importantes autoridades en materia de la seguridad pública.

Por Carlos García.