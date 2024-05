Recorrida frenteamplista por Delta El Tigre y Playa Pascual con Piñeiro, Ferrer y Xavier

El barrio balneario Playa Pascual y la populosa barriada de Delta el Tigre fueron los puntos de desembarque de la delegación frenteamplista compuesta por la senadora Mónica Xavier, la vicepresidenta de la coalición Verónica Piñeiro, el secretario de Organización Manuel Ferrer y el edil frenteamplista josefino residente en CdP Carlos Ribeiro, oficiando de anfitrión institucional.

Junto a ellos en ambos lugares se sumaron decenas de militantes para salir puerta a puerta, casa a casa, recobrando la vieja mística del militante de izquierda, lo que fue muy recibido por los vecinos platenses.

La entrega de material institucional del Frente Amplio sin distinguir a ninguno de los precandidatos y unidos todos los que acompañan a Andrés Lima, Carolina Cosse y Yamandu Orsi, “retomando viejas y queridas costumbres con las que yo me formé y me hicieron más de izquierda de lo que pensé siendo joven”, dijo Carlos Ribeiro, mientras caminaba por Delta El Tigre. Insistió el dirigente local que “las redes no acercan, te hacen el mandado, lo que acerca es esto, el cara a cara”.

Por su parte Mónica Xavier recordaba su última visita al territorio e hizo saber su “alegría de volver a este punto del departamento donde guarda grandes afectos” y el desafío de volver a reencontrarse.

En un momento de la recorrida dijo que “siempre fue grande la zona, pero hoy me parece más grande y se ven algunos cambios, pero necesita mucho más sin dudas”.

Los vecinos le reclamaron, entre otras cosas, más seguridad planteando el tema a la escala que cada uno/una lo vivencia. La salud y dentro de ella la falta de medicamentos y de especialistas con los tiempos de espera en las coordinaciones con los centros de atención de segundo y tercer nivel, fueron otras temáticas que le presentaron a la ex Senadora.

Otro tema que aterrizaron los vecinos fue la discontinuidad de la construcción del saneamiento y sus fases posteriores, siendo que según lo informado, cuando fue presentado a la población el préstamo internacional tenía continuidad con una Fase 2.

La respuesta no se hizo esperar, la dio el edil Carlos Ribeiro en base a un pedido de informes del diputado Nicolás Mesa sobre el tema. Según dijo Ribeiro OSE no avanzó en el tema ya que la Intendencia de San José debía invertir un determinado monto y no lo hace.

CONTEXTO | La barriada del domingo se realizó en el marco de una movida nacional del Frente Amplio que tuvo lugar en otros 161 puntos del país, bajo la premisa de juntarse y salir casa a casa, pueblo a pueblo, mano a mano, a charlar con la gente.

También están promoviendo una nueva forma de comunicarse con la fuerza de izquierda, a partir de la cual, simplemente escaneando un código se tiene acceso a las bases programáticas 2025-2030 y sus 33 puntos, que también fueron difundidos hablando con los vecinos.

Sobre el punto 33, por ejemplo, que dice textualmente: “se fortalecerán las capacidades sociales, entendidas como las normas, redes y organizaciones con las que la gente accede a la información y a los recursos, y a través de los cuales, se toman decisiones colectivas y se formulan las políticas. Se apoyará con capacitación a los liderazgos de la sociedad civil para permitir a las comunidades locales tomar decisiones informadas y responsablemente”.

El grueso de la delegación que interactuó con los vecinos tanto en Playa Pascual como en Delta el Tigre son adherentes y militantes de los Comité de Base Unidad y Lucha (Playa Pascual), 26 de Julio (Ruta Vieja del kilómetro 25 al 30), y José Arpino Vega (Delta El Tigre y barrios aledaños).

Militantes de a pie, que están en todas las actividades y que venían reclamando una fuerte presencia para salir a la cancha y ser respaldados por la dirigencia nacional, departamental y los representantes locales. Aunque ellos siempre están, se multiplican al redoblar su militancia y así lo reconocieron tanto Xavier como Verónica Piñeiro y Manuel Ferrer.

Se esperan más visitas de dirigentes nacionales en los próximos días, no se descarta actividades con los tres precandidatos, tanto Lima como Orsi estarían ajustando agendas de campaña y esta semana se confirmaría la fecha de llegada de Carolina Cosse a San José.

Por Carlos García.