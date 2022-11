Polémica entre concejales y presentación de propuestas de artesanos en última reunión del Concejo Municipal

El pasado jueves 10 de noviembre, sesionaba el Concejo Municipal cuando al no estar de acuerdo con una resolución sobre las donaciones propuesta por la alcalde Marianita Fonseca, los concejales Richard Mariani y Martín Maldonado se retiraron del recinto, dejando sin quórum la sesión.

Como es habitual, el Concejo sesionó en forma ordinaria el pasado jueves 10 tratando un variado temario y recibiendo en audiencia a dos colectivos de artesanos y emprendedores que presentaron sus respectivos proyectos, pensados para la próxima temporada estival en la costa de la playa natural de Villa Olímpica y el Parque Costero Recreativo y Deportivo de Villa Olímpica.

En primer término recibieron a los vecinos Inés Cabrera y Ariel Núñez, quienes plantearon la posibilidad de realizar una feria permanente que incluya a los artesanos y emprendedores gastronómicos, funcionando de domingo a sábados, desde la mañana hasta la caída del sol.

La idea central está en armar unos 25 stands de los cuales seis serían gastronómicos y casi una veintena de stands para los artesanos. La exigencia será que los artesanos expongan y vendan sus propios productos y “no” un espacio ferial de reventa de productos elaborados en forma industrial. Ambas a propuestas proponen establecer un puesto de promoción turística local y departamental para repartir folletería y brindar información.

OTRO COLECTIVO | La segunda propuesta llegó de la mano de los “Artesanos y Emprendedores de CdP”, este colectivo que en forma itinerante ha recorrido prácticamente toda la ciudad desde Delta El Tigre hasta Villa Olímpica, muchas veces aliándose con instituciones sociales y deportivas referentes en cada barrio visitado.

Anteriormente, ya presentaron una iniciativa similar en el mes de agosto del corriente año y vuelven a reformular la solicitud, según lo que declaró Estefanía Lujambio. Los importantes cambios de la actual solicitud pasan por el horario de funcionamiento de 16 a 21 horas aproximadamente, que los más de 30 integrantes del colectivo armarían un solo gran stand, que para la atención del público rotarían y de esta forma ya acordada hacia la interna, les permitiría que todos tuviesen la posibilidad de presentarse en otros puntos y espacios feriales visto el advenimiento del último mes del año cuando la zafra de los regalos y obsequios son un sólido empuje económico para los artesanos y emprendedores, dijo Lujambio a La Semana.

Ambas propuestas fueron recibidas por los concejales Samuel Silvera, Denis Hornos, Richard Mariani, Martín Maldonado y la alcalde Marianita Fonseca con total interés y si bien no hubo resolución sí les solicitaron a los postulantes mejorar las propuestas y que deberían contar con todo los puntos acordados en ambas presentaciones.

RETIRADA | El orden del día siguió su curso, se volvió a repasar lo resuelto durante la licencia de Fonseca y las resoluciones adoptadas por parte del Concejo y el alcalde (I) Milton Pastorini.

Cuando se llegó al tema de las colaboraciones a instituciones y familias la alcalde Fonseca puso en consideración del pleno la resolución de no colaborar o donar más por lo que resta del presente ejercicio por falta de rubros económicos. Ante tal resolución los concejales frenteamplistas votaron negativamente y acompañó la resolución junto a Fonseca el concejal Silvera. Empate, dos a favor, dos en contra y el voto doble del Alcalde definió el tema y simultáneamente se retiraron del recinto Mariani y Maldonado.

Al salir, dijeron que “se ha utilizado una doble vara con los gastos” y que “no se ha dado claridad sobre el dinero disponible, entendiendo que se podían buscar alternativas”.

Por su parte Marianita Fonseca dijo que “hace tiempo vengo diciendo que hay que tener un orden en las donaciones, somos organizadores de gastos, entiendo que la gente necesita pero no me pidan que comprometa un presupuesto o dé una promesa sobre algo que no tengo, es muy fácil decir yo voto y después que se arreglen como puedan, no puedo comprometer el presupuesto de 2023, me podrán juzgar que soy fría pero soy responsable de que el Municipio funcione como tiene que funcionar”.

Por último consideró que es una irresponsabilidad para con la ciudadanía lo planteado por el FA: “creen que con esto están generando un hecho político, pero mi criterio es que es un hecho de irresponsabilidad con el Municipio para el cual fuimos electos para seguir trabajando”, concluyó la jerarca.

Por Carlos García.