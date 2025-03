Planteos en la Junta Departamental de ediles ciudadplatenses

En la pasada sesión del legislativo departamental, dos ediles residentes en Ciudad del Plata, hicieron uso de la media hora previa. Primero, la edila nacionalista Susana Gásperi como tema central solicitó la bituminización de las arterias que rodean a la Manzana 17 en el barrio Monte Grande, mientras que el edil Carlos Ribeiro del Frente Amplio, planteó varios reclamos ciudadanos.

Susana Gásperi su alocución diciendo que quería referirse “a ciertos reclamos que me hicieron llegar vecinos de Ciudad del Plata, que ya he planteado en el plenario, pero no he tenido ninguna respuesta”.

“Entre ellos está la bituminización de las calles del perímetro de la manzana 17 del barrio Monte Grande. Es decir, estoy hablando de las calles Los Robles, Los Plátanos, Las Casuarinas y Los Pinos. En esa manzana 17 está la escuela 123 de Tiempo Completo, el Jardín 122 y el CAIF Monte Grande, y próximamente, se va a inaugurar una plaza multifuncional”, dijo Gásperi.

La Edila añadió: “es por ello que también voy a solicitar que se coloquen lomadas en la calle Los Robles o una cebra para que los niños puedan acceder al centro educativo en forma segura porque los autos y las motos circulan a alta velocidad. Reitero, me gustaría tener alguna respuesta sobre este tema porque lo he planteado en más de una oportunidad. Se está terminado este período de gobierno y aún no hemos tenido ningún indicio de que se vaya a realizar esa obra de bituminización que tanto reclaman los vecinos”.

Pasando a otro tema, realizó un reclamo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), sobre la Ruta Nueva. Dijo la Edila que “este también este es un reclamo que ya he hecho. Quiero hablar sobre la iluminación del tramo de la Ruta 1 nueva desde el kilómetro 26 hasta el 34, tramo que atraviesa toda Ciudad del Plata. En el 27.800 hay una curva donde han ocurrido muchos accidentes. O sea, hay un solo retorno entre Penino y el 26, que es el que se utiliza, porque no hay otra manera de cruzar la ruta”.

“Como decía, tampoco he tenido respuesta a este pedido que, en su momento, fue enviado al Ministerio de Transporte y Obras Públicas”, dijo y sus palabras expresadas en sala fueron enviadas a los organismos solicitados.

RIBEIRO | Continuando con la sesión hizo uso de la palabra el edil frenteamplista Carlos Ribeiro, quien planteó al pleno cuestionamientos sobre los anuncios realizados en la rendición de cuentas de la ex intendente Bentaberri.

“A raíz de lo trascendido de que la señora Intendenta dejó casi sesenta millones de pesos de saldo en las arcas municipales, hemos recibido muchos planteos por parte de vecinos de distintas zonas del departamento, que nos señalan una gran de obras y mejoras que aún están pendientes”.

“Algunas se han venido reclamado desde hace varios años. Todavía hay necesidades insatisfechas y problemas sin respuesta, por lo que sienten indignación al escuchar que hay superávit. En Puntas de Valdez falta entubar el drenaje de las aguas pluviales del complejo MEVIR 1. Este es un reclamo de más de 27 años. Hace pocos días, tras denuncias de vecinos en redes sociales, se inició una limpieza de la zanja, pero el trabajo se realizó de manera irresponsable. No sólo no es la solución, sino que dejaron obstruido el cauce del agua durante todo el fin de semana”, contó.

“Otro importante es que en Ciudad del Plata, mi ciudad, necesitaríamos muchas intervenciones para enumerar todos los problemas que podrían haberse solucionado con ese dinero, o, al menos, alguna de las tantas demandas. Podría nombrar, por ejemplo, el saneamiento o la construcción de un centro cívico, lo que se viene manejando desde al año 2007”.

Al cierre de su alocución, Ribeiro reflexionó de la siguiente forma: “alardear de superávit cuando hay tantas necesidades es, por lo menos, irresponsable. Es evidente que en épocas electorales las intervenciones se apuran para las mostrar actividad, mientras que durante el resto de la gestión reina la ausencia. Una administración responsable de los recursos públicos no se mide por los saldos, sino por la capacidad de dar respuestas concretas a las demandas de la gente”.

Por Carlos García.