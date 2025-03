Peña solidaria para el «Cuervo» Pereira se realizó en Comisión Vecinal de Playa Pascual

El pasado viernes 14 de marzo en las instalaciones de la Comisión Vecinal de Playa Pascual, los artistas platenses, dueños de la poética bohemia y noctámbula de la hoy Ciudad del Plata, se reunieron para con su arte recaudar y rendir homenaje a Jorge “Cuervo” Pereira, quien estuvo presente junto a su familia.

En cuanto a lo que ocurrió en el escenario, decir que comenzó en hora y cada artista dejando su mensaje de amistad para con Pereira, quien les pegase un gran susto semanas atrás de forma sorpresiva, llegando a puntos críticos de su salud.

El percusionista platense, logró reestablecerse y lentamente, pero en forma continua se viene recuperando, a tal punto que las fuerzas anímicas y físicas lo llevaron a concurrir al evento junto a su familia, para agradecer en persona a cada una/uno de los que se hicieron presentes.

Cuando La Semana quiso hacerle una breve nota dijo: “con la mano en el corazón, hoy no, mañana andá a casa y te cuento mi vida. Hoy es el día de ellos, el del público, el tuyo también es mi día para decirles gracias, porque algo superior me empujó para vivirlo y no tener que leerlo quién sabe desde dónde; porque allá me contaron también llega La Semana”.

Carlos Díaz y su banda abrió la grilla y llevó a los presentes por sus percepciones paralelas que apuntan a un mismo lugar, demostrar las vivencias, luego siguió Fernando “Calaca” Pistón, con su muestra ante la realidad convertida en canciones, para que luego llegase Luis “indio” Gómez, cantautor local recomendable con letras totalmente identitarias con Playa Pascual y aledaños.

MÁS ARTISTAS | El toque femenino llegó de la mano de Alina Munches, integrante de la tribu de América Unida, como signo de integración a la comunidad. Alina sorprendió de tal manera que pasó su bautismo de fuego artístico que hasta las más mencionados fueron sorprendidos y la aplaudieron.

Continuó el grupo Antología que sumó a Carlos Magliarini como percusionista con las primeras figuras de Alejandro “Chileno” Rojas y José “Pepe” Farachio, completando el cuarteto Jonathan Costa en guitarra.

Luego fue el turno de los cómplices de toda la movida, el dúo Pérez-Cardozo, que cuando los presentan habitualmente hablan de un divorcio pero Pedro y Engel, por momentos son uno en el escenario con sus dos guitarras. Cerró el versátil Julio Méndez, que se adapta a todo escenario y terreno, actuando junto a su hijo Peter Méndez.

Para terminar, vale destacar el buen estado en que se encuentra la Comisión Vecinal de Playa Pascual. Se nota la mano activa y viva de los vecinos y vecinas.

Por Carlos García.